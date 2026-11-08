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Odkdy se politika dělá v ulicích?

Veronika Valíková Šubová
Ovčák a vlk; opozice a ohrožení demokracie; demonstrace kvůli svobodným volbám a demonstrace kvůli poplatkům.

Svolávání lidí do ulic kvůli každému politickému pšouku připomíná starý příběh o hysterickém ovčákovi. Každý den vyháněl na pastvu ovce z celé vesnice a pak jednou, buď proto, že špatně viděl, nebo že měl zvrácený smysl pro humor, hlasitě zahulákal: „Vlk! Je tady vlk! Pojďte všichni sem!“ Vesničané se seběhli, ale vlka nenašli. Sešli se takhle ještě několikrát, protože ovčákovi se zalíbil ten rozruch a pastvina plná lidí a ovcí.

Jenže potom vlk skutečně přišel a ovce sežral, protože na ovčákovo volání nikdo neregoval. Všichni si mysleli, že má zase vlčí mlhu. Podobně mohou dopadnout i hysteričtí ovčáci, kteří si místo vlka dosadili „ohrožení demokracie“ a svolávají kvůli němu opakovaně lidi do ulic.

Možná to někoho rajcuje, zachraňovat cyklicky demokracii na náměstích a prožívat permanentní revoluci. Mladí lidé, kteří listopad 1989 neprožili, mají asi pocit, že se také musí zasloužit o stát. Starším se možná po té atmosféře stýská.

Jenže tenkrát se demonstrovalo a stávkovalo kvůli svobodným volbám a volnému toku informací. Svobodné volby dávno máme a stávky 3. 11. i demonstrace na Letné 15. 11. jsou organizovány kvůli poplatkům za médium, kterému často i několik dní, než se občany rozhodne podrobněji informovat o problémech v nějaké zemi Evropské unie. Příkladem jsou násilné demonstrace ve Francii či ústavní krize v Polsku.

Platíme politiky z daní proto, aby za nás prosazovali zákony, jednali, diskutovali, hádali se a třeba se i fackovali, pokud si nemohou pomoci. Neplatíme je proto, aby nás v pravidelných cyklech volali na ulici. Co má ta ulice za ně vyřešit? Zrušit zákony, které navrhla protistrana? Postrašit vládní většinu? Nebo snad dokonce zvrátit výsledek svobodných voleb?

Politici, kteří svolávají lidi na ulici, se dobrovolně vzdávají svých demokratických nástrojů, berou do ruky cepy, srpy a kladiva a stávají se manipulátory davu. Kam davová psychóza může zajít nám dějiny mnohokrát ukázaly. A nejen dějiny. Ukazují nám to v přímém přenosu vypálené budovy a vyrabované obchody ve Franci a Itálii a dalších zemích. Napjatá je situace v celé Evropě a jakékoli přikládání pod kotel může přerůst ve výbuch či nekontrolovatelný požár, který budeme hasit dlouho. Ostatně, na ukrajinský Majdan si většina z nás ještě pamatuje.

Nikdo nemůže profesionálním aktivistům zakázat svolávání demonstrací a organizaci stávek. Je to jejich obživa. Ale poslanci, rektoři vysokých škol a ředitelé těch středních jsou placeni státem. Aktivismus jim nesluší, stejně jako nesluší našim biskupům.

„Je tady vlk!“ volal ovčák. „Sežere všechny vaše ovce!“ Vesničané se sbíhali, aby vlka vyhnali, přestože byl bílý den. Davová psychóza jim zatemnila mozek, zapomněli, že vlk většinou chodí v noci, tajně a ovčákům se neukazuje.

Psáno pro MF Dnes, 7. 11. 2026

Odkazy:

ttps:Odkaz

Bitva o poplatky? Nedělejte ze způsobu placení televize a rozhlasu boj o demokracii | Názory | Lidovky.cz

Po bouřlivé debatě o poplatcích chce koalice zklidnění. Tento týden nebude sněmovna jednat večer - Echo24.cz

▶ „Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí - iDNES.cz

Biskupové vyzvali k zachování poplatků pro ČT a ČRo, zaručují jejich nezávislost - iDNES.cz

Autor: Veronika Valíková Šubová | neděle 8.11.2026 11:53 | karma článku: 9,51 | přečteno: 87x
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Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 523
  • Celková karma 23,16
  • Průměrná čtenost 1582x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

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Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

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www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

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