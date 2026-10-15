Národ? K čemu? Radka Denemarková ve Frankfurtu horovala pro sjednocenou Evropu
Česká republika je letos čestným hostem Knižního veletrhu ve Frankfurtu, proto tam bylo na státní náklady vysláno sedmdesát pět českých spisovatelů, které vybírala dramaturgická rada projektu Czechia 2026. Nevím, jakou roli hrály jejich politické názory, ale při projevu ministra kultury Oty Klempíře dali literáti a jejich blízcí najevo jasný postoj dehonestací řečníka.
Zjevně je pro někoho sexy bučet a pískat v zahraničí na vlastního ministra a pomlouvat tam současnou vládu. Ale možná proto jsme malý národ a „nemáme moře“, že se vždy za příslib benefitů či kvůli pocitu „my jsme lepší než ti, kteří nepochopili tok dějin“ necháme od mocnějších hráčů rozdělit.
Ministrův projev vystřídal ve Frankfurtu projev Radky Denemarkové, který naopak sklidil ovace a pochvalu za odvahu. Nevím, co je odvážného na kritice názorů a politiků, které v naší kotlince kritizuje kdekdo, či na obecném nářku „kam to ten svět spěje, bohatí mají moc a chudí spisovatelé pravdu“, dnes chce odvahu spíše věcná kritika preferované kulturní elity.
Pozor na tu metaforu
Radka Denemarková, píšící pro intelektuálně naladěné čtenáře, kteří dávají před jednoduchými příběhy přednost úvahám o bohatých technokratech moci a ženských právech, svou kritiku pojala široce. Elegantně propojila hrůzy holokaustu s hrůzami poválečného odsunu Němců, postěžovala si na současné šílené vládce i pomatené voliče a oznámila, že literatura bude vždy stát na straně pravdy a svobody a nenechá se ovládnout. Vytkla bych jí nepřesný a nabubřelý slovník (“Čína ukazuje, že kapitalismus a totalitarismus se vzájemně nevylučují“; „Populisté pracují na vytvoření světa, ve kterém demokracie zmizí a nastolí nový fašismus a totalitarismus“), volné zacházení s fakty (“demokracii jsme zredukovali na byznys a ekonomický pragmatismus“) a několik stylistických nedostatků (“agresivní napadení Ruska proti Ukrajině“; autorka se zjevně inspirovala reklamou „obrovská proti špíně“.)
Především by však naší pozornosti neměla uniknout věta: „Frankfurtský knižní veletrh se důrazně angažuje v prosazování lidských práv jako základu našich kulturních hodnot a ví, že sjednocená Evropa je správnou odpovědí na naši historii a naši polohu.“ Betty Němcová v Čokoládové krvi, posledním románu Denemarkové, chtěla přece psát německy, ale její násilnický manžel jí vnutil češtinu. Pryč s konstrukty jako národ a zpátečnickými kroky jako Národní obrození, sděluje nám vlastně nejpřekládanější česká autorka současnosti. Karlové Hynku, Jaromíre a Havlíčku, Josefe Kajetáne i ty, Boženo, co vy na to?
Geniální, vzhledem ke své mnohoznačnosti, je však úvodní obrazný výrok: „Evropa hnědne“. Metonymický výklad naznačuje nárůst krajní pravice ve volebních preferencích Evropanů. Ale co si počnou lidé, kteří sdělení pochopí na základě metafory? Nebudou si „hnědnutí“ Evropy vykládat jako kritiku nekontrolované migrace? Radka Denemarková by se nad korektností svého jazyka měla zamyslet.
Psáno pro LN, 10. 10. 2026
Veronika Valíková Šubová
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Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
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Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
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Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
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