Dáma na rozcestí – dámy v lihu

Z ubytovny vycházíme časně ráno. Slunce se sotva vyhouplo nad střechy domů, které pamatují původní německé obyvatele, a my už necháváme městečko za zády.

Po úvodní instruktáži práce s hůlkami jsme s Ivou vyrazily docela pěkným tempem, které se ještě vylepšilo, kdy jsme si přestaly vzájemně strkat hůlky pod nohy.

Pak už jsme svižně pochodovaly ven z města po cestě, kterou jsem na podzim přicházela od hranic. Přímo na hranice jsem se už vracet nechtěla. Čekala by nás podmáčená louka a cesta sice kratší, ale o to méně zajímavá. Říkala jsem si, že se nemusím držet hranice za každou cenu. Vzaly jsme to raději přes zalesněný hřbet Suchého vrchu, který sliboval pěkné stoupání i výhledy. Na hraniční chodník se napojíme až za Petrovičkami a místo nudné asfaltky na české straně budeme pokračovat po hraničním chodníčku polskou stranou.

Předpovědi počasí se dnes nemohly vybrat mezi horkým slunečným dnem a bouřkami s krupobitím. Nijak nás to netrápilo, střechu nad hlavou jsme měly na první noc zamluvenou a Orlické hory nejsou žádné velehory. Slunce pálilo už od rána, až se zdálo, že místo v pozdním jaře jsme vyrazily uprostřed léta. Termín cesty jsme musely s Ivou plánovat tak, aby stihla řemeslníky u nich doma a narození vnučky v Náchodě, a já se naopak musela vejít mezi pracovní povinnosti a manželovu plánovanou operaci. Počasí je vždycky nějaké, s tím nemělo smysl si hlavu lámat.

Prošly jsme loukami pod Suchým vrchem, narůžovělé hlavičky rdesna se houpaly v mírném větříku, byla to krása. Libovaly jsme si, že v trávě na nás nepůjdou klíšťata, protože jsme voněly po hřebíčku a alkoholu jako babky kořenářky – naložené v lihu. Iva totiž před cestou zavzpomínala na své chemické pokusy z mládí a vyrobila víceúčelovou směs alkoholu s hřebíčkovým olejem, kterou nás před cestou postříkala. Mělo to odpuzovat klíšťata, ale určitě by se to dalo v případě nouze použít do lihového vařiče nebo jako dezinfekce a v nouzi nejvyšší i vypít.

Odolaly jsme výstupu na rozhlednu na Suchém vrchu, stoupání si užijeme ještě dost. Stejně tak jsme si neprohlédly dělostřeleckou tvrz Bouda. Je součástí Kralické pevnostní oblasti vybudované ve letech 1935-38. Jde vlastně o komplex pěti objektů (srubů), které propojuje pod zemí systém chodeb a sálů. My se ale s Ivou shodly, že nemá smysl čekat na prohlídku, když jsme s našimi muži v minulosti viděly tolik starých vojenských objektů, že nám to pro představu úplně stačí. Stejně tak jsme se domluvily, že druhý den určitě nepůjdeme do tvrze Hanička, kterou jsme v minulosti obě navštívily. Jednou za život nám to stačilo.

Po hřebeni Bukové hory jsme sešly do Mladkova a usadily se na chvilku na lavičce. Není to úplně malé městečko, přesto kolem téměř nikdo nechodil, i restaurace byla zavřená. Čilý turistický ruch tady opravdu nebyl. Brzy jsme nahodily opět batohy a v pozdním dopoledni vystoupaly přes Petrovičky na hranici.

Na polské straně nám hraniční pěšinka nejprve nabídla výhledy do údolí, pak klesala podél Červeného potoka, krytá tunelem z keřů a stromů, až vyústila do podmáčených luk v údolí. Obalilo nás horké dusné vlhko a přivítali komáři s ovády. Vůně hřebíčku je asi nepotěšila, dali se na ústup. Mě naopak potěšila zajímavá krajina. Tady opravdu bylo na co koukat!

