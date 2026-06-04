Máš jiný názor, jsi komunista!
Markéta uhranutě zírá na výběr článků. Krčilek, Fára, Podrážka, Buřiňák. Pustili se do něj všichni najedenou.
Před téměř dvaceti lety spustil Krčilkův text první hnojometnou palbu. Markéta nepochybovala, že ten útok byl promyšlený do posledního vykřičníku. Krčilek nebyl naivní, prvoplánový pisálek jako Fára. Znala jeho investigativní ponory, v nichž se mísila ideologie a dobře skrytá propaganda s ostrůvky pravdivých informací a záměrných polopravd.
Teď znovu zaútočil na morální integritu jejího malíře. Byl nespolehlivý za bolševika, je nespolehlivý i dnes. Jeho díla jsou výstavkou českého klerofašismu. Ale nemylme se, extremisté mají k sobě blízko. Jan se sice celý život něžně otírá o katolictví, ale v skrytu duše byl vždycky levičák. Jeho názory mají dnes mnohem blíž ke komunistům než k osvíceným kázáním takového Jeronýma Scholastika.
„Řekněme si to upřímně a naplno. Slovácká makovice je v podstatě latentní komunista. Dost možná, že ta špína, do níž se teď zapletl, bude mít souvislost s podněcováním nenávisti, možná i s terorismem. Jednoho starce napojeného na extremistickou stranu už jsme tu měli.“
Markéta štítivě prolétne diskusi pod článkem, zná čtenáře Krčilkova plátku až příliš dobře. Slušnost od nich nečeká. Nadávky, špína, urážky. Jak jí kdysi napsal jeden známý:
„Tuhle žumpu čte jen můj právník, aby věděl, kdy podat žalobu.“
Podrážka se do Jana opřel sofistikovaněji, vzal to přes filosofii, mravnost a všeobecnou slušnost, jak si to žádalo jeho progresivně nábožensky laděné médium, jehož byl šéfredaktorem. Nenálepkoval, pouze naznačil, že od Jana by si slušný člověk kůrku nevzal a obraz nekoupil. Už dlouho o tom byl vnitřně přesvědčen, nyní se jeho tušení potvrdilo.
Fárův jednoduchý text pro jednoduché publikum, plný demagogických floskulí a ideologie, prolétne Markéta jen zběžně. Tenhle server navštěvovuje opravdu z donucení.
Excentrický Buřiňák napsal o Janovi báseň Komouš i nácek v Bibli listují. Markéta nepochybuje, že ji co nevidět někdo zhudební a pošle na you tube.
„Jako by se minulost rozpouštěla a všechno, co mělo pevné kontury, najednou plavalo v podivném, zakaleném nálevu,“ říká Markéta do telefonu Tereze, které zavolala, aby to její unavený mozek vydržel. „Historická fakta překrucují, ze statečných a moudrých dělají pomýlence a nevědomé slabochy, z mocibažičných kariéristů bezúhonné hrdiny. Kdo nejde s nimi, jde proti nim. Ale zaráží mě ta brutální bzohlednost, s níž se ty buldozery valí. Ta mi k české povaze nesedí.“
„To ti asi nesedí zcela odůvodněně,“ frkne Tereza. „Taky si léta lámu hlavu, komu stálo za to nechat děti maturovat z rozborů dvaceti tenkých knih, prakticky jim vyzmizíkovat moderní dějiny, aby skočily na každý špek, a udělat zase z češtiny obecně neoblíbený předmět. To se snad ani komoušům takhle brilantně nepovedlo, jako se to povedlo našim reformátorům školství!“
„Dík za podporu, Terezo,“ vzdychne Markéta. „Proč se tolik lidí dneska bojí o těchhle věcech otevřeně mluvit? Vždycky si vzpomenu, jak jsem tě viděla poprvé. Jak ses prala s vrchní komunistkou Postlovou o index a řvala na ni jak protržená. Myslela jsem, že tě z té školy vyrazí na hodinu!“
„Jo to byly časy,“ chechtá se Tereza. „Někteří komunisti už se styděli, že tu rudou knížku mají, ve vzduchu visela změna, šlo jen o to se jí ve zdraví dožít a nenechat se sešlapat do koše. Dneska je to trochu jiný level. Ale třeba to na podzim po volbách trochu prořídne.“
„Už tomu přestávám věřit, Terezo. Máme tu drasticky rozdělený národ a místo tajných udavačů veřejné internetové pomlouvače. Jako by nás trhali vejpůl, napříč rodinami a komunitami. Kdo tohle může chtít?“
„Myslím, že odpověď už obě známe,“ zaševelí mobil nezvykle vážným Tereziným hlasem. „Rozděl a panuj! Tuhle větičku jsem si celý život vykládala mylně, a nebýt Oskara, nikdy bych ji nepochopila. Jdi zachraňovat Jana a nezapomeň se přitom hodně modlit! Temný pán v temném lese nikdy nespí a ty bys pro něj byla mimořádně sladké sousto. Opatruj se, milá kamarádko.“
Markéta vděčně zavěsí a rozklikne vstup do serveru SEDMIKRÁSA.
Jedná se o fikci, konkrétně beletrii. Veškerá podobnost s reálnými osobami a událostmi je čistě náhodná. Děkuji za pochopení.
Veronika Valíková Šubová
Historie a ideologie: kdo rozpoutal druhou světovou válku?
Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu a výukové materiály na netu; začátek II. světové; Churchill, Chamberlain, Stalin, Hitler; napadení Polska.
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Veronika Valíková Šubová
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Veronika Valíková Šubová
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Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
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