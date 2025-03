Azory - ostrov Sao Miguel

Zimní relax na věčně zeleném ostrově. Zde jsou postřehy a dojmy z návštěvy tohoto krásného sopečného ostrova uprostřed Atlantiku.

Koncem ledna 2025 jsme strávili dovolenou na největším a hlavním ostrově souostroví Azory Sao Miguel. Letěli jsme s mezipřistáním v Lisabonu , po přistání na letišti v hlavním městě Ponta Delgadě jsme se vydali vypůjčeným vozem do místa našeho pobytu lázeňského městečka Furnas. Bydleli jsme v hotelu Terra Nostra Garden , jehož součástí je botanická zahrada a termální koupaliště. Hotel byl velmi dobře vybaven, součástí byl i vnitřní plavecký bazén se saunou, wellnes a prvotřídní restaurace. Všechny služby byly opravdu na velmi dobré úrovni.

Hotel Terra Nostra

Hotel Terra Nostra

Termální bazénky v zahradě Terra Nostra

Velký bazén „Tanque“ byl bohužel v době našeho pobytu v rekonstrukci, ale moc nám to nevadilo , koupali jsme se ve dvou menších bazénech , kde byla stejná termální voda s teplotou 36 – 40 stupňů celsia.

Velký bazén „Tanque“ v rekonstrukci

Koupání ve dvou menších bazéncích bylo příjemné

Botanická zahrada Terra Nostra – měli jsme možnost volného vstupu do zahrady , kde je možno vidět mnoho rostlin a stromů z celého světa. Zahrada má více než stoletou tradici a jednu z největších sbírek kamélií na světě.

Ze zahrady Terra Nostra

Zahrada Terra Nostra

Ze zahrady Terra Nostra

Kamélie v zahradě ...

Kamélie ...

Městečko Furnas – leží v kaldeře vyhaslé sopky, je zde tradice lázeňství a vyvěrá zde mnoho léčivých pramenů , jak horkých tak studených. Kromě termálních lázní v parku Terra Nostra jsou zde ještě další termální lázně Poca da Dona Beija. Ve městě je dobrá vybavenost , restaurace , obchody, upravené parky. Velkou atrakcí jsou kaldery , kde vyvěrá vřelá voda na povrch – jak přímo ve městě Furnas , tak i u nedalekého jezera Lagoa das Furnas , kde se vřelé kaldery využívají k vaření známého pokrmu Cozido das Furnas – do velkého hrnce se vloží různé druhy masa, uzenin a zeleniny , vloží se do otvoru v kaldeře, zasype sopečným pískem a ponechá se vařit cca 8 hodin. Vznikne opravdu vynikající pokrm , mohu potvrdit.

Z procházky po městečku Furnas

Prameny léčivé vody ve Furnas

Kaldery s vyvěrající vřelou vodou ve Furnasu

Furnas

Zde se vaří Cozido das Furnas

Lagoa das Furnas

Kostel u jezera Lagoa das Furnas

Výlety po ostrově Sao Miguel

Vzhledem k tomu , že jsme po dobu našeho pobytu měli půjčené auto, pokusili jsme se během výletů ostrov více poznat

Čajová plantáž Chá Gorreana, Ribeira dos Caldeirodes , Nordeste a a vyhlídky na severovýchodním pobřeží:

Vyhlídka Miradouro do Salto do Cavalo cestou na severní pobřeží

Pohled na Furnas z vyhlídky ....do Cavalo

Další vyhlídka cestou na sever – Miradouro Pico do Ferro

Pohled na Lagoa das Furnas z vyhlídky Pico do Ferro

Chá Gorreana – jediná čajová plantáž s výrobnou čaje na území Evropské unie

Zde si můžete zdarma prohlédnout výrobní prostory

Ochutnat čaj a dozvědět se všechno o výrobě a pěstování zdejšího čaje za více než 100 let

... nakoupit čaje a suvenýry v podnikové prodejně

...nebo posedět v hezké kavárně

.. a na závěr jsme si udělali hezkou, asi tři kilometry dlouhou procházku po čajové plantáži, je zde vyznačeno několik tras pro pěší turisty.