V údolí Červeného potoka se v minulosti nacházela stejnojmenná obec (Czerwony Strumień, Rothflössel). Pocházel odtud například pozdější vratislavský biskup Joseph Knauer (1764-1844) nebo kameník Franz Hornich, autor rokokových schodů a kamenných figurek pro kostel v nedalekém Neratově. Většina obyvatel sudetské obce se věnovala zemědělství a tkalcovství. V průběhu devatenáctého století obec začala být vyhledávaná turisty, v okolí přibývaly penziony a turistické chaty. Na konci 19. století měla obec 25 domů a 139 stálých obyvatel, občerstvit bychom se mohli v hostinci, kde čepovali pivo z místního pivovaru. K první vlně odlivu obyvatel ale došlo už po první světové válce. Po druhé světové válce se území Kladska stalo součástí polského státu a Němci museli opustit své domovy. Na jejich místo nastoupili polští vysídlenci z východního pohraničí. Na začátku 50. let se území dostalo do pohraničního pásma. Nově příchozí se tak museli znovu stěhovat a obec Červený Potok byla srovnána se zemí.

Dnes najdeme na místě už jen informační tabuli, zbytky barokní kaple, sochy, křížů nebo stavení. Příroda si zpět bere to, co jí člověk vzal. Potok znovu podmáčel kdysi udržované louky, staré ovocné stromy připomínají, kde kdysi hospodařili lidé. Na polské straně byl osud sudetských obcí podobný, jako u nás.

Pokaždé, když při své cestě po hranicích vidím zbytky vysídlených obcí, je mi líto zmařené práce. Přemýšlím i nad tím, jak je možné, že se Němci, národ pracovitých lidí s bohatou kulturou a historií, nechali zmanipulovat tak, že páchali nepředstavitelná zvěrstva a povraždili miliony lidí.

Zbytky vysídlených obcí jsou připomínkou, že je potřeba odpouštět křivdy na obou stranách, ale i nezapomínat.

Opustily jsme s Ivou údolí Červeného potoka a pokračovaly lesem a pastvinami podél hranice. Krajina se otevřela a nabídla výhled na kopečky Bystřických hor na polské straně i zalesněné vrcholky Orlických hor na straně české.

Pastvinami jsme přešly zpět ke hraničnímu Červenému potoku a vyšly u turistické chaty na Čiháku.

Bylo časné odpoledne a na konec dnešní cesty to bylo už jen kousek. Šly jsme mnohem rychleji, než jsem předpokládala. Po pravdě, Iva uháněla do kopců tak svižně, až jsem měla chuť jí zkontrolovat doklady, jestli si ročník narození nevymýšlí. Ale známe se dlouho, a tak vím – nevymýšlí si.

Nebylo kam spěchat, Na Čiháku jsme se zastavily na pití a polévku. Ještě nezačala sezona, nevařili, s polévkou jsme měly smůlu. Ale byli milí, jen bylo vidět, že se jim sem zatím žádné davy nehrnou.

Od Čiháku už jsme musely po nudné silnici k Zemské bráně. Divoká Orlice si tady prodrala cestu od polských hranic na české území. Důstojnou bránou je pro ni kamenný most, postavený italskými kameníky v prvních letech dvacátého století a ve století jednadvacátém citlivě opravený.

V údolí Divoké Orlice jsme byly s Ivou tak brzy, že jsem uvažovala o zacházce podél řeky. Cesta je to krásná, ale s batohy by nás to stálo síly, které se nám v dalších dnech budou hodit. Ušly jsme zatím jen 25 km v pohodovém terénu i počasí, ale další dny se to možná změní. Opustily jsme proto Divokou Orlici a vystoupaly napříč vrstevnicemi k Orlické chatě.

V chatě zůstalo něco z kouzla starých chalup, snad proto, že se naštěstí nikdy nenašly peníze na velkou modernizaci. Paní správcová tam velí pevnou rukou, věděla o nás už když jsme přicházely. Zdálo se, že budeme jediní ubytovaní. Po chvíli ale dorazila skupina dětí ve věku řekněme od dvaceti do šedesáti. Děti v dospělých tělech. Na chatě byly na pobytu, který jim druhý den končil a vracely se zpět do nedalekých Bartošovic. Bydlely se svými pečovateli v samostatné části chaty. Nerušili je návštěvníci a naopak. Večer jsme se setkali u jídla a bylo to náramně dobře. Připomenulo mi to, že fyzické i duševní zdraví není samozřejmost.

Zelňačka od paní vedoucí byla skvělá. Blížil se večer, venku se honily těžké mraky, občas se zablýsklo, déšť zůstal ale za horami jako varování, že se počasí zítra bude kazit. Přesto jsme s Ivou na noc nechaly v pokoji pootevřená okna. Přeci jen-zelňačka umí divy…