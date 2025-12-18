O prašivých koťatech v kumštu i v politice a o písních mužů

Glosa o málomluvném premiérovi, prezidentovi, který nezpívá, textech dvou Básníků a jazyku některých žurnalistů vyšla v MF Dnes 15. 12.

Na internet přilétla nová časová píseň Jaromíra Nohavici „Za všechno můžou oni“ (“Za všechno může Babiš/ že baby marně vábíš...“). Národ se jako obvykle rozdělil na zpívající a soptící poloviny, média i internetové diskuse křičí: „Hanba! Sláva!“ Když projíždíte odsuzující recenze politického popěvku, který má od Havlíčka přes Voskovce, Wericha, Hašlera či Kryla svá nepsaná pravidla, tedy jednoduché, snadno zapamatovatelné verše i melodii, vypadnou na vás perly jako „tristní výprodej Nohavicova talentu“ či „smutný pád kdysi slavného barda do temnot dezinfo-populistické bažiny“.

V osmdesátých letech na rudé FF UK jsem s odporem pročítala komunistická literárněvědná skripta a teď zjišťuji, že ten obludný slovník reinkarnoval do textů některých žurnalistů. Už chybí jen „prašivé kotě české literatury“, jak nazval Karel Nový Josefa Škvoreckého po vydání Zbabělců. Až to přijde, „prašivého kocoura českého folku“ si sečtělý slezský bard určitě užije.

Náš čacký prezident bohužel nezpívá, zase však v pravý čas nenápadně upozornil Rusko, že jim možná sestřelíme nějaké letadlo, za což se dočkal nevlídné reakce z řad poslanců ruské Dumy. Starého psa novým kouskům nenaučíš, přesto bych chtěla pana prezidenta poprosit, zda by mohl vážit slova a trochu zmírnit válečnou rétoriku. Statečnost a mužnost lze projevit i jinak než hazardem s bezpečností země.

Nový premiér byl naopak ve svém jmenování u prezidenta nezvykle stručný. Zjevně usoudil, že si to může dovolit, neboť řešením situace kolem Agrofertu vyrazil dech nejen svým voličům, ale i mnoha oponentům. Ne však Pirátům, ti se stále dožadují jednoznačného řešení: „Andreji, prodej Agrofert, nebo nebuď premiérem!“ Někteří z nich dokonce podpořili studentskou demonstraci proti ministrům, kteří ještě ani nebyli jmenovaní. Nejvyšší čas, aby je naverboval Jack Sparrow, dva roky prázdnin na Černé perle by jim prospěly.

A na závěr nesmrtelné verše pro všechny aktéry mé glosy, kteří si je za své činy a svá rozhodnutí zasluhují. Jsou z básně „Když“ Rudyarda Kiplinga z jeho antologie „Písně mužů“ v překladu Otokara Fischera:

„Když spočítat znáš hromadu svých zisků/ a na jediný hod vše riskovat,/ zas po prohře se vracet k východisku/ a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,/...když řekneš: „Svými vteřinami všemi/ mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,/ pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi/ a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!“

Psáno pro MF Dnes, 15. 12. 2025

Autor: Veronika Valíková Šubová | čtvrtek 18.12.2025 22:44 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Veronika Valíková Šubová

Zženštilá kultura a hledání statečnosti

Glosa z konce listopadu reaguje na povyk kolem „skandálního“ spojení „zženštilá kultura“, jež na pohřbu Dominika Duky vyřkl Jan Graubner.

12.12.2025 v 0:02 | Karma: 22,99 | Přečteno: 619x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Tomio, Hayato a jiné bratrské zabijačky

Glosa z 8. listopadu. Sourozenecké vztahy (v literatuře i realitě) mě zajímají. Jsou i tématem mé knihy povídek.

24.11.2025 v 16:03 | Karma: 27,79 | Přečteno: 637x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Pouťové oslavy 17. listopadu

Glosa, která nestihla vyjít. Vzpomínka na oslavy 17. listopadu, které se nám nějak zvrhly. A pochvala Petra Millera.

21.11.2025 v 11:55 | Karma: 31,64 | Přečteno: 904x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Babička Mary, žužu a poetismus (vzpomínka na volební kampaň)

Včerejší glosa z MF Dnes. Rozklikla jsem ji v Římě, volili jsme ve Vatikánu, protože na Sardinii není volební místnost. Jedná se o satiru!

5.10.2025 v 17:07 | Karma: 20,70 | Přečteno: 513x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Kampaň, nebo Dvě minuty nenávisti?

Týden stará glosa z MF Dnes a LN, reflektující útok na Andreje Babiše. Dnes jsem dopsala text o reakcích facebookových mágů na jiný útok, který bohužel skončil smrtí. Tu nenávist v nás stále uměle živí...

14.9.2025 v 0:05 | Karma: 33,29 | Přečteno: 973x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky
vydáno 15. prosince 2025

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.
13. prosince 2025  11:24

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli

Snímky fanoušků chystajících se na utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí...
18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  23:29

Olomouc zažila ve čtvrtek ulice plné policistů. Hrálo se fotbalové utkání Evropské konferenční ligy...

V brněnské Káznici se dnes za doprovodu zpěvu uskutečnil Andělský orloj

V brnÄ›nskĂ© KĂˇznici se dnes za doprovodu zpÄ›vu uskuteÄŤnil AndÄ›lskĂ˝ orloj
18. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:21

Skladba Andělská od písničkářky a skladatelky Zuzany Navarové v podání místní zpěvačky dnes v...

Český Krumlov si na příští rok schválil rozpočet se schodkem deset milionů Kč

ilustrační snímek
18. prosince 2025  20:16

Český Krumlov bude v příštím roce hospodařit s desetimilionovým schodkem. Rozpočet, který dnes...

V kladenské nemocnici bude od soboty zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii

ilustrační snímek
18. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

V kladenské nemocnici začne od soboty platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních, důvodem...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 499
  • Celková karma 25,78
  • Průměrná čtenost 1622x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.