Typologie ženského orgasmu

Už nemůžu mlčet. Snažil jsem se to vysvětlit mnoha kamarádům a kolegům, až jsem došel k závěru, že celoživotní sesbírané znalosti musím vydat jako metaanalýzu. Aby bylo jasno, nejsem žádný Don Juan.

Jsem spíše takový introvertní geek, který se od malička věnuje studiu biologie, přírody a následně poté v rámci studia na lékařské fakultě i lidského těla. Pracuji s čísly, údaji a daty, a nakonec i s živými lidmi. Moje nemoc z lékařského povolání je neustále všechno analyzovat, rozebírat, měřit, a klasifikovat. A tak jsem vytvořil Merlíčkovu klasifikaci ženského orgasmu.

K typologii se budu snažit přidávat praktické rady a tipy, co si takovým typem počít, protože jsem s úděsem zjistil, že muži dělají u všech žen pořád to samé. Ještě vám vysvětlím, proč nemáte poslouchat ženy, když vám vysvětlují, jak funguje ženský orgasmus. Každá žena vám de facto jen vysvětluje, jak funguje „její soukromý“ orgasmus, a tyto informace nejsou vždy přenositelné. Z toho důvodu je moje klasifikace lepší a přesnější. Poslouchejte tedy Merlíčka.

TYP 0

Smutný typ. Statistiky udávají, že mezi 10 až 15 % všech žen nikdy nedosáhne orgasmu. V ČR by to mohlo být kolem 13 %. Na první pohled to není děsivé číslo, ale na druhou stranu, pokud jste v životě randili minimálně s 9 ženami, minimálně jedna z nich byla vypnutá a nikdy to nedokáže zapnout.

Může se stát, že jednu z nich máte doma, jste za ni ženatý, chodíte s ní a milujete ji a ona miluje vás. Stále si myslím, že vám v cestě nestojí nic k rozvoji šťastného a oboustranně uspokojivého sexuálního vztahu. Chce to jen speciální mind set. Jako první musíte rozklíčovat, jaký konkrétní důvod se skrývá za tímto fenoménem. Jaký konkrétní ze dvou hlavních.

Pokud žena zažije nějaké trauma, ať už v dětství nebo v dospělosti, udělá si v hlavě blok. Pokud je ženská anorgasmie psychického rázu, společnou důvěrou, porozuměním a trpělivostí a různými pomalými hrami postupně můžete přivést ženu do světa rozkoše. Když vám začne věřit, časem se vám odevzdá. Může to být práce na měsíce až roky, ale pokud ji milujete a celkově se s ní cítíte dobře, není co řešit. Nakonec můžete z nulky vykřesat jeden z následujících typů.

Jiné ženy to bohužel mají fyziologicky. V hlavě jsou úplně v pohodě, dokonce je erotika může s vámi bavit, nicméně to mají bez tečky. Ať dělají, co dělají, prostě nevyvrcholí. V rámci této klasifikace vám dost pomůže pečlivá anamnéza (rozhovor), kdy se jí zeptáte, jestli ráda kouká na erotiku, jestli ráda masturbuje a jestli u autoerotiky dosáhne vrcholu. Pokud nikdy sama nedosáhla vrcholu, byť to zkoušela a snažila se, pravděpodobně to nezvládnete taky. Kdo jiný by to měl umět líp než ona.

Pokud ani nemasturbuje, ani na to nepomyslí a ani se nekoukne na erotiku ráda, je tu riziko, že to není anorgasmička (Typ 0 podle Merlíčkovy klasifikace), ale že je to asexuálka. To už může začít být problém, protože i když vás stále asexuálka může mít ráda jako člověka a může lidsky chtít vám udělat radost a zapracovat na vašem mužském orgasmu, vždy to bude činnost připomínající spíše strouhání brambor. A věřte mi – dokud do toho nedá vášeň a srdce, prostě si to neužijete.

