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Zbylo nás pět

Veronika Valíková Šubová
Když přišli pro souseda, mlčel jsem. Když přišli pro druhého, mlčel jsem. Když přišli pro mě, nebyl nikdo, kdo by se mě zastal.

Na ten ostrov jsme připluli s velkým nadšením.

Někteří z nás na velkých lodích, jiní na podivných kocábkách. Ale všichni jsme se pustili do práce. Jedni stavěli obydlí, druzí se starali o dovezené potraviny, třetí pečovali o děti. Každý měl své místo, svou práci, svůj záhonek, na kterém po libosti pěstoval květiny či zeleninu. Byl to čas radosti a svobody.

Pak se to nějak pokazilo. Jedni z nás si sešili hadříky ze staré džínoviny, druzí z barevných šátků a šál. Začala studená barevná válka. Ti v džínovině neměli rádi barvy, ti v barvách neměli rádi džínovinu.

Pak nám vyměnili guvernéra. Ten starý se oblékal neutrálně, džínové kraťasy, barevný vršek, či naopak. Nový připlul s celou družinou na lodi s duhovými plachtami a předstoupil před nás barevný jak papoušek. I jeho fraucimór svítil všemi myslitelnými odstíny barevného spektra.

Mnozí z nás hned pochopili, že dobře už bylo. Další na to postupně přicházeli.

Dřív se o funkce náčelníků dělili rovným dílem odžínovaní s barevnými. Kdo byl nejchytřejší, nejpracovitější, nejodvážnější, dostal se do čela peletonu. Teď tam byla místa jen pro náčelníky v pestrých barvách.

Dřív byli odměňováni odžínovaní i barevní stejným dílem. Teď dostávali duhoví papoušci to nejlepší zrno a odrbaní jednobarevní dezoláti ubohé zbytky.

Ale nejhorší mělo teprve přijít.

Jednoho dne zmizel z ostrova ten nejhlasitější odrbanec. Pár lidí vidělo, jak ho odvážejí, někteří i křičeli. Ale nezmohli nic.

Potom, nenápadně, začali mizet další odrbanci. Před transportem se většinou stihli rozloučit jen s nejbližšími modrásky. Ostrov se postupně zbavoval odrbanců a hýřil stále veselejšími barvami.

Pak, jednoho dne, zbyla na ostrově jen pětice džínových renegátů.

Zapálili oheň, sesedlli se kolem něj, začali zpívat písně, které milovali, a čekali, kdy pro ně přijdou...

Dobrou noc, milé děti. Příště vám třeba povím veselejší pohádku.

Věnováno našim kolegům blogerům, které už nepotkáváme na hlavní straně.

Žánr: Satirická pohádka

Autor: Veronika Valíková Šubová | středa 4.11.2026 19:26 | karma článku: 7,01 | přečteno: 78x
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Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 522
  • Celková karma 22,14
  • Průměrná čtenost 1583x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

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