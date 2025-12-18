O prašivých koťatech v kumštu i v politice a o písních mužů
Na internet přilétla nová časová píseň Jaromíra Nohavici „Za všechno můžou oni“ (“Za všechno může Babiš/ že baby marně vábíš...“). Národ se jako obvykle rozdělil na zpívající a soptící poloviny, média i internetové diskuse křičí: „Hanba! Sláva!“ Když projíždíte odsuzující recenze politického popěvku, který má od Havlíčka přes Voskovce, Wericha, Hašlera či Kryla svá nepsaná pravidla, tedy jednoduché, snadno zapamatovatelné verše i melodii, vypadnou na vás perly jako „tristní výprodej Nohavicova talentu“ či „smutný pád kdysi slavného barda do temnot dezinfo-populistické bažiny“.
V osmdesátých letech na rudé FF UK jsem s odporem pročítala komunistická literárněvědná skripta a teď zjišťuji, že ten obludný slovník reinkarnoval do textů některých žurnalistů. Už chybí jen „prašivé kotě české literatury“, jak nazval Karel Nový Josefa Škvoreckého po vydání Zbabělců. Až to přijde, „prašivého kocoura českého folku“ si sečtělý slezský bard určitě užije.
Náš čacký prezident bohužel nezpívá, zase však v pravý čas nenápadně upozornil Rusko, že jim možná sestřelíme nějaké letadlo, za což se dočkal nevlídné reakce z řad poslanců ruské Dumy. Starého psa novým kouskům nenaučíš, přesto bych chtěla pana prezidenta poprosit, zda by mohl vážit slova a trochu zmírnit válečnou rétoriku. Statečnost a mužnost lze projevit i jinak než hazardem s bezpečností země.
Nový premiér byl naopak ve svém jmenování u prezidenta nezvykle stručný. Zjevně usoudil, že si to může dovolit, neboť řešením situace kolem Agrofertu vyrazil dech nejen svým voličům, ale i mnoha oponentům. Ne však Pirátům, ti se stále dožadují jednoznačného řešení: „Andreji, prodej Agrofert, nebo nebuď premiérem!“ Někteří z nich dokonce podpořili studentskou demonstraci proti ministrům, kteří ještě ani nebyli jmenovaní. Nejvyšší čas, aby je naverboval Jack Sparrow, dva roky prázdnin na Černé perle by jim prospěly.
A na závěr nesmrtelné verše pro všechny aktéry mé glosy, kteří si je za své činy a svá rozhodnutí zasluhují. Jsou z básně „Když“ Rudyarda Kiplinga z jeho antologie „Písně mužů“ v překladu Otokara Fischera:
„Když spočítat znáš hromadu svých zisků/ a na jediný hod vše riskovat,/ zas po prohře se vracet k východisku/ a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,/...když řekneš: „Svými vteřinami všemi/ mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,/ pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi/ a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!“
Psáno pro MF Dnes, 15. 12. 2025
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
