Zbylo nás pět
Na ten ostrov jsme připluli s velkým nadšením.
Někteří z nás na velkých lodích, jiní na podivných kocábkách. Ale všichni jsme se pustili do práce. Jedni stavěli obydlí, druzí se starali o dovezené potraviny, třetí pečovali o děti. Každý měl své místo, svou práci, svůj záhonek, na kterém po libosti pěstoval květiny či zeleninu. Byl to čas radosti a svobody.
Pak se to nějak pokazilo. Jedni z nás si sešili hadříky ze staré džínoviny, druzí z barevných šátků a šál. Začala studená barevná válka. Ti v džínovině neměli rádi barvy, ti v barvách neměli rádi džínovinu.
Pak nám vyměnili guvernéra. Ten starý se oblékal neutrálně, džínové kraťasy, barevný vršek, či naopak. Nový připlul s celou družinou na lodi s duhovými plachtami a předstoupil před nás barevný jak papoušek. I jeho fraucimór svítil všemi myslitelnými odstíny barevného spektra.
Mnozí z nás hned pochopili, že dobře už bylo. Další na to postupně přicházeli.
Dřív se o funkce náčelníků dělili rovným dílem odžínovaní s barevnými. Kdo byl nejchytřejší, nejpracovitější, nejodvážnější, dostal se do čela peletonu. Teď tam byla místa jen pro náčelníky v pestrých barvách.
Dřív byli odměňováni odžínovaní i barevní stejným dílem. Teď dostávali duhoví papoušci to nejlepší zrno a odrbaní jednobarevní dezoláti ubohé zbytky.
Ale nejhorší mělo teprve přijít.
Jednoho dne zmizel z ostrova ten nejhlasitější odrbanec. Pár lidí vidělo, jak ho odvážejí, někteří i křičeli. Ale nezmohli nic.
Potom, nenápadně, začali mizet další odrbanci. Před transportem se většinou stihli rozloučit jen s nejbližšími modrásky. Ostrov se postupně zbavoval odrbanců a hýřil stále veselejšími barvami.
Pak, jednoho dne, zbyla na ostrově jen pětice džínových renegátů.
Zapálili oheň, sesedlli se kolem něj, začali zpívat písně, které milovali, a čekali, kdy pro ně přijdou...
Dobrou noc, milé děti. Příště vám třeba povím veselejší pohádku.
Věnováno našim kolegům blogerům, které už nepotkáváme na hlavní straně.
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Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
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