Jižní OMÁN - DOFÁR
Na přelomu ledna a února 2026 jsme se vydali na 12 dnů za teplem do jižního Ománu - provincie Dofár.
Po necelých sedmi hodinách přímého letu z Prahy jsme přistáli navečer v hlavním městě ománské oblasti Dofár Salaláhu.
Z letiště jsme se přesunuli autobusem do místa našeho pobytu v hotelu Wydham Garden poblíž rybářského městečka Mirbát , asi 80 km východně od Salaláh.
Hotel byl vcelku velmi pohodlný, s velkým bazénem , pláž byla vzdálena asi 200 m od hotelu. Koupání v moři i v hotelovém bazénu bylo velmi příjemné. Taktéž jídlo a veškerý servis byl dobrý.
Abychom trochu kompenzovali odpočinek na pláži, tak jsme si půjčili na tři dny auto, abychom více poznali přírodu a život v Dofáru.
První den jsme absolvovali výlet do pohoří Jabal Samhan, které se nachází východně od města Salaláh, vlastně přímo nad městečkem Mirbát , u něhož se nacházel náš hotel.
Na této cestě jsme navštívli též Wádí Darbat , které je zejména v období dešťů ( Charíf ) od června do konce srpna velkou atrakcí . Jsou zde vodopády a řeka , na které je možno se projet na loďkách. V době naší návštěvy bylo vody málo a vodopády byly bez vody – vyschlé. V období dešťů je tato oblast velmi populární , především u obyvatel arabského poloostrova , je zde hodně vody , vodopády i jezírka a celá vegetace je nádherně zelená. V tomto období je zde i příjemná teplota kolem 25 stupňů, zatímco v jiných oblastech arabského poloostrova jsou vražedná vedra.
Navečer jsme se zastavili na prohlídku archeologické památky UNESCO, , starověkeho přístavu Khor Rori – Sumhuram , který leží v ústí Wádí Darbat do moře. Tento přístav sloužil k vývozu kadidla do celého světa a je spojen s pověstí o královně ze Sáby. Mimo vykopávek je zde i menší muzeum s exponáty a video produkcí. V areálu pod vykopávkami je moc hezká pláž pří ústí Wádí Darbat.
Poslední zastávkou tohoto dne bylo městečko Taqah , bohužel pro nás již večer za tmy.
_________________________________________________________________________
Druhý den s naším zapůjčeným vozem jsem se vydali na západ od města Salaláh směrem k jemenským hranicím, do pohoří Jabal Qamar – měsíčních hor.
Zde jsme návštívili nádherný útes s vyhlídkou Shaat.
Klikatící se silnice v horách přes hřebeny a hluboká údolí- wádí byla velkým zážitkem.
Odpoledne jsme sjeli z horského hřebene na Ztracenou pláž – Fazayah. Pláž s bílým pískem a užasnou scenérií hor byla skvělá a koupání osvěžující.
Cestou zpět jsme se ještě podívali na vyhlášené místo pro místní turisty Marneef cave ( s gejzíry mořské vody při přílivu ) a pláž Mughsail.
Shaat
Poslední – třetí den s vypůjčeným autem jsme věnovali návštěvě hlavního města Dofáru – Salaláh.
Navštívili jsme pobřežní promenádu s tržištěm , obchůdky , sultánovým palácem a vládními budovami.
Poté jsme zajeli do centra k mešitě , navštívili jsme rybí trh a jemenský obchod z datlemi, kávou , čajem , oříšky a kořením. Také jsme dobře pojedli rybí speciality v pravé arabské restauraci.
Nakonec jsme se v Salále zastavili ještě v největším nákupním centru Garden mall.
Cestou do hotelu, již večer za tmy, jsme se krátce zastavili v přístavním městečku Mirbát.
Závěrečné tři dy pobytu jsme trávili většinou odpočinkem na pláži a u hotelového bazénu.
V sobotu jsme si dovolenou ještě okořenili organizovaným výletem do pouště Rub Al Khali – česky Pustá Končina – jedná se o čtvrtou největší poušť na světě o rozloze přibližně jako Francie.
Cestou jsme navštívili památku Unesco – rezervaci pěstování kadidlovníků Wadí Dawkah.
Dále jsme viděli velbloudí farmu s vzácnými černými velbloudy a ochutnali velbloudí mléko.
Navečer jsme vyjeli džípy na duny pouště Rub Al Khali a pozorovali nádherný západ slunce v poušti.
Poslední oáza před pouští Rub Al Khali, kde se vyskytuje voda. V pozadí jsou vidět vykopávky „ Ztraceného města Ubár“.
Pár slov na závěr :
Jižní část Ománského pobřeží – provincie Dofár je určitě zajímavá oblast. Krásné pobřeží arabského moře s hezkými plážemi, hory vhodné pro turistiku , historické památky připomínající dlouhou historii regionu, přátelští lidé , kteří si uvědomují důležitost turistického ruchu pro jejich zemi. Také je zde vidět, že se mohutně buduje nová infrastruktura , dálnice, hotely a další turistické zázemí.
Je škoda , že pouze měsíc po našem odletu se zde bezpečnostní situace hodně zhoršila a nezbývá než si přát, aby se tato krásná oblast mohla dále rozvíjet v klidu a míru.
Bohumil Velikovský
|Další články autora
- Počet článků 13
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 514x