Anorgasmická žena s pozitivním vztahem k erotice, která vás silně miluje, vám ale stále může připravit krásné chvíle, takže tady neházejte flintu do žita. Pokud se s nulkou dostanete ke koitu, je to tak trochu na dohodu, jakou zvolit taktiku. Většina mužů ale bohužel nakonec přizná, že když se nemá o co snažit, tak se vlastně snažit nemusí. Po letech to sklouzne k tomu, že muž jede tzv. „na sebe“, rozhodne se vyvrcholit, jak se mu to líbí (a čím dál tím více je to dříve), a časem to začne frustovat i Nulku, protože se čím dál tím více cítí jako matrace. Pár žen se po letech a po dětech i rozvádí, jako důvod udávají neuspokojivý sex s manželem, který chudák léta provozoval bezcílný sex a poté je mu vyčteno, že se nevěnuje ženě.

Staré klišé – komunikace: žena by měla asi trochu zapracovat na tom, aby mužovi sdělila, co je pro ni cílem jejich soulože, pokud to není orgasmus. Je to deset minut? Dvacet minut? Je to nějaká fáze, kdy se cítí být už blízko? Nebo jen prostě chce mít pocit, že jí muž miluje a má o ní větší zájem než jen o její genitálie? Nezapomeňte, ženy, že my muži jsme lovci a fungujeme na programu „najít a zabít“. Neumíme sbírat květiny a vypadat u toho dobře. Takže i vy, nulky, můžete přispět nějakým nápadem, jak dosáhnout win – win situace. Nenechávejte si frustraci pro sebe. Vymyslete nějaký cíl nebo nějakou hru.

TYP C

Ryzí céčko je méně častý typ, ale není úplně vzácný. Anamnesticky a pouhým pozorováním ho časem poznáte. Je ovšem velice důležité vědět, že vaše přítelkyně je céčko. Taková holka masturbuje tlakem na clitoris, umí to přes kalhotky, přes jeansy, a u toho si nestrká nikdy prsty dovnitř. Buď jí to nepřidá nic navíc, anebo některá céčka dokonce ten stimul zevnitř ruší. Tohle musíte přesně chápat a vědět, nebo budete za hňupy, a prohrajete tak trochu zbytečně. V podstatě si užijte předehru, která je „customised“ na vaší přítelkyni - doufám, že chápete, že ženské erotogenní zóny nejsou u žen toliko centralizované jako u mužů, takže je tak trochu váš domácí úkol znát nazpaměť její konkrétní mapu erotogenních zón a přesný postup, jak ty zóny pomalu aktivovat. Dokonce doporučuji, stejně jak to dělají závodnici rallye – před spaním drilovat naslepo zatáčky a postupy ve své hlavě. Jen tak můžete být její šampión.

A pak máte v podstatě 3 různé taktiky. První je, že na to hupsnete hned, uděláte si svůj TIMING, jak to vyhovuje vám, tak trochu jako u nulky, ale musíte mít v hlavě, že až se uděláte a budete se chtít slastně svalit na bok a přemýšlet o velkých vesmírných projektech, že vás čeká jen malý, schovaný a zcela nevesmírný projekt. Musíte to prostě jazykem nebo rukou dodělat. Blbé je, a někdy se to může stát, že jí naložíte trochu moc, že ji předráždíte uvnitř trochu moc, nedej bože že ji to trochu zabolí. Některá céčka mají pak problém se zase „přepnout“ a dosáhnout toho svého „C“ orgasmu.

Jistější taktika je předehrou rovnou navázat a udělat hezky ji. Až se hezky udělá, obejměte ji, užijte si to s ní, dejte jí čas si to vychutnat a pak můžete dovnitř s pocitem hrdiny a gentlemana a už si to užijte, jak chcete. Některé céčka vám řeknout, že sice je to nikam neposouvá, když do nich bušíte, ale i tak je to hezké – tak si to vychutnejte a pohrajte si s tím. Některá Céčková řekne, že jí to nedává nic, nedej bože je jí to trochu nepříjemné, tak na nic nečekejte, nic neprotahujte, hoďte si ji na Doggie Style a pojďte skórovat co nejdřív.

