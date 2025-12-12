Zženštilá kultura a hledání statečnosti

Glosa z konce listopadu reaguje na povyk kolem „skandálního“ spojení „zženštilá kultura“, jež na pohřbu Dominika Duky vyřkl Jan Graubner.

Arcibiskup Jan Graubner to schytal za spojení slov „zženštilá kultura“, které použil v homilii na pohřbu Dominika Duky. Nejdříve citace: „Syn vojáka, který měl rád lidi v uniformě, a dominikán s dobrou formací, muž s povahou cholerika, bojovník za pravdu a svobodu byl v současné zženštilé kultuře jasně rozeznatelný. Viděl, že dnešní jednostranné zdůrazňování Boží lásky a milosrdenství zatlačilo do pozadí skutečnost hříchu a zla, vedlo k upuštění od zpovědní praxe a někteří přestali počítat i s peklem.“

Následuje politické okénko: Předsedkyně Evropské komise je žena, komisařka pro zahraniční věci a bezpečnost je žena, předsedkyně Evropského parlamentu je žena. V naší zemi dosluhuje i ministryně obrany, což je vskutku kuriózní spojení, byť v současnosti nikoli ojedinělé. Mnohé političky projevují bojovnost a válečné nadšení výrazněji než muži. Když se z žen stanou amazonky místo aby doma zrazovaly muže před výpravou do Tróji, bývá něco v nepořádku. U mužů.

Předpokládám, že arcibiskup Graubner nepoužil výraz „zženštilá kultura“ jako urážku žen, hovořil přece o Dominiku Dukovi. O muži, který se na rozdíl od mnoha svých souputníků v žádné době nebál říkat nahlas svůj názor, ač riskoval za totality vězení, v posledních letech pak společenský odsudek od lidí, kteří by rádi formovali veřejné mínění a diktovali ostatním, co si mají myslet.

A tady je možná klíč k formulaci Jana Graubnera, která vyvolala tolik povyku. Mužský svět je skutečně jiný než ženský. Po staletí byl otevřený dobývání, poznávání, objevování, zatímco ženský se soustředil na udržení dosaženého. Proto je ženské myšlení více orientováno na empatiii, ale také na přizpůsobivost a udržování systému. A přes všechna vzletná slova o posilování kreativity a individuality jsou v dnešní době mladí lidé stále více vedeni k poslušnosti a přizpůsobivosti. Ostatně jejich masívní podpora prezidentského kandidáta, který šel do kampaně s heslem:„Vráťme Česku řád a klid“ je toho roztomilým důkazem.

Skutečná mužnost však nespočívá jen ve schopnosti nosit zbraň a umět ji použít. Historie zná mnoho forem statečnosti, především potřebu ozvat se, když se kolem děje něco nedobrého. Postavit se systému, který je chybný. Ideologiím, které ničí mozek, duši i tělo. Možná právě na výraznější absenci takové statečnosti chtěl Jan Graubner upozornit, když mluvil o zženštilé kultuře. Proto ta slova o hříchu a pekle. Vždyť mediální ikony naší společnosti se často bojí nazvat zlo zlem a hledají zástupné problémy, které zlo omluví či mlhavě vysvětlí.

Pokud se smísí černá s bílou, vznikne šeď. Pokud se necitlivě vnucuje ženské myšlení mužům a naopak, s odůvodněním, že mezi dvěma pohlavími nejsou zásadní rozdíly, vykvetou desítky „genderových identit“. Přizpůsobovat se lžím je zlo a ve světě mužů může být takové zlo nazváno zženštilostí. Proto jako žena žádám muže: Nebuďte zženštilí. Buďte stateční. Jen takové vás můžeme milovat.

Psáno pro MF Dnes, 29. 11. 2025

Autor: Veronika Valíková Šubová | pátek 12.12.2025 0:02 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 498
  • Celková karma 28,34
  • Průměrná čtenost 1624x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

