Dronová show na MMF, aneb „Jáchyme hoď ho do stroje.“
Před zahájením, se půl hodiny ozývalo dunění ze subwooferů. Dronová show ještě ani nezačala a už hlukem mnohé ohňostroje překonala. Zpoždění se stále protahovalo, možná ještě neměly všechny drony nabité baterky.
Po dunivém úvodu, který zcela jistě vyděsil víc zvířátek, než běžný ohňostroj, jsem očekával patřičně dynamický zvukový doprovod světelné show.
Jakmile se však drony rozsvítily začalo se z aparatury ozývat nesrozumitelné huhlání, které pokračovalo až do konce. Za celou dobu jsem nerozuměl jedinému slovu a vůbec nebylo zřejmé, zda to nějaká slova vůbec byla. Možná však aparatura nedokázala mluvené slovo srozumitelně přehrát. Celkem mne také překvapilo, že v průběhu show nezazněla vůbec žádný hudební doprovod. Jen půlhodina občasného dunění před začátkem a mumlání v průběhu.
Vlastní show mi připomněla videohry z osmdesátých let. Bez jakéhokoliv smyslu se na nebi zobrazovaly převážně 2D obrazce a nápisy. Zřejmě nepovedená reklama na sázkařskou firmu. Show neměla žádnou dynamiku a zřejmě ani choreografii. Neumělé statické obrazce se na obloze střídaly bez jakéhokoliv smyslu. Ve srovnáním se záběry s dronových show z Asie, kde se na obloze pohybují 3D prokreslené barevné obrazce, tahle show vypadala jako vystoupení kroužku mladých techniků na besídce základní školy.
Údajných 1300 dronů vypadalo spíš jako 130 a většina obrazců vypadala naprosto amatérsky. Spíš mi show připomínalo blikání počítače ve filmu „Jáchyme hoď ho do stroje“.
Smutné je, že dronovou show v Karových Varech spolehlivě překoná i soukromý ohňostroj na vesnické svatbě, koupený ve vietnamské tržnici.
Ivo Vašíček
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