Vděčná taktika, pokud jste se dlouho s céčkovou holkou neviděli a vy víte, že se hodně těšíte: Předehra – skočit na to, neprodlužovat to a rychle finishovat, hned si zabořit hlavu do třísel, hezky se jí pověnovat (máte čas, protože sbíráte síly na druhé kolo, takže ani na nic nebudete spěchat a ona za to bude vděčná), a hned jak se udělá „C“ orgasmem, máte nabito na druhé kolo. Jí dáte, co potřebuje, a vy se hezky vyblbnete. Kdo touží po společném orgasmu při coitu, což je trochu přeceňovaný jednorožec, má tady prostě smůlu a rovnou si ten projekt vymažte z hlavy. Vaše holka je C a tečka. Ale jako odměnu s C holkou, při troše tréningu, můžete vyvrcholit spolu u 69, a to je fakt na fanfáry.

TYP Cv

Bystřejší muži už pochopili princip klasifikace. Ženy pochopily všechny. Tady jde o to, že typ Cv je trochu podobný typu C, jen je v tom lehký rozdíl. Ty holky nejsou „vaginálně mrtvé“, naopak vaginální stimulace se jim líbí, posouvá je, i při masturbaci si strčí prstíček dovnitř, nebo mají doma i hračku a používají ji, nicméně finální orgasmus je možný jen přes clitoris a i orgasmus prožívají přes clitoris. Tyhle holky, řekl bych, jsou nejčastější. A poznáte je úplně snadno. Po neodfláknuté předehře chtějí jít hned „na to“ a chtějí zásun a cítíte vás uvnitř. Ale ručička bloudilka jim bloudí pořád do rozkroku, a ať jste v jakékoli poloze, reflexně si „Cv“ pořád chce dostimulovávat clitoris.

Tady vám to umožnuje změnu taktiky. Zase máte několik možností. Nejjednodušší taktika je najít dvě až tři polohy, kdy budete mít šanci nepřekážet jí břichem ( i když žádné nemáte), zvolnit tempo, trochu se držet v takovém „stand by“ režimu. Většinou vám řekne: pojď pomaleji, nebo zasuň hlouběji, a u toho se de facto sama udělá „C“ orgasmem, vy pak plynule navážete a už víte, že je to na vás a můžete se pořádně rozmáchnout. Některé Cv holky to umí s timingem tak dobře, že se vám tady může u soulože povést společný orgasmus, Cv holka pozná, že to na vás už jde a pak prostě přitlačí na prstíky a stihne to s vámi. Ideál je Misionář s koleny do praku, přičemž chlap klečí, nebo doggy style, ale jde de facto jakákoli poloha, jen jí musíte nechat prostor na ruku v rozkroku. Ti z vás, kteří chtějí diplom „PRO“ nebo „Hacker“, ti zkusí multitasking. Nastavíte si kmit pánví na autopilota, ale focus dáte do vašich prstů a zkusíte to celé udělat za ni. Kamarádi, jestli tohle dotáhnete do konce, už se vás nikdy nevzdá. A vy přesně víte, co máte dělat, jen díky tomu, že jste si ji rychle naklasifikovali, a pak už jdete najisto. Diagnostika je základ!

Typ Vc

Na první pohled jen nepatrný rozdíl s předchozím typem. Prostě stimulujete jak vaginálně, tak i clitoris, až se holka udělá. Jenže rozdíl v tom fakt je, a i taktika se trochu mění. Tady je nejjednodušší se zeptat, protože každá holka přesně ví, kde orgasmus cítí. Sama vám prostě řekne, že ji z vagíny vybuchne orgasmus do pánve a pak do celého těla. Víte, že už máte komponentu „V“. Někdy si to může obohatit stimulem klitorisu, ale stejně jí to potom vybuchne do pánve.

Důležité je, že stimulací clitorisu se jí orgasmus může urychlit, nebo prohloubit, nebo obohatit o zajímavé tóny, ale dokáže dosáhnou orgasmus i bez toho, aby si na clitoris musela sáhnout. Pokud ona neví, nebo to neumí popsat, a vy v diagnostice ještě tápete, vymyslel jsem pro vás „Merlíčkův digitální test“. Jste-li v situaci, kdy nevíte, jestli je vaše holka Cv, nebo Vc, počkejte si na pěkný zdařilý orgasmus, a hned jak to s ní začne cloumat, vyndejte ho a strčte do ní prst. Jestli cítíte, jak hezky pulsuje – je to Vc a už víte, jakou taktiku zvolit.

