V Austrálii smí prvňáčci postříkat paní učitelku hasičskou hadicí. Pod podmínkou.
Jaro zde přišlo naráz ze dne na den, a to ihned v podobě veder o pětatřiceti stupních. Netrvalo tedy dlouho a nastalo extrémní sucho. Tráva na zahradě mi zahynula, na její místo se ovšem všude natlačilo jakési mrňavé bodláčí s neuvěřitelně bolestivými pichláky. Ty se mi nemilosrdně zabodávaly do chodidel jako jehly, a to i přes podrážky bot! Vyjít na dvůr bylo jako jít přes minové pole. Poskakuju jako kuře, ale stejně tomu pichláčí neujdu. Z paty vytahuju jeden trn za druhým a skučím jak zraněné zvíře.
Vše je suché na troud. Přirozeně nastal absolutní zákaz rozdělávání ohňů. Nemám ani pomyšlení na táborák. V jednu dobu ovšem i tak v našem státě hoří asi devadesát požárů současně.
I nyní je naše město v čoudu. Nemám úniku ani v domě. Přes okna a skleněné dveře se to dostává i dovnitř a postupně všechno v domě smrdí kouřem.
Jakmile odešla zima, přišly mouchy! Přiletěly nebo se prostě vylíhly, já nevím. Vím, že je jich hodně, jsou malinké, dotěrné a vlezou člověku všude. Například do očí, uší nebo nosních dírek. Lezou do jídla i do nápojů. Vše musím pečlivě přikrývat nebo dávat do ledničky. Ohánět se plácačkou na mouchy nemá cenu, mouchy jsou v převaze. A tak bohužel nastupuje chemie, tedy různé spreje a jedy.
Za dobu naší několikatýdenní nepřítomnosti se kolem domu rozmohla havěť všeho druhu. Především pavouci, kde mohli, usoukali spletité pavučiny, které nikdo neometal. Vchodové dveře byly samá pavučina, jak nachystané na Halloween, ani by nebylo třeba zdobit! Černé vdovy se nastěhovaly do plastových venkovních hraček. Lepkavé pavučiny jsem musela pečlivě jednu po druhé vydloubávat klacíkem, bylo to to jediné, co fungovalo. Hračky jsem dala do kýblu s vodou a nechala odmočit, ale ty pavučiny a v nich zapletené mrtvolky hmyzu tam byly pořád.
Pavučiny jsem našla i mezi cihlami domu. V jejich spleti byly v omítce vydlabané chodbičky s kruhovým otvorem. Fuj, tam prsty strkat nebudu!
Vosy byly v předjaří také pilné a ke stěnám domu přilepily své uplácané „hliněné nádobky“. Ty jsem musela silou oškrábat pryč, na zem padaly kousky hlíny, zbytky hmyzu a nějaké larvy. Dopodrobna jsem to nezkoumala, nýbrž honem zametla pryč.
Jako uvítací výbor se na rohožce rozvaloval asi tak půlmetrový ještěr. Byl úplně v klidu, nedal se mou přítomností nikterak vyrušit. Ke všemu svou nevábnou ještěří tlamou uštipoval právě dozrálé jahody! Další podobné stvoření mě vystrašilo o kus dál u hromady dřeva a třetího, puntíkovaného ještěra, jsem našla uvízlého v lavoru na verandě. Toho jsem vypustila do křoví. Zachránila jsem mu tak pravděpodobně život.
S nastávajícím horkem a dusnem přichází sezóna zlověstných a ničivých tropických bouřek. Je to pro mě fascinující podívaná. Blesk jeden za druhým křižuje černou oblohu a vždy na moment osvítí celé okolí. Dokonce existuje i online mapa, kde mohu blýskání v našem kraji sledovat v živém přenosu na obrazovce, a to jak s vizuálním, tak i zvukovým efektem. Otevřu si počítač a obrazovka co chvíli zajiskří a zabzučí.
Ve skutečnosti to ale není nic příjemného.
Člověk se cítí malinkatý a bezmocný. Vydaný na pospas přírodním živlům. Ze zásuvky pro jistotu vypojuji alespoň televizi a počítače. Žárovky v lustru i v lampičce na psacím stole už mihotají.
Toto počasí se odehrává každý rok. Všichni to znají a jsou víceméně připraveni. Osvětu mají děti již ve školkách a školách. Navštěvují je záchranáři, policisté, zástupci různých organizací. Každá rodina má mít vypracovaný plán evakuace, domluvené místo, kam a kudy budou utíkat v případě přírodní události. A vědět, co si s sebou nabalit v nouzi.
