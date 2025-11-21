Pouťové oslavy 17. listopadu
Býval to můj svátek, ale v posledních letech ho trávím doma u televize a nevěřícně sleduji proslovy stále stejných osobností, těch zestátněných symbolů 17. listopadu, jak rozdávají moudra a sdělují národu, že s vývojem posledních let jsou nespokojení ti, kteří nedokázali to, co oni. Marně mezi nimi hledám tváře lidí, které jsem 17. 11. 1989 potkala na Národní.
Zvykla jsem si na mravokárné proslovy, obohacené letos o stížnosti, jak ti neúspěšní a frustrovaní hloupě volili a uvrhli zemi na čtyři roky do bahna, zvykla jsem si na angažovaná slova správně orientovaných umělců, akademiků a duchovních, zvykla jsem si, že se odevšad ještě mohutněji valí duch i odkaz Václava Havla, který byl onoho dne nikoli v Praze, ale na Hrádečku. Folklórní akce na Národní a na Václavském náměstí byly letos posíleny ještě důraznějšími proslovy o obraně křehké demokracie, o niž je třeba ještě důsledněji pečovat, i demonstrací Milionu chvilek pro demokracii proti výsledku demokratických voleb na ikonickém Staroměstském náměstí, kam se vrátil z Hradu i opilý Klement Gottwald. Ten ovšem „vyhazoval“ nepohodlné ministry z vlády až dva roky po volbách, které na rozdíl od Mikuláše Mináře vyhrál.
Ano, je chvályhodné, že lidé, kteří byli v kině nebo vedli svou dívku domů z Albertova, na ten mrazivý večer na Národní stále intenzivně vzpomínají. Je dojemné, jak oslavují své zraněné vrstevníky, jejichž seznam existuje a jichž se nikdo na reflexi 17. listopadu neptá. Otázkou je, proč. Protože si národ zvykl na tu plejádu stále stejných tváří, které k 17. listopadu patří jako barevné ozdoby k vánočnímu stromku? Nebo proto, že se ČT i další média obávají, co by autentičtí zmlácení studenti z Národní dnes na kameru říkali?
Ale abych ČT nekřivdila, i ona si do svátečních Událostí, komentářů pozvala hosty, kteří vybočili z normy. Ekonom Dušan Tříska se přihlásil k porevolučním vizím Václava Klause, které se od těch Havlových výrazně lišily a díky nimž v naší zemi začala zřetelná ekonomická a politická transformace. A bývalý odborový předák a první polistopadový ministr práce a sociálních věcí Petr Miller zase pojmenoval drastické názorové rozdělení společnosti i politiky, kteří ji podle něj rozdělují (“a není to Babiš, není to Okamura, je to ta druhá garnitura“), dokonce zpochybnil dogma týkající se příčin konfliktu na Ukrajině. Více podobných svátečních diskusí ve veřejnoprávní televizi.
Slavme 17. listopad. Ale slavme ho autenticky, bez pouťových atrakcí a falešných proslovů o krásném věku, který ti méně úspěšní nejsou schopni docenit. Svět kolem není v ideální kondici a na léčebnou kúru existuje mnoho názorů. A právě potřeba plurality názorů na aktuální problémy doby, kterou bolševik cíleně potlačoval, byl jeden z hlavních důvodů, proč mnozí z mé generace v pátek 17. listopadu 1989 na zmrzlou Národní dorazili.
Veronika Valíková Šubová
Babička Mary, žužu a poetismus (vzpomínka na volební kampaň)
Včerejší glosa z MF Dnes. Rozklikla jsem ji v Římě, volili jsme ve Vatikánu, protože na Sardinii není volební místnost. Jedná se o satiru!
Veronika Valíková Šubová
Kampaň, nebo Dvě minuty nenávisti?
Týden stará glosa z MF Dnes a LN, reflektující útok na Andreje Babiše. Dnes jsem dopsala text o reakcích facebookových mágů na jiný útok, který bohužel skončil smrtí. Tu nenávist v nás stále uměle živí...
Veronika Valíková Šubová
A pozdravuj tam nahoře Dannyho, milá Honzlová. Zanechali jste tu zásadní memento
Rozloučení se Zdenou Salivarovou z LN. S Josefem Škvoreckým nás učili: nenechte se omámit ideologií a frázemi a nenechte se rozlomit.
Veronika Valíková Šubová
Tři filmoví jubilanti aneb O statečnosti
Aby mi neuschla karma, věším červencovou glosu z MF Dnes. Sedm statečných, Za zvuků hudby, Přelet nad kukaččím hnízdem mají kulatá výročí.
Veronika Valíková Šubová
Čeští mučedníci a čeští švejkové
O nedávné vládní krizi, Pavlu Blažkovi, Evě Decroix, české justici, Martině Bednářové a literárních reminiscencích.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán
Premium Trumpův nový mírový plán se v západních médiích vykládá jako ukrajinská kapitulace, jenže ani v...
Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem
I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na...
Auto se střetlo s houkající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných
K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na houkačky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté,...
Soud poslal do Sněmovny spis k Babišově kauze Čapí hnízdo
Sněmovní mandátový a imunitní výbor obdržel soudní spis ke kauze Čapí hnízdo, ve které je...
Byt 4+kk na pronájem (se zahradou garáží a půdou)
9. května, Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 496
- Celková karma 25,22
- Průměrná čtenost 1628x
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
Seznam rubrik
- Kámošky
- Ženy a muži
- Časové a příležitostné
- Bezpečné místo k nadechnutí
- Porodnice a Soukromý nebe
- Škola a maturita
- Literární seminář pro oktávy
- Děti a Sešívané léto
- NEVERMORE
- Moře a další lásky
- PPP - Proti předčasným porodům
- Rodinka jak ze Shakespeara
- Taháky k maturitě
- NE! plošné střídavé péči
- Zvířátka
- Povídky