U holek s V orgasmem se kompletně mění vaše taktika. Tady tak trochu končí zábava. Celý timing soulože, na rozdíl od předchozích typů, už není o vás, chlapi, ale už je o ní. Budete přirážet tak tvrdě, jak chce ona, tak hluboko, jak chce ona, a tak dlouho, jak chce ona. Ona si to bude užívat, vy se budete soustředit na ní a modlit se, aby to na vás nepřišlo dřív než na ní. A ono to na vás stejně přijde dřív, takže začnete brzdit a získávat trochu čas, ale tím polevíte v tempu a zabrzdí se ona. Tohle nejde vyhrát.

Časem, až s ní budete déle a už jí budete mít lépe načtenou, budete chápat, kolik toho cca potřebuje, aby doběhla do cíle. Pokud předem víte, že vaše Vc holka je delší než vy, a nechcete být za loosera, doporučuji inverzní strategii jako u C holky. Nechte si ho vykouřit nebo udělat se rukou nebo jakkoli jinak a vsaďte na druhé kolo, kde víte, že budete delší. Dobrá taktika a dobrý timing vás ušetří prohry. A zase je nutné vědět předem a přesně, jakou hru hrajete. Pokud vás bohové milují a dali vám „Vc holku“, která je tzv. „krátká“, tj. řve slastí už po třech tempech, tak máte vyhráno vždy a nemusíte nic řešit. Pokud je navíc multiorgasmická, jste prakticky šampión každý večer. Tak trochu zadarmo. Myslím, že po takových holkách trochu chlapi touží a pak chudinky nulky, že ano, které za nic nemohou.

Typ V

Podobný typ tomu předchozímu, jen s tím rozdílem, že si sami nikdy nesahají clitoris, doma mají 100% hračku na zásun, a pokud jí v rámci kreativního milování během coitu stejně sáhnete na clitoris, buď ucukne, protože je jí to nepříjemné, nebo je mrtvá na C a nedělá to s ní nic a nikam ji to neposouvá, v ničem ji ten pocit neobohacuje. Zase taktika je jasná, přirážíte, jak chce ona, jen u toho víte, kam jí nesahat. Je to celkem vzácný typ. Nejvíc je holek Cv a Vc. Můžete alternativně zkusit prstíček na análek, třeba tady jí to příroda nadělila tak, že ji to posune. Ale to je univerzální rada a to můžete zkusit u každého typu. Ano, i u nulky, nikdy nevíte.

I ryzí véčkařky mohou být krátké a dlouhé. Supradlouhé véčkařky se někdy mohou překrývat s jedním typem nulek. Líbí se jim to, něco jim to dává - ale neudělají se. Teda, ne s vámi. S Frantou ze Žďáru to šlo, ale měl ho většího a uměl do toho bušit dvě hodiny. Hm… Tady poradit neumím. Pomoci si hračkou? Víc ji natlakovat předehrou? Najit polohu, kde jí budete škrtat o Géčko? To už si musíte odmakat sami, chlapi.

Typ CV

Megavzácný typ. Ale super typ. Ta holka je chameleon. Jako piáno. Jak rozjedete prstoklad, tak jí navaříte orgasmus, a každý může být kombinací C a V a nebo oba dohromady.

Typ CVA

Nejdřív kupte drahého Moeta. Vyhráli jste Jack POT. U téhle holky, kam sáhnete, tam se udělá. Možná jsou to čarodějky, nevím. Každopádně víte, že můžete úplně všechno a u ničeho nebude na vás útrpně koukat. Každá taktika může být jiná, každý sex si můžete navařit, úplně jak chcete. Vlastně se můžete rozpustit ve fantaziích bez jakéhokoli taktizování, protože skoro všechno je dobře. Pokud najdete zlatý grál – HOLKU „CVA“ - rozhodně mi napište, jaké máte taktiky, tady se mi nepodařilo shromáždit dost údajů, ale vím, že existují.