Děti dostaly ve škole batohy, průsvitné plastové složky na důležité dokumenty, láhve na vodu, dokonce povlaky na polštář od Červeného kříže. Tento nápad vznikl v USA v době, kdy město New Orleans postihl hurikán Katrina. Tenkrát si prý tamější děti balily své věci do povlaků na polštář. Australský Červený kříž tuto ideu převzal a zavedl i zde.
Hromy, blesky, bouřky, bouře, vichřice se silnými poryvy větru, tu a tam cyklón, krupobití, to je nedílná součást australského klimatu a počasí.
Tisíce australských domácností jsou po takové letní bouřce bez proudu i několik dní. Zůstanou popadané stromy, poničená auta i majetek. Není to tak dlouho, co jsme zažili právě takovou jednu bouři. Věci, které nebyly přivázané, vichrem uletěly. Jak neřízené střely létaly například neukotvené trampolíny a nadělaly mnoho škod. Padaly kroupy veliké až jedenáct centimetrů. Pojišťovny teď mají co dělat. I když pojištění proti létající trampolíně má asi málokdo.
I nyní, co píšu tento svůj článek, zuří venku jedna z místních vichřic. Skrz velké okno vidím, jak vítr na zahradě ohýbá stromy a keře, průvan se prohání domem, záclony zběsile vlají a dekorace padají z okenních parapetů dolů na zem. Blesky prosvěcují černou oblohu. Kupodivu častokrát se při takové fujavici nespustí žádný déšť.
Právě teď ale veliké a těžké dešťové kapky buší do plechové střechy jako do bubnu. Zatím jde internet i elektřina. Spousta lidí má pro případy výpadků elektřiny v záloze generátor.
Od blesku se často vznítí oheň. Na požáry jsme tu zvyklí. I hasiči navštěvují školky a školy a poučují děti o požárech. Není snad v Austrálii dítě, které by neznalo akční pokřiky a povely:
„Get down low and go, go, go!“ a „Stop, drop and roll!“
To první je povel v případě kouře v místnosti – dolů na všechny čtyři a honem pryč – a to druhé, pokud vám hoří oblečení – zastav, na zem, válej se.
Hasiči také rozdávají letáčky, samolepky, omalovánky, papírové skládačky hasičských aut, přilby z papíru, deskovou hru Hoses and Ladders, česky Hadice a žebříky, i dětské kreslené knížky s příběhy o ptáčkovi Birdiem. V každé jednotlivé knížce Birdie prožívá nějakou přírodní událost, jako je povodeň, požár, sucho, cyklón, extrémní horko apod.
V příběhu o požáru se píše, že v kraji začalo hořet. Strom, který byl od malička domovem pro ptáčka Birdie, oheň zničil. Její hnízdo na větvi stromu shořelo. Birdie přišla o vše. Byla velmi nešťastná. Ale naštěstí tu byli kamarádi, jiná zvířátka. Ta pomohla s úklidem, přinesla jídlo, poskytla útěchu. Uběhl nějaký čas a strom se opět zazelenal. Birdie si postavila nové hnízdo, a nakonec byla zase spokojená.
Citlivou formou se děti seznamují s tím, že takové katastrofy se v Austrálii prostě stávají a učí se, jak se s tím vyrovnat.
Samozřejmou součástí návštěvy hasičů u prvňáčků je i prohlídka nablýskaného hasičského vozu. Každý se může vyšplhat do kabiny, zatočit volantem, zahoukat, zapnout světla. Stejně tak je možné si vyzkoušet i vybavení hasičů, které používají při autohaváriích, například obrovské nůžky na plech, nasadit si helmu a navléct těžký hasičský oblek.
Vrcholem toho všeho je ovšem stříkání z hadice. A navíc je dovoleno postříkat paní učitelku! Cože? Ano, je to tak. Je v tom ale podmínka.
Každý žák první třídy se má naučit svou adresu, tedy kde bydlí.
Pokud všechny děti ze třídy tuto podmínku splní, třída má dovoleno paní učitelku postříkat hasičskou hadicí pěkně od hlavy až k patě.
Můžu říct, že pro všechny zúčastněné je to velká legrace.
Hana Van Soest Jarocka
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Vydaná e-kniha o mých začátcích v této daleké zemi: Ahoj, mami aneb e-maily z Austrálie do Česka a zpět
https://www.palmknihy.cz/ekniha/ahoj-mami-365366
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