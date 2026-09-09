Nepřátelé demokracie? Klaus a Zeman?
Mor, Válka, Hladomor a Smrt mají zasévat chaos a zkázu. Děsivé, hororové postavy, člověk se třese, když o nich v Bibli čte. A najednou jsou tři ze čtyř strašných jezdců ze Zjevení sv. Jana odhaleni. A mají zjevně podobu dvou bývalých prezidentů a současného premiéra.
Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči.
Tábory havlovců a klausovců se tvořily už v devadesátkách. Ano v těch strašlivých devadesátkách, kdy člověk na pracovišti mohl svobodně říkat, co si myslí. A dokonce se mohl i přiznat k hlasu ve svobodných volbách, aniž by musel vysvětlovat, proč volil „populisty“ či „extremisty“.
Právě soutěž politických stran je jeden z největších Klausových vkladů do našeho politického života. Ekonomice nerozumím, ale fakt, že výrazný a dobře vypadající politik dokázal vybudovat silnou a rozhodnou politickou stranu, pomohl převálcovat cesty k postsocialistickému guláši, k němuž měli blízko mnozí bývalí komunisté.
Miloš Zeman mě nejdříve děsil, ale jeho premiérování považuji za zdařilé. Nikdy nezapomenu na projev, jímž po zlomu tisíciletí zklidnil televizní krizi a nedovolil, aby se ten spor přenesl výrazněji do ulic. Mluvil spatra, zuřil, tekla mu slina od úst, ale rozkol v národě zastavil.
Oba se stali prezidenty díky svému politickému umu, inteligenci, vizionářství. Ač ve svém politickém životě udělali i hodně chyb, oba dokázali přiznat porážku a odejít. A nikdy jsem neslyšela, že by chtěli nějakou stranu či hnutí vylučovat ze soutěže, zakazovat, strkat za zeď či drátěný plot. Nikdy nespílali voličům svých oponentů.
Nutně mě to vede k úvahám, kteří politici jsou skutečným nebezpečím pro demokracii.
Ti, kteří nectí vůli lidu. Kteří spílají voličům jiných stran a hnutí a straší je nepodloženými historickými paralelami. Kteří ty strany chtějí dokonce zakázat. Kteří z různých důvodů nepřipustí konání svobodných voleb. Kteří je sice připustí, ale pak je pod nějakou záminkou zruší.
To jsou nepřátelé demokracie. Těch je třeba se kdykoli, v každé době bát.
Měli jsme tři moudré prezidenty, kteří měli vlastní názor a pro vývoj naší země mnoho znamenali. Pokud je někdo uráží, máme právo se ozvat.
Děkuji za pochopení.
PS: Diskusi otevírám, ale nenavštívím. Další ban. :) Asi v něm dobrovolně chvíli setrvám, protože jakékoli mé pokusy o slušnou a hyperkorektní debatu jsou vždy odměněny blokací. Své nejslušnější oponenty nevidím, vy ostatní si to užijte.
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Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
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