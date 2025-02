Svobodné volby jsou základním pilířem demokracie, nedejme si je vzít

Loni na počátku prosince zrušil ústavní soud v Rumunsku po prvním kole prezidentské volby, ač občané v zahraničí už začínali hlasovat v kole druhém.

Ve funkci zůstal stávající prezident Klaus Iohannis, nové volby budou letos v květnu. Důvodem ke zrušení voleb byla údajně neprůhledná, Ruskem zmanipulovaná kampaň, díky níž postoupil do druhého kola volební outsider s nízkými preferencemi, pravicový nacionalista, odpůrce EU i nových ideologií, Calin Georgescu.

Spolu s ním postoupila do druhého kola šéfka liberální Unie záchrany Rumunska Elena Lasconiová, třetí byl dosluhující premiér Marcel Ciolaku. V Bukurešti to vyvolalo nepokoje, ozvaly se zpravodajské služby, došlo k odtajnění tajných dokumentů, začaly se zkoumat falešné účty na sociálních sítích, zejména na TikŤoku. Prokuratura zahájila vyšetřování kampaně a v pátek, těsně před druhým kolem, zasáhl Ústavní soud. A přestože má Georgescuova protikandidátka Lascioniová zjevně jiné názory než nečekaný vítěz prvního kola, prohlásila: „Je to okamžik, kdy rumunský stát pošlapal demokracii. Hroutíte ekonomiku, ničíte demokracii, vedete zemi do anarchie. Měli jsme pokračovat v hlasování, respektovat vůli rumunského lidu.“

Svobodné a tajné volby máme v naší zemi třicet pět let. Jsou základním pilířem demokracie, bez něhož se celá stavba hroutí. Vycházejí z principu „Hlas lidu, hlas Boží“, který respektuje vůli většiny, tedy předpokládá, že jakkoli jsou lidé ovlivnitelní a manipulovatelní, volební kampaně atakují jejich myšlení a rozhodování ze všech světových stran a celonárodní hlasování je konečným verdiktem. Manipulacím a ovlivňování se vyhnout nelze, ale volič je ten, kdo v konečném důsledku na základě nejlepšího vědomí a svědomí rozhoduje, kdo vkládá do urny volební lístek. Je to podloženo i křesťanskou tradicí, která každému bez ohledu na vzdělání či majetkové poměry přiznává právo vlastní volby v jakékoli situaci.

Podezírat velkou část voličů, že rozhodovala na základě vnější manipulace, respektive zrušit kvůli tomu celonárodní hlasování, je v rámci Evropské unie nebezpečný precedens, který by neměl zapadnout, protože může být kdykoli zopakován v jiné zemi, včetně té naší. Ano, Georgescu byl outsiderem a jeho názory nekonvenují s názory Bruselu, ale průzkumy se mírně pletly i v jiných volbách. A s politikou současných elit je v nesouladu stále více stran a osobností, což je vidět i na předvolebních průzkumech v Německu, kde AfD lehce dotahuje vedoucí CDU/CSU. Ale střídání u moci také patří k principům demokracie.

Letos na podzim čekají naši zemi důležité parlamentní volby, jimž bude nepochybně předcházet ostrá kampaň plná útoků a manipulací zprava i zleva, shora i zdola. Už začala. Jistě do ní naplno vstoupí i sociální sítě, umělci, výrazné osobnosti a aktivističtí novináři.

Očekávám však, že to bude volič, nikoli Ústavní soud, kdo vynese konečný verdikt o složení budoucí Sněmovny Parlamentu ČR. Jakýkoli jiný postup by totiž byl tím stále omílaným, zásadním ohrožením demokracie.

