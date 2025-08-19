Tři filmoví jubilanti aneb O statečnosti
Film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem, natočený podle románu Kena Keseyho, v českém překladu vyšel pod názvem Vyhoďme ho z kole ven, slaví letos padesátiny. Připomněla nám to na karlovarském festivalu návštěva slavného herce a producenta filmu, Michaela Douglase. Kulatiny však slaví i jiné kultovní filmy.
Před pětašedesáti lety se narodil jeden z nejslavnějších westernů všech dob, remake japonského filmu Akiro Kurosawy Sedm samurajů, v americké verzi Johna Sturgerse Sedm statečných. Když se nemluvný Chris Adams alias Yul Brynner vyhoupne na kozlík pohřebního vozu, aby dovezl na hřbitov mrtvého Indiána, a přisedne k němu vtipkující Vin Steva McQueena, začne i ten nejzatrvrzelejší odpůrce stříleček z divokého západu chápat, že tady půjde o víc. A když je konečně celá sedmička pohromadě, aby ochránila malou vesničku někde u mexických hranic před nájezdy bezskrupulózního Calvery a jeho bandy, máme tu archetypální příběh o boji dobra se zlem i uvnitř lidské duše, protože ti „dobří“ rozhodně nejsou andělé a mají s Calverou společného víc, než vesničané tuší.
Šedesátku letos slaví i pětioskarový muzikál Za zvuků hudby Roberta Wise. Limonádový příběh oscilující mezi moderní verzí Jany Eyrové, Popelky a našeho o pětadvacet let staršího filmového šlágru Madla zpívá Evropě se nese až do poslední čtvrtiny v duchu svého žánru a je postaven na zvláštní chemii Julie Andrewsové a Christophera Plummera. Dívka María neumí být jeptiškou, ale hravě zvládne sedm osiřelých dětí kapitána von Trappa, navíc v nádherných kulisách Alp a letního Salzburku, kde se odehraje i slavná svatba. Harlequinky zde končí, jenže se píše rok 1938, přichází anšlus (v trochu jiném ročním období), kapitán von Trapp je povolán k říšskému námořnictvu a volí odchod ze země s celou rodinou, protože „dát se k nim je pro něj nepřijatelné.“ Film je natočen podle pamětí Marie von Trappové.
Nejmladší jubilant, Přelet nad kukaččím hnizdem, je také film o statečnosti. Ale zatímco sedmička pistolníků se pustí do křížku s bandou přiznaných lumpů a von Trapp odmítne sloužit totalitnímu režimu, McMurphy se postaví mocibažičné Velké sestře, která ovládá a terorizuje pacienty psychiatrického oddělení pod rouškou lékařské pseudovědy. A stane se jejich mučedníkem i vykupitelem, jakkoli to vůbec neměl v plánu, protože si jednoduše nemůže pomoct.
Tři skvělé filmy, tři silné obrazy statečnosti. Byla odedávna oslavována v mýtech a bájích, je považována za jednu z křesťanských ctností. Přesto její vážnost poklesla. Kdo dnes statečně říká svůj názor, stojí si za ním či podle něj koná, bývá nezřídka označován za extremistu, bezpečnostní riziko či blázna. Skoro jako by se nám tu přemnožili Calverové, do uší bušila válečná propaganda a zpoza skleněné kukaně nás řídila Velká sestra Ratchedová.
Psáno pro MF Dnes, 28. 7. 2025
Veronika Valíková Šubová
Čeští mučedníci a čeští švejkové
O nedávné vládní krizi, Pavlu Blažkovi, Evě Decroix, české justici, Martině Bednářové a literárních reminiscencích.
Veronika Valíková Šubová
Básník koketující s anděly
Dnes slaví nekulaté narozeniny Jarek Nohavica. Přála jsem mu už mnohokrát, ale nikdy jsem se nevěnovala jeho andělům. Nejvyšší čas to napravit.
Veronika Valíková Šubová
Ještě k vymírání národa a měsíci matek
Včera jsem publikovala text o tom, že se rodí málo dětí a že je to záležitost vnitřního nastavení mladé generace.
Veronika Valíková Šubová
Bílá nemoc evropských chciválků
V souvislosti s válkou na Ukrajině je nám předkládána prvoplánová paralela s rokem 1938 a nacistickým Německem. Ta ale kulhá. Vzhledem k čerstvým vyjádřením prezidenta a ministra zahraničí věším březnový článek z LN.
Veronika Valíková Šubová
Čeští umělci versus totalita
Karel Hašler, Vladislav Vančura, Josef Čapek, Karel Poláček. Anna Letenská, Vojtěch Preissig, nepřímo i Jiří Orten. Čeští umělci zabití nacisty.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Lipavský označil jednání mezi Zelenským a Trumpem za další krok k míru
Ministr zahraničí Jan Lipavský označil jednání v USA mezi americkým a ukrajinským prezidentem a...
Na Kolínsku našli mrtvou ženu, podezřelého z vraždy policisté zadrželi
Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Možného...
Ukrajina provedla dronový útok na Volgograd, hořelo v rafinérii Lukoilu
Sledujeme online Ukrajina provedla noční dronový útok na Volgograd na jihu evropského Ruska. Drony zasáhly rafinérii...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Prodej bytu 2+1, 58 m2, Kroměříž, ul. Rumunská
Rumunská, Kroměříž
3 350 000 Kč
- Počet článků 492
- Celková karma 21,11
- Průměrná čtenost 1631x
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
Seznam rubrik
- Kámošky
- Ženy a muži
- Časové a příležitostné
- Bezpečné místo k nadechnutí
- Porodnice a Soukromý nebe
- Škola a maturita
- Literární seminář pro oktávy
- Děti a Sešívané léto
- NEVERMORE
- Moře a další lásky
- PPP - Proti předčasným porodům
- Rodinka jak ze Shakespeara
- Taháky k maturitě
- NE! plošné střídavé péči
- Zvířátka
- Povídky