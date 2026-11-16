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Husí princ nebo ošklivé kačátko?

Ivo Vašíček
Dokud swoose nedospěje má šedohnědé zbarvení podobně jako mladá labuť. Teprve v dospělosti se vybarví a zmohutní a více se podobá labuti.

V sobotu bylo nádherné počasí, které nás vylákalo na procházku na náplavku u řeky Ohře. Labutě plachtící proti proudu řeky vypadaly nádherně. Ve vodě byla i spousta kachen a také mladá labuť, která se svým zbarvením podobala spíše špinavé huse než běloskvoucím labutím.

Přemýšlel jsem, zda podobná scenérie mohla inspirovat Hanse Christiana Andersena k napsání pohádky „Ošklivé kačátko“. Nejsem žádný zoolog, ale napadlo mne zeptat se umělé inteligence zda může kachna vysedět labutí vejce, aby se z něj vylíhnula labuť. Nejde to, protože labutí vejce je větší a potřebuje více tepelné energie. Labutí vejce nemůže vysedět ze stejných důvodů ani husa. Existuje však úplně jiná možnost.

Labutí samci bývají na jaře velice aktivní a snaží se někdy pářit s husou. Zcela výjimečně se jim podaří oplodnit husu, která potom snese společně s husími vejci i vejce hybridní. Z vejce se poté vylíhne kříženec, pro kterého není v češtině pojmenování. V angličtině se kříženci labutě a husy říká swoose (složenina slov swan – labuť a goose – husa).

Hybridní mládě se vyvíjí pomaleji než běžné husy, které jsou zpočátku větší a dospívají dříve. Dokud swoose nedospěje má šedohnědé zbarvení podobně jako mladá labuť. Teprve v dospělosti se vybarví a zmohutní a více se podobá labuti. Samci swoose jsou v dospělosti dominantní a v hejnu svoji dominanci vůči běžným houserům agresivně projevují.

Proto se nabízí příběh, ve kterém je malý houser zpočátku ostatními housery odstrkován a v dospělosti doroste v husího „prince“. Dospělý swoose má delší krk a stavba jeho těla připomíná labuť. V hejnu je dominantní a v době páření snadno zahání obyčejné housery od hus. V přístupu k samicím mu nemohou běžní houseři konkurovat.

Příběh však nemá happyend, protože snoowse je i přes svoji výraznou sexuální aktivitu neplodný, podobně jako mezek či mula. Samec swoose je velice aktivní, a svojí dominancí znemožňuje ostatním houserům oplodnit husy. Proto farmáři pečující o chov hus takové „prince“ eliminují.

Autor: Ivo Vašíček | pondělí 16.11.2026 15:51 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Ivo Vašíček

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Vše se děje, jak si přejeme. Společný let Vesmírem si užívám.

 

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