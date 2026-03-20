Jižní OMÁN - DOFÁR

I během naší zimy se dá zažít trochu pohody s koupáním , spojené s poznáním jižní části ománského pobřeží Arabského moře.

Na přelomu ledna a února 2026 jsme se vydali na 12 dnů za teplem do jižního Ománu - provincie Dofár.

Po necelých sedmi hodinách přímého letu z Prahy jsme přistáli navečer v hlavním městě ománské oblasti Dofár Salaláhu.

Záběr z letadla před přistáním ve městě Salaláh – pohoří Jabal Samhan

Z letiště jsme se přesunuli autobusem do místa našeho pobytu v hotelu Wydham Garden poblíž rybářského městečka Mirbát , asi 80 km východně od Salaláh.

Hotel Wydham Garden

Hotel byl vcelku velmi pohodlný, s velkým bazénem , pláž byla vzdálena asi 200 m od hotelu. Koupání v moři i v hotelovém bazénu bylo velmi příjemné. Taktéž jídlo a veškerý servis byl dobrý.

Hotelová pláž

Abychom trochu kompenzovali odpočinek na pláži, tak jsme si půjčili na tři dny auto, abychom více poznali přírodu a život v Dofáru.

První den jsme absolvovali výlet do pohoří Jabal Samhan, které se nachází východně od města Salaláh, vlastně přímo nad městečkem Mirbát , u něhož se nacházel náš hotel.

Na této cestě jsme navštívli též Wádí Darbat , které je zejména v období dešťů ( Charíf ) od června do konce srpna velkou atrakcí . Jsou zde vodopády a řeka , na které je možno se projet na loďkách. V době naší návštěvy bylo vody málo a vodopády byly bez vody – vyschlé. V období dešťů je tato oblast velmi populární , především u obyvatel arabského poloostrova , je zde hodně vody , vodopády i jezírka a celá vegetace je nádherně zelená. V tomto období je zde i příjemná teplota kolem 25 stupňů, zatímco v jiných oblastech arabského poloostrova jsou vražedná vedra.

Navečer jsme se zastavili na prohlídku archeologické památky UNESCO, , starověkeho přístavu Khor Rori – Sumhuram , který leží v ústí Wádí Darbat do moře. Tento přístav sloužil k vývozu kadidla do celého světa a je spojen s pověstí o královně ze Sáby. Mimo vykopávek je zde i menší muzeum s exponáty a video produkcí. V areálu pod vykopávkami je moc hezká pláž pří ústí Wádí Darbat.

Poslední zastávkou tohoto dne bylo městečko Taqah , bohužel pro nás již večer za tmy.

Gravity Hill při vjezdu do pohoří Jabal Samhan. Údajně zde auto jede samo do kopce pomocí gravitace – mě se to bohužel nepodařilo.

Krajina v pohoří Jabal Samhan

Pouštní růže v pohoří Jabal Samhan

Jabal Samhan

Vyhlídka s vrcholu Jabal Samhan

Pohled zvrcholu Jabal Samhan

Propast Tayq Sinkhole – pohoří Jabal Samhan

Tawi Atair Sink Hole v pohoří Jabal Samhan

Wádí Darbat

Wádí Darbat

Wádí Darbat

Wádí Darbat

Khor Rori – Sumhuram – památka Unesco

Sumhuram

Sumhuram

Sumhuram – ustí Wádí Darbat do Arabského moře

Sumhuram – pláž při západu slunce

Město Taqah večer – v pozadí hrad Taqah

Druhý den s naším zapůjčeným vozem jsem se vydali na západ od města Salaláh směrem k jemenským hranicím, do pohoří Jabal Qamar – měsíčních hor.

Zde jsme návštívili nádherný útes s vyhlídkou Shaat.

Klikatící se silnice v horách přes hřebeny a hluboká údolí- wádí byla velkým zážitkem.

Odpoledne jsme sjeli z horského hřebene na Ztracenou pláž – Fazayah. Pláž s bílým pískem a užasnou scenérií hor byla skvělá a koupání osvěžující.

Cestou zpět jsme se ještě podívali na vyhlášené místo pro místní turisty Marneef cave ( s gejzíry mořské vody při přílivu ) a pláž Mughsail.

