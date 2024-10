Dáma na rozcestí – chvála bláznovství

Někdy je dobré se docela malinko zbláznit. Vystoupit ze zajetých kolejí a pohodlných cest. Možná jsem to s tím vystoupením tentokrát trochu přehnala.

Jedno je ale jisté. Byla jsem v tom naprosto nevinně. Mohla za to šatní skříň a kamarádka.

Po vánočních svátcích se mi porouchala šatní skříň. Začala zmenšovat oblečení. Navíc se mi okolo pasu objevilo cosi, co připomínalo záchranný kruh. Byly by to roztomilé faldíky na batolátku nebo lákavé tvary na břišní tanečnici. Měla bych čím vlnit, ale na karieru břišní tanečnice jsem se nechystala a roztomilost batolátka jsem měla dávno za sebou.

Občas mi zavolala kamarádka, která plánovala vyrazit se mnou na další kousek cesty po hranicích republiky. Je moudrá, věděla, že nestačí jen nakoupit vybavení, ale že je potřeba začít i trochu trénovat. Seznámila mě se svým časem v běhu na kilometr, pět kilometrů i hodnotou VO max a mně se přitížilo.

Do té doby jsem si občas chodívala zaběhat do lesů. Zima byla mírná, na sníh jsme se museli jet podívat až do Alp a domácí počasí bylo k běhání vlídné. Žádné velké výkony jsem ale nepodávala. Chyběla mi motivace.

Konzultovala jsem to se svojí kadeřnicí, která má nohy dlouhé až na zem a běhá celý den v práci a po ní i domů. Poradila mi několik místních závodů a že prý mě tam ráda uvidí. Účast jsem jí slíbila. Ostatně držela nůžky proklatě blízko mého ucha.

Obratem jsem si ale představila, jak stojím na startu v davu lidí v barevných upnutých oblečcích, pak letím jako blázen centrem města, abych se v cíli dozvěděla, že jsem běžela pomaleji než jiná dáma a (možná) rychleji než dáma jiná. Na krk dostanu medaili, kterou jsem si zaplatila ve startovném, a to jen pro to, že uběhnu vzdálenost, kterou běhám běžně. Motivace to pro mě tedy nebyla.

Později jsem si hledala nějaký malý charitativní běh, nic dramaticky závodního. Nikoho nechci překonávat, snad už ani sama sebe ne. Místo běhu na mě vykoukl pochod v podhůří Novohradských hor. Kratší trasa byla nesoutěžní, každý si může jít, běžet nebo to kombinovat, jak chce. Pořadatelé vlídní, časový limit také. Přihlásila jsem se. Mělo to jediný háček. Kratší trasa měřila 55 kilometrů.

To už pro mě byla dostatečná motivace k pohybu. Prodloužila jsem běhy, záchranný kruh okolo mého pasu zmizel, počasí bylo pěkné a běhání přálo.

Pak se to zadrhlo. Deset dnů před plánovanou událostí nasněžilo patnáct centimetrů a já dostala virózu. Po deseti dnech byl sníh pryč a moje kondice také.

Na start jsem se dostavila nervózní jako sáňky v létě. Městečko bylo zaplněné auty. Pochodu se účastnily stovky lidí. Závod na 100 kilometrů odstartoval už předchozí večer, ráno postupně startovali účastníci na kratší trati. Běžci se dost výrazně lišili oblečením i vybavením od chodců, bylo vidět zkušené turisty s lýtky silnými jako moje stehno, nejeden turista byl ozbrojen hůlkami na nordic walking. Opět se mi trochu přitížilo.

První metry po startu jsem se držela v závěsu zkušených, kteří tušili, jak se vymotat z městečka. Na kraji lesní cesty jsem přešla do indiánského běhu, čímž jsem vyděsila chodce okolo. Vysvětlila jsem jim, že běhám tak rychle, jak jiní chodí a že mě dost možná ještě budou sbírat někde po cestě. To je viditelně uklidnilo. Zmizela jsem jim za zatáčkou. Na oplátku mě postupně předbíhali všichni běžci, kteří ten den vystartovali.

Do trasy půlmaratonu se moje nohy tvářily, že je to celkem v pohodě. Tohle už znají. Po zastávce na občerstvovací stanici byly nohy překvapené, že po nich chci ještě nějaké výkony. Ochotně mě nesly svižnou chůzí, ovšem opačným směrem, než vedlo značení. Vypadala jsem při tom asi dost přesvědčivě, protože když jsem se otočila, šel za mnou už pořádný dav.

Musela jsem se přiznat, že jdu sice rychle, ale špatným směrem. Dav mě následoval i po otočce čelem vzad, vyjma malé skupinky v maskovacím oblečení, která vytrvale šla v mém původním, ale neznačeném, směru.

Davu chodců jsem pro jistotu utekla, prokličkovala jsem mezi rybníky, vyšla na asfaltovou silnici a před sebou znovu uviděla znovu skupinku v maskáčích. Vzali to kratší cestou a správně tušili, že na trase není kontrola.

Nohy už mi naznačovaly, že na maratonskou vzdálenost natrénováno nemáme, ale hlava zavelela předběhnout maskovanou skupinu. Povedlo se, ale za další zatáčkou už bylo jasné, že dál budu víc chodit než běhat, a tak to zůstalo až do cíle. Ještě jsem si trochu zabloudila v městečku a do cíle dorazila indiánským během v čase 9 hodin 11 minut. Hodinky mi naměřily vzdálenost 56 km a čas mě moc nepotěšil. Jako bonus jsem získala pochroumané koleno i sebevědomí. Říkala jsem si, že jsem se zbláznila a že tohle ve svém věku opravdu nemám zapotřebí.

O hodinu později a dvě nealko piva dál jsem začala uvažovat, že se příští rok přihlásím znovu. Vlastně to byl moc hezký den. Viděla jsem kus pěkné krajiny, potkala spoustu bezvadných lidí, účel to také splnilo. Záchranný kruh okolo pasu mi už dávno zmizel, šatní skříň přestala zmenšovat oblečení a já byla připravená vyrazit znovu na cestu podél hranic. Tentokrát z Králík do Žacléře. V horách se mi bude kondice hodit. Snad už budu kamarádce stačit. Je taky trochu blázen. Do kopců víc běhá, než chodí-a to jí bude sedmdesát.

Někdy stojí za to se tak trochu zbláznit.