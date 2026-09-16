Zrušte Cermat, škodí nám všem!
Premiér Andrej Babiš by v rámci úspor nejraději zrušil státní organizaci Cermat, která v roce 2011 spustila státní maturity a od roku 2017 připravuje i jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Ministr školství Robert Plaga namítá, že by se přijímaček ujala jiná firma, protože školy už se nebudou vracet k pracné tvorbě vlastních zkoušek. Centralizační tlak Cermatu má však neblahý vliv na veškerou výuku rodného jazyka, proto z pohledu češtinářky shrnu zásadní důvody k jeho zrušení.
Ekonomický: Cermat produkuje přijímací testy pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory a testy maturitní, ve dvou termínech. Jeden vytištěný testový balíček má v průměru 12-13 stran.
Společenský: Uchazeči o střední školy podstupují náročné přípravy. Testy (hodnotím češtinu) totiž ve velké míře neprověřují školní znalosti, ale schopnost přizpůsobit se systému a myšlení tvůrců. Proto žáci i ve škole nacvičují opakující se úlohy, taktiku i otázky na porozumění textu, které občas svou „podivnou“ logikou či hnidopišskou prací s pojmy vykolejí i zkušeného češtináře.
Psychologicko - vývojový: Zvláštní problém představují testy pro osmiletá gymnázia, pro jedenáctileté děti. Cermat staví mnoho úkolů na logických vývodech a teorii, místo aby se držel praktického jazyka a literatury. Logické a abstraktní myšlení se však výrazněji rozvíjí až kolem dvanáctého roku života.
Logistický: V roce 2011 Cermat vnutil školám sytém maturit, s nímž mnozí češtináři dodnes nesouhlasí. V roce 2012 spustil centrální opravování slohů, jež bylo kvůli velké chybovosti zrušeno, stejně jako dvojí úroveň maturit (vyšší úroveň ČJL byla natolik zatížena teorií a pojmy, že do ní povinně šlo jen několik škol v republice). V roce 2015 Cermat prosadil sjednocení maturitní četby do školního seznamu a jízdní řád ústní zkoušky. Češtináři opětovně tiskli stovky pracovních listů kvůli formálním změnám.
Vlivový: Po druhém pokusu o centrální opravování byly slohy a ústní zkouška částečně vráceny do kompetence škol. Maturitní testy se díky kritice odborné veřejnosti mírně zlepšily, ale metody Cermatu stále ovlivňují výuku, u mnoha češtinářů zdomácněly a přispívají k neoblíbenosti předmětu i poklesu čtenářského povědomí.
Čtenářský: Školní seznamy maturitní četby ředitelé neradi mění, opakují se v nich stále stejná díla. Vznikla „povinná četba“. A protože Cermat učitelům vnutil i metodiku zkoušení, je pro studenta výhodnější stáhnout rozbory 20 děl z internetu než je číst a hledat v nich kompoziční prvky či jazykové prostředky. Na úpadku čtenářství má Cermat lví podíl.
Vzdělávací a etický: Koncepce maturit potlačila literární historii, maturanti neznají moderní dějiny. Slabší orientace v příbězích se podepisuje na schopnosti myslet logicky a v souvislostech. Ztěžuje chápání morálky a etiky.
Ministr Plaga by měl iniciovat změnu maturitního zákona a dotáhnout odluku ústního zkoušení od neprozíravé a zastaralé koncepce Cermatu. Urychleně bychom si zasloužili revizi testů a přípravu jejich digitalizace.
A ostatně soudím, že Cermat by po všech svých chybách měl být zrušen.
Psáno pro MF Dnes, 14. 9. 2026
Odkazy:
Vojtěch řekl, kde ušetří. Plaga hájí Cermat a inkluzi - iDNES.cz
Testy a zadání | Maturitní zkouška
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Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
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Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
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