Novodobé ptydepe: utopeni v hodnotách

„Hodnoty“, „soudruh“, „ptydepe“, jak se to rýmuje? Aneb líbil by se Václavu Havlovi jazyk prezidenta Petra Pavla?

Všimli jste si, jak často různí řečníci brání „evropské hodnoty“?

Vláda Petra Fialy čtyři roky provozovala“hodnotovou politiku“. Ondřej Vetchý se při obhajobě problematické Skupiny D zaklínal „hodnotovým ukotvením“. V médiích čteme a slyšíme o „správném hodnotovém systému“, který bychom měli budovat, „hodnotových postojích“ ušlechtilých spoluobčanů, jeden exministr dokonce zmínil „hodnotová usnesení“ současné opozice. A pan prezident, který kvůli „hodnotové“ negramotnosti nejmenoval jednoho ministra, vypustil v den výročí upálení Jana Palacha přímo „hodnotovou“ smršť: „Pokud bychom si z jeho odkazu měli něco vzít i po 57 letech, pak je to výzva, že nesmíme přestat hájit naše základní hodnoty. A také se nikdy nesmíme smířit s vývojem, který jde proti těmto hodnotám.“

Všude na ty hodnoty narážíme, kdekdo nám je připomíná – ale mohl by je někdo konkrétně vyjmenovat? Křesťané mají své Desatero. Češtináři ve škole se studenty občas hovoří o mravním řádu v souvislosti se skutky a postoji literárních hrdinů. Z totality si matně vybavuji kodex mladého budovatele komunismu, nebo jak se ten škvár jmenoval. Všechny ty evropské, demokratické a nezpochybnitelné základní hodnoty, které nám dennodenně připomínají různé „morální majáky současnosti“, jsou však pro mnohé z nás lehce nečitelné.

Slovo „hodnoty“ se častým používáním, respektive nadužíváním vyprázdnilo, ba získává lehce pejorativní nádech. Trochu to připomíná historii slova „soudruh“ za komunismu. Ten shluk hlásek mi byl tak odporný, že jsem ho při recitaci Nerudovy Romance o Karlu IV. ve verších „a napiv se, své velké dobré oči/ teď kradmo přes stůl po soudruhu točí“ na soutěži Pražské vajíčko nahradila spojením „po svém druhu“. A přestože nám na gymnáziu doporučili „soudruhovat“, důsledně jsem při oslovování profesorů používala slůvka „pane, paní“. Neprošlo mi to jen při tělocvičném nástupu, protože na tento předmět nás měla šéfka základní organizace KSČ.

Politické projevy i novinové stránky se v osmdesátých letech hemžily ustálenými pojmy, jež námi protékaly, aniž by cokoli zásadního sdělovaly. Vyprázdněné řeči totalit jsme po revoluci začali říkat „ptydepe“, byť Václav Havel s pomocí svého bratra ve hře Vyrozumění vytvořil ještě abstraktnější formu pseudojazyka. Vyprazdňování jazyka současných politických špiček a vznik nového „ptydepe“ by angažovaný dramatik a filosof jistě považoval za roztomilý dějinný paradox.

Při vší úctě k současnému prezidentovi, v proklamování veřejných „hodnotových postojů“ k historii a politickým osobnostem má uvnitř naší generace celkem „hodnotný“ náskok. Proto musí počítat s tím, že jím preferované „základní hodnoty“ nemají pro mnohé z nás zcela jasnou „hodnotovou hierarchii“, což logicky způsobuje naši „hodnotovou dezorientaci“. Uvítala bych, kdyby byl on i ostatní politici při používání slova „hodnoty“ střídmější.

Psáno pro MF Dnes, 31. 1. 2026

Zdroje na vyžádání adminů:

Nesmíme přestat hájit naše hodnoty, řekl Pavel k výročí upálení Jana Palacha - iDNES.cz

Ondřej Vetchý: Nejde o Skupinu D, jde o budoucnost této země - Novinky

Historik Blažek: Za prezidenta jsem nedemonstroval. Lhal o rozvědce a nikdy se mi neomluvil - Echo24.cz

Autor: Veronika Valíková Šubová | pondělí 2.2.2026 13:17 | karma článku: 21,94 | přečteno: 347x

Kde se vzali dezoláti?

Zcela výjimečně vkládám krátký (a krácený) úryvek z dlouhého připravovaného textu. To proto, že je Nový rok. Více až v knize (jestli mi ji někdo vydá). Jedná se o beletrii.

1.1.2026 v 20:54 | Karma: 30,81 | Přečteno: 1048x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

O prašivých koťatech v kumštu i v politice a o písních mužů

Glosa o málomluvném premiérovi, prezidentovi, který nezpívá, Nohavicově písni a jazyku některých žurnalistů vyšla v MF Dnes 15. 12.

18.12.2025 v 22:44 | Karma: 23,74 | Přečteno: 498x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Zženštilá kultura a hledání statečnosti

Glosa z konce listopadu reaguje na povyk kolem „skandálního“ spojení „zženštilá kultura“, jež na pohřbu Dominika Duky vyřkl Jan Graubner.

12.12.2025 v 0:02 | Karma: 23,47 | Přečteno: 644x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Tomio, Hayato a jiné bratrské zabijačky

Glosa z 8. listopadu. Sourozenecké vztahy (v literatuře i realitě) mě zajímají. Jsou i tématem mé knihy povídek.

24.11.2025 v 16:03 | Karma: 27,90 | Přečteno: 647x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Pouťové oslavy 17. listopadu

Glosa, která nestihla vyjít. Vzpomínka na oslavy 17. listopadu, které se nám nějak zvrhly. A pochvala Petra Millera.

21.11.2025 v 11:55 | Karma: 31,72 | Přečteno: 912x | Diskuse | Společnost
Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 501
  • Celková karma 25,75
  • Průměrná čtenost 1618x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

