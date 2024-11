È finita la commedia. Komunisté ze všech politických stran i nestraníci opět slavili. Jako by jim nestačil 28. říjen na Pražském hradě.

A králem pražského majálesu 2024 se stává ….. Petr Fiala. Hurá!!!

Komedie je u konce. Věnce a květiny povadly, svíce dohořely a zůstal jen rozteklý vosk.

Jsme národ, který se sice z větší části stydí za Švejka, jako symbol Čecha, na druhou stranu si nemůžeme odpustit švejkovské jednání. Těch průpovídek a hesel jako ohlas na shromážděné kladeče se během dne vyrojilo tolik, že by to vydalo na knížku.

Nejprve si je zvolíme a pak se jim smějeme. A smějeme se, i když je nám z toho kolikrát do pláče.

È finita la commedia. Komunisté ze všech politických stran i nestraníci opět slavili. Jako by jim nestačil 28. říjen na Pražském hradě.

Tam stateční a kamarádi hrdě převzali řády a vyznamenání od soudruha prezidenta, aby vyslechli dojemnou řeč o nutnosti boje proti totalitě a významu demokracie, jejíž plody nyní sklízíme.

„Se starými kurvami nový bordel nepostavíme“.

Profesionální kladeči věnců mají ve svém diáři 17. listopad tučně zvýrazněný a dvakrát červeně podtržený. Je to poslední den v roce, kdy mohou mezi prostým lidem předvést svá rétorická cvičení, vážné tváře a pietu. A také věnec a svíci.

Největší pozornost si samozřejmě zaslouží hlava státu, soudruh prezident. Jak nebývá zvykem, přišel se poklonit památce zmlácených studentů sám, bez manželky. Soudružka politruk byla zřejmě instruována svou klakou, že hlas lidu jí nebude lichotit, tak proč by to měla poslouchat. Hodila se prostě marod. Bylo jí blbě, což je lidsky pochopitelné.

„Soudruh z Hradu nám všem připomněl, jak jsme hnali soudruhy z Hradu“.

Já bych také nešel mezi dav, od kterého očekávám samé impertinence a nadávky. Zato večer v Národním divadle, v prezidentské lóži se už zaskvěla v celé své kráse. Aby ne. Za těch sto tisíc měsíčně na šminky a lak na vlasy musí být krásná. A hlavně mezi vybranou společností se jí nikdo nebude vysmívat.

V pořadí druhý, co do státních funkcí kladl a žvanil premiér. Viditelně chátrající, šedivějící a popelavější profesor Nutela.

Ten využil situace, aby občanům sdělil svoji vizi jako brněnský Nostradamus. Když s koalicí SPOU vyhraje příští rok parlamentní volby bude v zemi dobře. Libuše by to neřekla lépe.

A jako důkaz uvedl výši českého, samozřejmě i moravského a slezského platu, který se vyrovná tomu německému. To zařídí, na to se můžeme všichni spolehnout. Dělalo by to bratru 107,355 Kč.

Tady se nabízí dvě možnosti. Buď po odchodu Pirátů z vlády profesor prosmýčil skříně, zásuvky, možná i toalety a našel po nich zapomenutý pytel marihuany. A teď hulí a hulí a blábolí.

Druhá možnost je, že chátrajícího premiéra vodí na všechna veřejná vystoupení tlupa námezdních podržtašek a píše mu veškeré jeho verbální projevy. Takže stejně jako obsah kakaa u německé Nutely, nepocházel ani tento slib z jeho šedivé hlavy. Potom mu ony poradce musel nastrčit samotný Babiš.

Pokud si chce zachovat alespoň minimum respektu, měl by tyto, kteří mu radí, jak se prezentovat před poddaným lidem, nechat pomazat dehtem a vyválet v peří. Ale obávám se, že už je pozdě.

A ten třetí, bývalý premiér a chraň nás Pane ode všeho zlého, možná i budoucí, soudruh Estébé. Ten je v takových situacích jako ryba ve vodě. Pokřiky a spílání lůzy snáší s kamennou tváří, odblekotá slovanským pajazykem cosi o demokracii a nechá se odvézt do jedné ze svých vil nebo rovnou na nákup hadříků do výprodeje.

V podstatě komedie odehrávající se ve stejných kulisách jen s občas obměněným ansámblem. Králem tohoto letošního majálesu se stal bezkonkurenčně premiér Fiala svou věštbou. Bude nám blaze!

Přestože že se tento divadelní kus opakuje každý rok, přiláká spoustu diváků, z nichž mnozí se snaží komentovat a napadat repliky herců. Ještě téhož dne a dny následující se objevují na internetových stránkách posměšné nebo ironické komentáře lidu, který si stejná nebo velmi podobná individua opět vybere do vedení státu.