Ještě jeden pohled na čajovou plantáž

Ribeira dos Caldeiroes:

Poté jsme se odpoledne vydali dále po severovýchodním pobřeží, naším cílem byla malá přírodní rezervace Ribeira dos Caldeiroes. Je zde upravena hezká stezka s ukázkami původních domků , vodních mlýnů a vodopádů v údolí řeky. Vstupné je zdarma a je to pravdu hezké místo na procházku.

Ribeira dos Caldeiroes

Ribeira dos Caldeiroes

Ribeira dos Caldeiroes- na závěr jsme poseděli za odpoleního sluníčka v hezké kavárně

Dále jsme se vydali po pobřeží severovýchodního cípu ostrova

Udělali jsme si krátkou zastávku v historickém městečku Nordeste

Nordeste

Nádherná vyhlídka na Atlantický oceán . Miradouro da Ponta Sossego. Rád bych zmínil . že všechny vyhlídky a odpočinková místa pro turisty jsou na Sao Miguel úžasně upraveny, jsou čisté , je zde vždy čisté WC , tekoucí voda , pikniková místa pro grilování , lavičky a květinová výsadba , působí spíše jako parky.

Ponta do Sossego

Ponta do Sossego

Ponta do Sossego

Další vyhlídka – Miradouro da Ponta da Madrugada a nápis vyzývající k tichému rozjímání.

Miradouro da Ponta Madrugada

Miradouro da Ponta Madrugada

Další výlet – Sete Cidades a Ponta Ferraria – na samý západní konec ostrova Sao Miguel:

Foto z cesty na západ ostrova

Na cestě k Cete Cidades

Cete Cidades – chodník k vyhlídce Boca do Inferno

Cete Cidades – pohled z vyhlídky Boca do Inferno

Opuštěný a zdevastovaný hotel Monte Palace z 80.let dvacátého století je nyní turistickou atrakcí v blízkosti Cete Cidades

Interiér opuštěného hotelu Monte Palace

Pohled ze střechy hotelu Monte Palace

Sete Cidades – dole u jezera

Ponta Ferraria – místo , kde termální voda vyvěrá přimo do moře. Je zde i zázemí s šatnami a termální plavecký bazén.

Ponta Ferraria – zde vyvěrají teplé prameny přímo do moře, je to znát především při odlivu. Za naší návštěvy byl příliv a velké vlny . Přesto se pár odvážlivců koupalo.

Ponta Ferraria

Ponta Ferraria

Maják v Ponta Ferraria

Caldeira Velha, Lagoa do Fogo, Ribeira Grande – na další výlet jsme se vydali po severozápadním pobřeží a dále do vnitrozemí . Zde jsme se vykoupali v termálních koupalištích Caldeira Velha , obdivovali z vyhlídky překrásné jezero Lagoa do Fogo , navštívili likérku Mulher de Capote a prošli se po historickém městě Ribeira Grande. Počasí přálo , takže bylo se na co dívat a užívat si pohodu.

Caldeira Velha

Termální bazénky v Caldeira Velha

Caldeira Velha

Vyhlídka na asi nejkrásnější jezero na ostrově Lagoa do Fogo

Lagoa Do Fogo

Pohled na oceán z vyhlídky nad Lagoa do Fogo

Navštívili jsme i likérku Mulher de Capote

Prohlédli jsme si výrobní prostory

Ochutnali zdejší výrobky

A samozřejmě zakoupili něco na památku

Potom jsme si udělali krátkou procházku po historickém centru Ribeira Grande ,druhého největšího města ostrova Sao Miguel

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Ribeira Grande – v pozadí pohoří , na kterém byla vyhlídka na Lagoa do Fogo

