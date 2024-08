Několik argumentů proti výrokům pana Foltýna

Toto je blog reagující na výzvu kolegy blogera v diskusi. Prý mám argumentovat, co je na výrocích komunikačního stratéga vlády za hranou. Budu stručná, slibuji.

Představte si, čistě hypoteticky, že jsem vysoký úředník jiné než pětikoaliční vlády. Premiérem je někdo jiný, kdo vysílá jiné signály, vládní politika má jiné dimenze a hájí trochu jiné hodnoty (pokud tedy slovo „hodnoty“, které pomalu ztrácí význam stejně jako „soudruh“ za socialismu, nenahradí třeba Desaterem a ochranou evropských tradic).

Prostě je po volbách a karty jsou nově rozdány.

No a já, po všech problémech, které jsou spjeny s masovou migrací do Evropy (stále jsem v hypotetickém světě, aby mě někdo nevzal za slovo), prohlásím, že masové vítání migrantů byla chyba, protože pro většinu z nich je víra a náboženství nad evropskými zákony, a že všichni ti, kteří migraci urputně podporovali, jsou nějak pomýlení. 4,5 procent z nich je pomýleno velice, měli bychom takové osoby izolovat příkopem. Někteří z nich jsou nejen pomýlení, jsou to zvířata, protože věděli, jaké problémy s migrací přijdou. Ty bychom měli dát hned do katrantény, aby mezi ostatní neroznášeli vir vítačství.

Umíte si představit, co by po takovém prohlášení vysokého vládního úředníka následovalo? Já ano.

Opozicí bych byla označena za nacisku, fašistku, rasistku, xenofoba, trumpovku, nepřítele lidstva a nehumánní zrůdu.

Moji souvěrci by se začali předhánět v hledání důkazů, že ten či onen v roce 2015 radostně podepisoval manifesty vítající migranty z Afriky a arabských zemí. 4,5 procent pomýlených by se brzy rozrostlo na mnohem větší cifru. Ty nejviditelnější pomýlence by bylo skutečně nutné izolovat, protože menší pomýlenci by se je buď snažili chránit, nebo by se naopak snažili chránit sebe a zametali by důkazy, že byli s pomýlenci v kontaktu. Každý by si hlídal, s kým mluví na veřejnosti, ke komu chodí na návštěvu, koho smí potkat na veřejných akcích.

Stále jsme v hypotetickém světě, který však už má parametry totalitního světa, jež jsme my starší zažili. Samozřejmě si ho vymýšlím.

S dodatkem.

Já vládnímu komunikátorovi ani tolik nevyčítám ty prasnice. Chápu, že se mu nelíbí občané, kteří mají na ruskou agresi jiný názor než on, byť neznám nikoho, kdo by tvrdil, že vpád na Ukrajinu byl bohulibý čin. Na příčiny té války si však lidé udělali názor v průběhu let sami a na vlastní názory máme stále i podle vládního komunikátora právo.

A segregace kvůli názoru je porušení základních lidských práv.

Proto výroky pana Foltýna tolik lidí rozzlobily. Nečertí se „svině“, jak je mnohým podsouváno v internetových diskusích.

Ozývají se lidé, kteří za těmi výroky cítí totalitářský tik.

Děkuji za pochopení.