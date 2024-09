Lásky Dannyho Smiřického

V dnešní tištěné MF Dnes je moje gratulace Josefu Škvoreckému, a protože čtenáři občas potřebují projasnit Dannyho historii, nabízím malý přehled – kdy, kde a koho Danny v které knize miluje.

Řadím tentokrát knihy chronologicky podle doby, v níž se Dannyho příběh odehrává, nikoli podle roku vydání. Ten najdete v závorce.

Kdo je Danny Smiřický?

Alter ego Josefa Škvoreckého. Jeho literární dvojník, který je vždycky minimálně o stupínek nezodpovědnější, lehkomyslnější i amorálnější než jeho stvořitel. Objevuje se v románech Zbabělci, Tankový prapor, Mirákl, Příběh inženýra lidských duší a v povídkovém souboru Prima sezóna.

Danny nás provádí moderní českou historií od protektorátu. Většina jeho knih se zčásti odehrává v „krásném městě Kostelci“. Ve Zbabělcích, Inženýrovi a Prima sezoně jde o Náchod. V Miráklu jsou to Hořice.

Prima sezóna (1975)

Kdy a kde

Počátek čtyřicátých let, za protektorátu, v Kosteleci (Náchod). Danny je septimánem na gymnáziu a zoufale se snaží přijít o panictví.

Koho miluje

Kromě Ireny provozuje sexuální loudilství na Marii (Dagmar) Dreslerové, Karle – Marii i Marii- Karle Weberové, Kristýně Nedožilové a také Irenině sestře Aleně. Všechna Dannyho dobrodružství samozřejmě končí karambolem, ale pomalu se blíží poslední léta války a s nimi i dobrodružství dojemnější a opravdovější, které v Dannyho vzpomínkách zanechá více než jen smutnou nostalgii.

Příběh Inženýra lidských duší (1977)

Kdy a kde

Retrospektivní část příběhu se opět odehrává v Kostelci (Náchodě) někdy v posledním roce války. Danny už odmaturoval a pracuje v messerschmidce. Tam se také seznámí s tovární dělnicí Naďou.

Druhá časová rovina příběhu nás zavádí do Toronta, kde Danny po roce 1968 učí na univerzitě literaturu a tvůrčí psaní, neb sám je uznávaný a oblíbený spisovatel. Celý román je rozdělený do sedmi částí a opatřený názvy děl angloamerických autorů, které pan profesor se svými studenty právě probírá.

Koho miluje

Naďu, dívku prostou, chudou, čistou i smyslnou, světici, postiženou tuberkulózou, která Dannyho zasvětí do tajů sexuálního života a stane se mu ve vzpomínkách jakýmsi symbolem nezištného ženství. Možná i proto, že krátce po válce na svou nemoc umírá.

V Torontu už je Danny příliš obroušený životem a jeho dávné milostné problémy v něm vyvolávají jen melancholické vzpomínky. Jistý citový vztah (nikoliv milostný) v něm probudí Veronika Prstová, česká emigrantka, která se nakonec nedokáže smířit s exilem a vrací se zpět do vlasti. Románek si ovšem pan profesor začne s bohatou studentkou Irenou Swenssonovou, která je naprostým protikladem kostelecké Nadi. Pana profesora ovšem nepochybně miluje.

A pro zajímavost: Už v Miráklu, ale především v Inženýrovi se vyskytuje postava nakladatelky Santnerové. Skrývá se za ní samozřejmě paní spisovatelka a nakladatelka Zdena Salivarová – Škvorecká.

Zbabělci (1958)

Kdy a kde

Město Kostelec (Náchod) Od 4. do 11. května 1945. Danny, dvacetiletý absolvent gymnázia, je totálně nasazen v místní Messerschmittově továrně na stíhačky. O posledních dnech války si vede deníkové záznamy.

Koho miluje

1. Místní krásku Irenu, která je ovšem věrná svému příteli a od Dannyho se nechává milovat ze sportu, z lítosti a z mnoha dalších důvodů, kterým ženské tak dobře rozumějí. Danny ji částečně miluje ze zvyku a samozřejmě i proto, aby měl koho milovat.

2. Jazz a saxofon

Mirákl (1972)

Kdy a kde

Jedna část příběhu se odehrává v roce 1949 v malém severočeském městečku Kostelec (tentokrát nikoliv Náchod, ale Hořice) a velkou roli v ní hraje příběh faráře Doufala a údajného zázraku, kterým chtěla STB zdiskreditovat katolickou církev (Čihošťský zázrak a farář Toufar). Danny tu učí na dívčí střední škole a je svědkem těchto událostí (tedy skoro, protože na mši usne.)

Paralelně probíhá druhá část příběhu, situovaná do roku 1968. Danny, autor detektivek a operetek, sleduje a bez růžových brýlí komentuje události Pražského jara. Mimochodem, touto knihou prý Škvorecký naštval úplně všechny: skalní komunisty i reformní komunisty, emigranty z roku 1948 i 1968, katolíky i nekatolíky. Jedno z jeho vrcholných děl.

Koho miluje

Danny vlastně nikoho moc nemiluje, je dosti cynický a citově neangažovaný. Je ovšem milován a sváděn Vlastou Kožíškovou řečenou Liška, svou studentkou. A přestože k ní Danny nechová cit studánkově čistý a stane se o pár let později navíc otcem jejího nemanželského dítěte, má tenhle milostný příběh něco do sebe. Liška je totiž ze všech jeho lásek nejpikantněji namíchaná. Je prohnaná i bezelstná (kvůli Dannyho zdánlivé katolické prudérnosti konvertuje a netuší, že si pan profesor právě léčí kapavku), zábavná i tragická, rozumně pragmatická a zároveň nekonvenčně upřímná. Danny možná Lišku nemiluje tak, jak by si zasloužila, ale čtenář si ji zamiluje téměř jistě.

V druhé časové rovině románu (rok 1968) Danny možná trochu miluje Evu Fitzpilarovou, zpěvačku a národní ikonu, ale Liška stále vede prim. S Liškou je svázaná i úchvatná postava gynekologa MUDr. Gellena.

Tankový prapor ( 1969 - 1971)

Kdy a kde

Vojenská služba 1951 – 1953. Danny nastupuje jako doktor filosofie k tankistům, na vojenském posudku částečně závisí jeho další osud.

Koho miluje

Manželku svého nadřízeného důstojníka, Janinku. Románek jistě nebude mít dlouhého trvání, v téhle knize pro pány ovšem musí být nějak akcentováno něžné pohlaví.

Danny (či autorovo nepojmenované alter ego) se vyskytuje i v dalších povídkách. Kromě těch džezových z padesátek stojí za pozornost i méně známé Povídky z Rajského údolí – o „prérijních mláďatech“ z Torontské univerzity.

Proč je „Škvóra“ nejlepší a stále aktuální a dráždí ideology napříč generacemi snad naznačuji v avizovaném článku.