Pobřežní kolonáda a pláž v Ribeira Grande

Ribeira Grande – bazény s mořskou vodou u pláže

Ribeira Quente, Faial da Terra, Povocao – za dalším poznáním jsme navštívili jihovýhod ostrova. Nejdříve jsme navštívili hezké turistické městečko ( nebo spíše vesnici ) Ribeira Quente s pláží se sopečným pískem ( cestou jsme se mezi tunely podívali na jeden z nejvyšších vodopádů na ostrově ). Poté jsme pokračovali na samý východní cíp ostrova do vesnice Faial da Terra. Zde je možnost několika pěších tras , které vedou udolím řeky lesem s vodopády. Trasa prochází přes původně opuštěnou typickou azorskou vesnici Sanguinho, nyní je tato vesnice postupně opravována a je jakýmsi skanzenem pro turisty. Je zde občerstvění i možnost si pronajmout ubytování. Na závěr tohoto dne jsme se ještě krátce zastavili v pěkném přímořském městečku Povocao.

Vodopád na cestě do Ribeira Quente

Ribeira Quente

Ribeira Quente

Pláž v Ribeira Quente – sopečný písek je údajně též vyhřívaný zespodu termální vodou

Ribeira Quente

Pohled na město Povocao z vyhlídky cestou do Faial da Terra

Vyhlídka nad Povocao – ukázka jak vypadají na ostrovech vyhlídky a odpočinková místa pro turisty

Faial da Terra

Faial da Terra – mapka pěších tras

Trasa byla poměrně bezpečná a dobře značená

Faial da Terra – vyrážíme na tůru

Faial da Terra

Faial da Terra

Faial da Terra

Přicházíme do vesničky Sanguinho

Sanguinho

Sanguinho

Sanguinho

Malé občerstvení v hospůdce v Sanguinho

Cestou zpět ze Sanguinho do Faial da Terra

Krátká zastávka ve městě Povocao

Povocao

Povocao

Povocao

Ponta Delgada- hlavní město Azor, Vila Franca do Campo a poutní místo Nossa Senhora Da Paz – při dalším výletě jsme navštívili hlavní město Ponta Delgada . Zde jsme nejdříve naštívili dvě ananasové plantáže , kde se pěstuje zdejší odrůda ananasů zvaná „Ananás de Acores“ – tyto ananasy jsou velmi chutné a trochu menší než jaké známe my. Místní lidé jsou na ně velmi hrdí. Prodávají se pouze na Azorech , na Madeiře a v pevninském Portugalsku. Potom jsme si prošli historické centrum Ponta Delgady a zašli na dobrý oběd. Cestou zpět do Furnasu jsem se zastavili v bývalém hlavním měste Vila Franca do Campo. Přesto , že se zkazilo počasí , tak jsme si prošli historické centrum a podívali se na známý ostrůvek naproti města , který se v sezóně těší velkému zájmu turistů. Nakonec jsme vyjeli na kopec nad město k poutnímu místu Nossa Senhora La Paz.

Návštěva ananasové plantáže Santo Antonio

Podniková prodejna s istruktážním videem

Prohlídka plantáže s průvodcem

Ananasová plantáž – celý pěstební proces trvá více než rok – cca 14 měsíců

Ananás de Acores

Druhá plantáž , kterou jsme navštívili byla Plantáž Arruda , největší a nejstarši na Azorech

Ananasová plantáž Arruda

Ananasová plantáž Arruda – skleníky se kvůli teplotě „vykuřují“ , aby se urychlilo zrání

Ananasová plantáž Arruda

Ananasová plantáž Arruda – v podnikové prodejně nám dali ochutnat i ananasový likér

Ponta Delgada – parkujeme v centru naproti přístavu

Pohled na centrum Ponta Delgady z radniční věže

Ponta Delgada

Ponta Delgada

Ponta Delgada

Ponta Delgada

Ponta Delgada

Ostrůvek Ilhéu de Vila Franca do Campo

Vila Franca do Campo

Vila Franca do Campo

Vila Franca do Campo

Vila Franca do Campo

Poutní místo Nossa Senhora da Paz na městem Vila Franca do Campo

Nossa Senhora da Paz

Nossa Senhora Da Paz

Z cestu dolů zpět do Vila Franca do Campo