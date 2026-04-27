PP: pan prezident, či pyšná princezna?
Prezident Petr Pavel chce jet na červencový summit NATO do Ankary. Premiér Andrej Babiš mu dal zřetelně najevo, že s ním na této akci nepočítá. Ale Pavel stále doufá ve zvrat a mluví o sobě jako o šéfovi delegace, ač v delegaci zřejmě nebude. Prezident byl předsedou vojenského výboru NATO a dnes podle Ústavy zastupuje stát navenek. Trochu ta komunikace připomíná slavný dialog z ještě slavnější pohádky Pyšná princezna:
„Zavaž mi střevíček. Jsem princezna. A zavázat mi střevíc by si pokládali za čest i králové!“ „Králové snad. Já jsem zahradník.“ „Jsem krásná princezna! A té se přece patří zavázat střevíc! A jsem krásná a jsem, a ty mi musíš běhat pro míč a musíš mi zavázat střevíc, a musíš a musíš!“ (Žbluňk!)
Božena Němcová dala české literatuře vlastního profesora Higginse ještě před hrou Pygmalion G. B. Shawa, což režisér Bořivoj Zeman ve svém filmu zúročil. Sebereflexi Krasomily zapříčiní láska k moudrému králi Miroslavovi, který se dočasně vydává za zahradníka. Láska dokonce vymaní princeznu i z moci vychytralých rádců, kteří starého krále okrádají o peníze a přízeň poddaných.
Pohádková proměna skrze počínající vzájemnou lásku u našich ústavních činitelů asi nehrozí. Pravděpodobnost, že prezidenta a premiéra sblíží zpívající květina či hra na loutnu a ministr zahraničí k tomu bude pohvizdovat, je téměř nulová. Nezbývá než doufat v jiné možnosti.
Přitom by to bylo elegantní řešení, sebereflexe pod vlivem silných emocí. Kouzelná květina by prezidentovi jistě připomněla výroky o odpudivé lidské bytosti, z níž se už podruhé vyloupl americký prezident. Nebo novější, třeba že „Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let“. Pokud by prezident s květinou probděl pár nocí, možná by si vybavil, jak na státní návštěvě v pobaltských zemích kritizoval Babišovu vládu za nízké výdaje na obranu, zatímco na Ukrajině týden po návštěvě ministra zahraničí bez vědomí vlády dojednával prodej vojenských letadel.
A kdyby květinka dlouho zpívala omamně a sladce, možná by zvážil i čerstvý výrok z besedy s občany v Litomyšli, který rozvířil sociální sítě, totiž že „myšlenka Spojených států evropských je jediné řešení pro Evropu“, protože „Evropa může být globální velmocí pouze tehdy, když bude mluvit jedním hlasem“. Ten by nepochybně zaujal i zakladatele moderní české státnosti, T. G. Masaryka, který měl ovšem zcela opačné politické tendence.
Prezident Pavel skutečně mluví dost jiným jazykem než Babišův kabinet, který je za zahraniční politiku zodpovědný. Poslat ho v nepřehledné mezinárodní situaci, jež hrozí rozkolem amerického a evropského křídla NATO a je zatížena několika těžko řešitelnými konflikty, na summit Severoatlantické aliance coby reprezentanta země, by bylo podobně neprozíravé jako svěřit korunu tomu usměvavému ťunťovi, jehož vychytralí rádcové vybrali pro Krasomilu místo krále Miroslava. Takový risk si český premiér dovolit nemůže.
Psáno pro MF Dnes, 25. 4. 1026
Odkazy na přání adminů:
Odpudivá lidská bytost, označoval prezident Pavel Trumpa. Po vítězství mu gratuloval - CNN Prima NEWS
Trump poškodil NATO více než Putin, řekl Pavel - iDNES.cz
▶ Vláda odmítla prodat letouny L-159 Ukrajině. Prezident mluví o sobectví — ČT24 — Česká televize
Vznik Spojených států evropských je jediné řešení pro Evropu, říká Petr Pavel - Deník.cz
Veronika Valíková Šubová
Brutální ohýbání mladých mozků
Glosa k letošním přijímacím testům z ČJL. Podrobnou analýzu testů najdete v lidovkách, časem snad na NP (podle vzoru z maturitních didakťáků).
Veronika Valíková Šubová
Jak mne navštívil „Učitel národů“
Jan Amos v Labyrintu našeho školství. RVP a ŠVP, standardizované výstupy, hodnotový řád, wellbeing a zasloužilé pedagožky. Glosa ke Dni učitelů, ale vlastně i k Velkému pátku. Kdo se postaví systému, musí počítat s problémy.
Veronika Valíková Šubová
Domácí úkoly (z češtiny) pro ministra školství
Robert Plaga; metody v rukou ředitelů; přijímací testy Cermatu; ústní maturita z čjl: rozbory z netu a povinná četba; gratulace ke Dni učitelů.
Veronika Valíková Šubová
Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne
Česká televize a Český rozhlas, Václav Moravec, Asociace nezávislých divadel, demonstrace, Petr Pavel, kultura a umění, autocenzura.
Veronika Valíková Šubová
Novodobé ptydepe: utopeni v hodnotách
„Hodnoty“, „soudruh“, „ptydepe“, jak se to rýmuje? Aneb líbil by se Václavu Havlovi jazyk prezidenta Petra Pavla?
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Zastupitel blokuje stavbu inovačního centra v Pardubicích, hrozí ztráta dotace
Pardubickému kraji hrozí ztráta evropské dotace zhruba 150 milionů korun na vybudování Pardubického...
Válečný pilot ze Žďárska bude mít pamětní desku v Belgii, kde zemřel v roce 1940
Válečný pilot Jindřich Beran, rodák z Rožné na Žďársku, bude mít pamětní desku v belgickém městě...
Policie na Vsetínsku zasahovala u muže, který vyhrožoval sebepoškozením
Policie v pondělí večer zasahovala v Rožnově pod Radhoštěm u muže, který vyhrožoval sebepoškozením....
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 506
- Celková karma 22,54
- Průměrná čtenost 1610x
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
Seznam rubrik
- Kámošky
- Ženy a muži
- Časové a příležitostné
- Bezpečné místo k nadechnutí
- Porodnice a Soukromý nebe
- Škola a maturita
- Literární seminář pro oktávy
- Děti a Sešívané léto
- NEVERMORE
- Moře a další lásky
- PPP - Proti předčasným porodům
- Rodinka jak ze Shakespeara
- Taháky k maturitě
- NE! plošné střídavé péči
- Zvířátka
- Povídky