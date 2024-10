První oficiální verze dopadení Nikoly Šuhaje byla ta, že 15. srpna 1921 byl zabit při přestřelce s četníky. Později byla verze pozměněna. Umlátili ho sekyrou jeho kumpáni z lupičské bandy. Tři tisíce korun byl dostatečný důvod.

Zmrtvýchvstání Nikoly Šuhaje, který si po své smrti odseděl deset let

„Zabili, zabili, chlapa z Koločavy.“

Komunistický novinář Kamil Albrecht Zeman, jinak Ivan Olbracht, strávil na zakarpatské Ukrajině ve 30. letech minulého století řadu měsíců. Vyslechl desítky, ne-li stovky příběhů o lidech žijících v nepředstavitelné bídě, o grófech, farářích, židech, lesních bytostech, vílách a také o loupežnické bandě. A jejím vůdci jistém Nikolu Šuhajovi. A co by to bylo za spisovatele, kdyby něco z toho, co slyšel, nesepsal.

Tak vznikl i příběh o lásce a zradě s hrdinou Nikolou Šuhajem. Dezertérem z armády, „zeleným kádrem“, který se skrýval v místních lesích. Shromáždil kolem sebe muže s podobným osudem včetně svého mladšího bratra a šli po zboji. Bohatým bral, chudým dával. Četníkům unikal, dokud na jeho dopadení nebyla vypsaná odměna tři tisíce korun. Což byla tehdy cena dvou koní. Na mol opilého Nikolaje i jeho patnáctiletého bratra umlátili sekyrami tři členové jeho bandy. Fotografie z místa činu je v policejních složkách. Alespoň tak se to tvrdí.

Potud oficiální historie. A jak známo, taková historie bývá často daleko vzdálenější skutečnosti. Nemohlo tomu tak být i v případě Nikoly Šuhaje? Je opravdu ubitý muž na četnické fotografii oním hledaným lupičem?

Vždyť už vyprávění o jeho životě jsou často pusté báchorky. Kolikrát se prostřílel z četnického obklíčení. Jak zázračně unikl ze stahující se smyčky. Nic z toho nebyla pravda. Četníky střílel jako zajíce, les, údolí a celou kotlinu znal lépe než své boty. Četníci, mnozí z vnitrozemí, neznalí krajiny, neměli šanci.

První oficiální verze dopadení Nikoly Šuhaje byla ta, že 15. srpna 1921 byl i se svým bratrem Jurou zabit při přestřelce s četníky. Později byla policejní verze pozměněna. Oba bratry umlátili sekyrou jejich kumpáni z lupičské bandy. Tři tisíce korun byl dostatečný důvod. Četníci pak pro dekórum stříleli do mrtvých těl, která naaranžovali pro jedinou policejní fotografii.

Ti tři, co svého kamaráda umlátili, šli místo do krčmy do kriminálu. Našly se u nich nakradené věci z předchozího lupu, které ještě nestačili prodat. Šuhaje pohřbili a za pár měsíců se mu narodila dcera. Pohrobek.

Další zmatečné údaje se týkají Šuhajova hrobu. Jedni tvrdí, že byl pohřben v Lázu. Druzí zase, že místní kněz ho odmítl pohřbít a tělo tedy zahrabali kdesi v místě zvaném Široká. A turisté navštěvují ještě třetí hrob v Koločavě.

A potom se objevil Viliam Apfel, autor literatury faktu se sdělením, že vlastní propouštěcí list Nikoly Šuhaje z roku 1936. Tedy patnáct let po své údajné smrti byl Nikola Šuhaj propuštěn z kriminálu v Leopoldově.

Mohlo jít o shodu jmen? Je vůbec možné, aby v malé vesničce žili ve stejné době dva lupiči téhož jména?

Takže máme tři hroby, dvě verze o jeho dopadení a zabití a k tomu dalšího Nikolu Šuhaje, který seděl v Leopoldově v době, kdy měl být dávno pohřbený.

Už na zmíněné jediné fotografii mrtvých bratrů vypadá údajný Nikola výrazně starší než na dvacet tři let, kterých se měl dožít. Ve státním archívu v Nitře je uchován spis jistého Nikoly Šuhaje, narozeného 14. prosince 1900 v Koločavě. V listopadu 1926 odsouzeného za loupeže k patnácti letům káznice. Propuštěného předčasně 12. října 1936.

Tento Nikola Šuhaj tedy chodil po zboji ještě pět let po smrti toho prvního. A po propuštění se ke své ženě Eržice nevrátil, přestože ta zemřela až v roce 1987.

Několik dat závěrem. Šuhaj ubitý sekyrami na Poloninách se narodil 3. dubna 1898. Šuhaj zavřený v Leopoldově se narodil 14. prosince 1900. A na hrobu jistého Nikoly Šuhaje je datum narození 1897.

Na závěr slova klasika: „Tedy pokud jsou to Cimrmanovy boty.“