Jabal Qamar – měsíční hory

Jabal Qamar

Shaat – vyhlídka z útesu

Shaat

Jabal Qamar – pohled směrem k jemenským hranicím

Sjíždíme dolů k pláži Fazayah

Ztracená pláž Fazayah – již se blížíme.

Ztracená pláž Fazayah

Fazayah – skvělé koupání na nádherné pláži

Výletní místo s gejzíry – Marneef cave

Mughsail beach

Poslední – třetí den s vypůjčeným autem jsme věnovali návštěvě hlavního města Dofáru – Salaláh.

Navštívili jsme pobřežní promenádu s tržištěm , obchůdky , sultánovým palácem a vládními budovami.

Poté jsme zajeli do centra k mešitě , navštívili jsme rybí trh a jemenský obchod z datlemi, kávou , čajem , oříšky a kořením. Také jsme dobře pojedli rybí speciality v pravé arabské restauraci.

Nakonec jsme se v Salále zastavili ještě v největším nákupním centru Garden mall.

Cestou do hotelu, již večer za tmy, jsme se krátce zastavili v přístavním městečku Mirbát.

Sultánův palác ve vládním komplexu na nábřežní kolonádě v Salaláh.

Okolí vládních budov v Salaláh

Tržiště – Souk na pobřežní promedádě v Salaláh

Souk v Salaláh

Nová čtvrt s obchody na pobřežní promedádě

Tržiště v centru města Salaláh

Na trhu v Salaláh

Rybí speciality na trhu v Salaláh

Na trhu v Salaláh

Jemenský obchod s datlemi, kávou, čajem a jinými plody

Oběd s rybími specialitami v centru Salaláh

Pohled z ulice na restauraci v centru Salaláh

Mešita v Salaláh

Nákupní centrum Garden mall v Salaláh

Garden mall v Salaláh

Přístavní město Mirbát – večerní záběr hradu

Mirbát – ruiny historických jemenských domů u přístavu

Závěrečné tři dy pobytu jsme trávili většinou odpočinkem na pláži a u hotelového bazénu.

V sobotu jsme si dovolenou ještě okořenili organizovaným výletem do pouště Rub Al Khali – česky Pustá Končina – jedná se o čtvrtou největší poušť na světě o rozloze přibližně jako Francie.

Cestou jsme navštívili památku Unesco – rezervaci pěstování kadidlovníků Wadí Dawkah.

Dále jsme viděli velbloudí farmu s vzácnými černými velbloudy a ochutnali velbloudí mléko.

Navečer jsme vyjeli džípy na duny pouště Rub Al Khali a pozorovali nádherný západ slunce v poušti.

Náš řidič džípu cestou do pouště

Wádí Dawkah – rezervace pěstování kadidlovníků

Kadidlovníky ve Wádí Dawkah

Kadidlovník – Wádí Dawkah

Cesta do pouště po dálnici směrem na hlavní město Ománu Muscat

Když jsme odbočili z dálnice směrem k poušti , míjeli jsme několik zemědělských farem

Poslední oáza před pouští Rub Al Khali, kde se vyskytuje voda. V pozadí jsou vidět vykopávky „ Ztraceného města Ubár“.

Návštěva velbloudí farmy

Vzácní černí velbloudi

Vjíždíme do „pravé“ pouště

Rub Al Khali

Na dunách v Rub Al Khali

Západ slunce v poušti

I poušť může být krásná

Pár slov na závěr :

Jižní část Ománského pobřeží – provincie Dofár je určitě zajímavá oblast. Krásné pobřeží arabského moře s hezkými plážemi, hory vhodné pro turistiku , historické památky připomínající dlouhou historii regionu, přátelští lidé , kteří si uvědomují důležitost turistického ruchu pro jejich zemi. Také je zde vidět, že se mohutně buduje nová infrastruktura , dálnice, hotely a další turistické zázemí.

Je škoda , že pouze měsíc po našem odletu se zde bezpečnostní situace hodně zhoršila a nezbývá než si přát, aby se tato krásná oblast mohla dále rozvíjet v klidu a míru.

Autor: Bohumil Velikovský | pátek 20.3.2026 9:56 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

