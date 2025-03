Politici a jiné osobnosti nám lžou do očí. Opravdu si nic jiného nezasloužíme?

Také se vám při pročítání zpráv a sledování politických diskusí občas zdá, že ta vnucovaná realita je křivá či kulhá na obě nohy? Vezměme to od nejvyšších pater.

Americký prezident Joe Biden nebyl ve formě od počátku svého prezidentování, to musel vidět každý, kdo na internetu sledoval jeho fyzické či slovní „odskoky a úlety“. Pletl si země i lídry, občas reagoval jako mimozemšťan, z jeho slovníku mi naskakovala husí kůže. Přesto on a jeho štáb přesvědčili spolustraníky, že je schopen ucházet se znovu o funkci. Po televizním rozhovoru s Donaldem Trumpem zavládlo v řadách demokratů zděšení, Joea nahradila Kamala – a vyhrál Donald. Teď vanou z Ameriky vichry, které mnohým berou dech i půdu pod nohama.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen prý měla problémy s neprůhledným financováním zakázek už jako německá ministryně obrany, dlouho se hovoří o netransparentním objednávání vakcín za covidu. Mnozí jsou s její zelenou a restriktivní politikou velmi nespokojení. Přesto europoslanci paní Leyenovou opět zvolili do funkce nejmocnější ženy Evropy.

Po netu koluje video, v němž evropská Velká sestra (podobnost s herečkou, která ve Formanově Přeletu nad kukaččím hnízdem ztvárnila sestru Ratchedovou, mi dlouho nedává spát) vybízí k očkování proti dezinformacím a asi to nebude fotokoláž. Co musí ještě vyplavat na hladinu, aby Evropský parlament konečně zvolil zkušeného a schopného lídra bez skandálů, jemuž bychom mohli věřit?

Premiér Petr Fiala označil po prezidentských volbách část národa za demokraty, zbytek nazývá populisty a extremisty. On i jeho ministři mají nízkou podporu veřejnosti, přesto sami sebe prohlašují za obránce demokracie. I v totalitním školství nás učili, že slovo demokracie vzniklo z řeckého dëmos (lid) a kratéö (vládnu). Stávající kabinet by si ta dvě slova měl před každým zasedáním rytmicky vytleskávat. A pokud hodlá ve válce vsadit na válečnou kartu a mocné zbrojení, měl by si připomenout české protiválečné tradice.

Lži a nepravdy ohledně střelby na Filosofické fakultě UK už naštěstí částečně vylezly na povrch, přestože se půl roku takticky mlčelo. Ministr vnitra Vít Rakušan by měl dostat metál za mlžení, málokdo v této disciplíně tak bezkonkurenčně vyniká. Teď má navíc na triku kauzu s šéfem dopravní policie, který je už rok v kómatu. Nepochybně se od něj ještě dočkáme mnohých překvapení.

Poslanci Parlamentu na podzim odhlasovali, že chtějí nejvyšší státní vyznamenání in memoriam pro Milana Kunderu. Loni mu ho prezident Petr Pavel neudělil. Kundera prý je jednou z nejvýraznějších postav naší kultury v zahraničí, ale ne tak úplně u nás doma, svět vnímá některé výrazné Čechy mnohem pozitivněji než my sami, řekl Pavel doslova. Tak určitě, a netýká se to jen Milana Kundery. V této souvislosti bude vhodné panu prezidentovi připomenout, že „problematická minulost“ velkého spisovatele je to poslední, co by právě on měl řešit.

S těmi spisovateli a básníky byly problémy vždycky. Oni ty politiky a všemožné „hlasy lidu“ nikdy nechtěli poslouchat! Někteří kvůli tomu na čas zmizí z knihoven, rozhlasu i televize a jsou umazaní od bláta, které po nich hází zhrzení fanoušci. A mně dlouho hučí v uších píseň, která počala tuto glosu:

„Lžou mi do očí a není jim to blbé/ Lžou mi do očí a říkají mi blbe/ Lžeme ti do očí/ Haha/ Nic jiného si prý stejně nezasloužím…/ Oči a uši zalepili mi/ A taky duši pravdami svými/ Pro moje dobro/ Haha.“

(J. Nohavica, album Poruba, 2017)

Psáno pro Lidové noviny, 1. 3. 2025

Zdroje:

Petr Fiala míří gratulovat zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi - CNN Prima NEWS

Měl být důkazem o aférách na ministerstvu obrany. Telefon von der Leyenové ale někdo vymazal | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Biden neměl přehled o světě. Jeho tým ho od počátku úřadování raději izoloval, odhalil deník - CNN Prima NEWS

Omluva, dočasně zavírám diskusi.