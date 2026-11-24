Zlomit si nohu při přípravách na koncert Jarka Nohavici, no kdo to má!
Vrátili jsme se na volby z jihu, kde jsem intenzivně pracovala na rukopisu, ale koncert v Benešově mi díky souhře jiných okolností, k nimž se vrátím v prosinci, neunikl.
„To je za rohem,“ pravila jsem radostně Kapitánovi. „Jenom padesát kilometrů.“
Pak jsme koupili a postavili kachlová kamna, která při prvním dovozu rozbili a legrace se protáhla o deset dní, trochu uklidili, protože k naší mladé čtyřčlenné ukrajinské rodině se přistěhovala babička, a už jen seděli s Kapitánem nad románem. Dvakrát jsem mu přečetla 431 stran, v pátek ráno po probdělé noci (“Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu...“, JN) nahrála pdf a vyrobila kontrolní výtisk.
Koncert měla být zasloužená odměna po vší té dřině a těšila jsem se na něj velice.
„Jdu si umýt vlasy, ale ještě předtím umyju zevnitř trochu Lentilku, abych se od ní neušpinila. Je nemytá ještě z jihu, jezdili jsme Rozinkou.“
Popadla jsem lux, šlápla na náš vysoký práh domu a šla k zemi. V nártu něco křuplo.
„To máš z toho věčného uklízení!“ zařval Kapitán. „Furt ti říkám, že tě to šúrování jednou zabije!“
Taky mi mohl přinést Bibli, abych si na kluzkém a mokrém pískovci přede dveřmi přečetla tu o Martě a Marii.
„Další hnusný výron,“ zasyčela jsem, počkala, až odezní bolest, a doplazila se do patra, do koupelny. „Teď vlasy. Ty sežeň někoho, kdo se mnou půjde na koncert a hlavně mě tam odveze!“
Nakonec nás oba odvezl tchán. Soused slíbil, že nás vyzvedne po koncertu. Miluju naši domácí komunitu.
Naštěstí mají v Benešově v kulturáku výtah. A nemusela jsem se s berlemi prodírat skrz sedadla v řadě. I tak jsem měla dost. Noha přestala bolet při Bláznivé Markétě. Při Jiné to nebude jsem na bolest úplně zapomněla a Heřmánkové štěstí v novém kabátku jsem si fakt užila. Jako ostatně vždy.
Po koncertu jsem si u desek koupila Gong, který ještě nemám, poděkovala za výtah, nechala se odvézt domů, rozmázla se v nových modrých šatech a čerstvě vyčištěném kabátě (“ta čistotnost tě jednou zabije!“) znovu na kluzkém pískovci u domu, vlezla do postele a zaledovala svůj desátý výron.
V sobotu nezlobil, v neděli začal.
„Vezmi mě do nemocnice,“ cinkla jsem sousedovi. „Ať na tu haksnu nemusím myslet a mohu se věnovat příjemnějším věcem.“
Celou cestu do příbramské nemocnice jsem doufala, že na pohotovosti bude mít službu Viktor, mladý ortoped, kterého jsem si právě napsala. On se sice specializuje na kolena, ale kotník určitě zvládne.
Seděl tam. Asi pětatřicet, chytré oči, vysoký, pohledný, vtipný. Celý Viktor. Když mi po rentgenu sděloval, že mám zlomenou nártní kost a já si povzdechla, že naposledy jsem měla nohu zlomenou v deseti letech, suše poznamenal:
„Jednou za padesát let, to je slušný výsledek. 93 kilo?“
„Neee! To bylo před třemi lety. O deset méně. Teď jsem trochu tlustší, protože jsem seděla u románu, ale sundám to za chvíli.
A šup na stůl a sádrovat.
„Kouříte?“
„Ne.“
„Pijete?“
„Ne. To mi nenápadně zakázal jeden Básník. Před třemi lety na křtu knihy, když jsem s ním naposledy mluvila. Ale teď jsem si párkrát po příjezdu z Prahy dala malinkého panáka rumu, abych vydezinfikovala pražskou špínu, a hned jsem to slízla. Na koncertu moralistní kázání, že zpívat smí jen ten, kdo mluví pravdu: „Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum!“(JN) Radši budu dál abstinovat, o tohle fakt nestojím!“
Doktor pokýval hlavou, že už viděl jinší blázny. Skoro jsem se do něj zamilovala. I do té veselé a tolerantní sestry, která snášela mou excentričnost obdivuhodně.
Naučili mě píchat injekci na ředění krve, poučili, loučili se.
„Přivezu vám román, až vyjde. Jste tam. Úžasný doktor. Já mám úžasné doktory moc ráda, občas o nich píšu knihy!“ loučila jsem se.
„Vám už někdo něco vydal?“ ptal se doktor udiveně a zíral na mé jméno z občanky.
Skromně jsem mu prozradila to druhé. Třeba si mě vygooglí a pozve mě na rande.
Ale vážně, děkuji, příbramská nemocniční pohotovosti.
Ležím v posteli, tvrdne mi sádra, listuji rukopisem, čtu novou zajímavou detektivku odehrávající se na Slapské přehradě a poslouchám – hádejte, koho!
Pche, zlomená noha. Taky bych mohla mít zlomené srdce nebo zlomenou duši.
Opatrujte se.
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