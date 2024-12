Rasputin, opilec a léčitel, který předpověděl konec carského Ruska

Rasputin tvrdil, že pokud bude žít, bude žít i vládnoucí dynastie Romanovců. Pro carevnu byl mystikem a léčitelem seslaným od Boha. Pro většinu ostatních šarlatán seslaný ďáblem.

Grigorij Jefimovič Rasputin, opilec, mnich a léčitel, který předpověděl konec carského Ruska a smrt celé rodiny cara Mikuláše II.

Bobby Farrell, frontman kdysi dávno populární skupiny Boney M., odzpíval svůj poslední koncert. Na něm zazněla mimo jiné i velice populární píseň Rasputin. Po večeři odešel do svého pokoje, kde byl druhý den ráno nalezen mrtev. Stalo se to v ruském Petrohradě 30. prosince 2010. Postava, o které Farrell zpíval, Gríša Rasputin, zemřel v témže městě také 30. prosince. Pouze rok byl jiný. 1916. A způsob, jakým zemřel.

„Oh, those Russians.“

Grigorij Jefimovič Rasputin tvrdil, že pokud bude žít, bude žít i vládnoucí dynastie Romanovců. Jeho kariérní dráha neměla ve světě obdoby. Z potulného sibiřského kazatele a alkoholika se za pár let stal nejbližším poradcem cara Mikuláše II. Pro carevnu byl mystikem a léčitelem seslaným od Boha. Pro většinu ostatních šarlatán seslaný ďáblem.

Přesto, že se v mládí oženil a jeho žena mu porodila tři děti, nemanželské se nepočítají, rozhodl se odejít. Nějak se dozvěděl, že je Bohem vyvolený a má schopnosti léčit lidi. A světe div se, léčil. Putoval po matičce Rusi a ještě dál. Údajně i do Řecka a do Jeruzaléma. A v roce 1903 se objevil daleko na severu, v Petrohradě. Měl zjevení, že carská rodina potřebuje jeho pomoc. Kdo by nepomohl.

A stal se zázrak. Rasputinovi se podařilo zastavit krvácení tříletého následníka trůnu Alexeje. Rodiče před světem tajili synovu hemofilii a po zákroku Rasputina se chlapcův stav stabilizoval.

Od té chvíle se stal nejen dvorním lékařem mladého careviče, ale také rádcem, poradcem a miláčkem dvorních dam. Ovlivňoval rozhodování ve státních záležitostech, pletl se do armády i do osudů jednotlivých lidí. Dámy z nejvyšších kruhů si u něj podávaly dveře a Rasputin vyhověl všem. A ve všem.

Diskreditace carské rodiny i samotného úřadu dostoupila vrcholu. Věčně opilý mužík s rozcuchaným plnovousem v zapáchajících hadrech, který si omotal cara i carevnu kolem prstu, byl trnem v oku mnohým šlechtickým rodinám, které měly dříve přístup ke dvoru.

Spiklenci vedení knížetem Felixem Jusupovem si jako den „D“ vybrali noc na 31. prosince roku 1916. Pozdě večer 30. prosince se dostavil Rasputin do paláce k večeři. Otrávené koláče a víno, které svému hostu nabídli, nezabraly. Hostitelé znervózněli a kníže tedy střelil svým browningem Rasputina do hrudi. Když odnášeli nehybné tělo, Rasputin otevřel oči a zázračně ožil. Dokonce se pustil se svými vrahy do krátkého a nerovného zápasu. Když se doplazil na nádvoří, carův synovec, velkokníže Pavlovič po něm několikrát vystřelil. Tělo poté zabalili do kožichu a hodili dírou vysekanou v ledu do Něvy.

Když druhý den mrtvé tělo z řeky vylovili, podle odřených prstů se dalo usoudit, že i po vhození do ledové vody Rasputin ještě žil a snažil se vydrápat ven.

Tři měsíce po smrti Grigorie Rasputina vypukla v Rusku revoluce. Carskou rodinu bolševici v Jekatěrinburgu povraždili. Tak se naplnilo Rasputinovo proroctví, že po jeho smrti monarchie nepřežije. Stejně tak varoval cara před vstupem do války, protože ji prohraje.

Carevna přikázala, aby jejího miláčka pohřbili se všemi poctami v Carském Selu. Dlouho si klidu neužil, protože už za rok jeho tělo dav vykopal a spálil na hranici.