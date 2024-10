Subdeprese? Možná v tom už jedete taky.

A zase po roce přijel do Liberce cirkus. Tedy Night of Warriors. Zašlá sláva minulosti, kdy celý event naplnil libereckou Arénu, tentokrát dávala jen slabou ozvěnu v místním kulturáku, stala se z toho taková klubovka.

Kapitalismus prý drancuje zdroje

Jednoduché: Znáte uroboros? To je had, co požírá svůj vlastní ocas. Princip paradoxu. Tak jako kolektivní vlastnictví. To mělo za cíl spravedlivou distribuci omezených zdrojů, a nakonec vždy končilo plýtváním a bankrotem.