Jak mne navštívil „Učitel národů“

Jan Amos v Labyrintu našeho školství. RVP a ŠVP, standardizované výstupy, hodnotový řád, wellbeing a zasloužilé pedagožky. Glosa ke Dni učitelů, ale vlastně i k Velkému pátku. Kdo se postaví systému, musí počítat s problémy.

O víkendu slavili svůj svátek učitelé. A ke mně přišel v noci na návštěvu sám „Učitel národů“.

„Chtěl bych se podívat do nějaké školy, jak tam dodržují moje pedagogické zásady, k nimž se pořád dovolávají,“ řekl zdvořile.

„A co vás zajímá nejvíc, Jene Amosi?“ zeptala jsem se zvědavě.

„Jak školy pečují o mravní výchovu,“ pravil Komenský a poškrábal se v dlouhém vousu. „Jak se starají o duše svých svěřenců.“

Vytušila jsem, že budou problémy, a pro jistotu mu zastřihla vous a koupila v sekáči civilnější ošacení.

Ve škole nás zástupkyně ředitele chtěla vyhodit, ale zmínka o novinovém článku ji nalomila. Usadila nás k počítači.

„Tady je náš školní vzdělávací program, tam najdete, co potřebujete. Morálka se učí v občanské výchově, téma samozřejmě proniká i do jiných předmětů, například do literatury. Ale čekáme na nové rámcové vzdělávací programy a nevíme, co bude za dva roky.“

„K čemu potřebují učitelé tolik dokumentů,“ zeptal se Jan Amos překvapeně. „Oni nevědí, co je dobré a co zlé? Oni neučí podle svého svědomí, nehledají odpovědi ve svém srdci?“

Zástupkyně se na neznámého vyděšeně zamračila.

„To by ještě scházelo,“ odsekla popuzeně. „Víte, kolik učitelů podléhá v dnešní době dezinformacím a názorům různých obskurních individuí? Učitele je třeba hlídat, aby učili podle platných dokumentů a propagovali schválené hodnoty.“

Teď už byl Jan Amos skutečně zmatený.

„Ale učitel je přece jako každá lidská bytost Bohem obdařen rozumem a svobodnou vůlí. Navíc by měl být patřičně vzdělaný. A pokud své dary správně používá, měl by požívat důvěry a vážnosti, která mu náleží.“

„Odkud jste spadl?“ zasyčela zástupkyně na mou návštěvu. „Z měsíce? Tyhle pedagogické pohádky si nechte pro idealisty, kteří jim věří. Já jsem ve školství pětatřicet let! Učitelé a žáci musí především vědět, co mohou, a co nikoli. Potřebují plány, které odpovídají požadavkům nadřízených orgánů. Standardizované výstupy. Přehledný hodnotový systém a důslednost v otázce dodržování pravidel. Metody a postupy předkládají učitelé ředitelům ke schválení. Co není v plánech, to se neučí. „

Jan Amos se podrbal ve vousu, z něhož jsem manželovým strojkem vyrobila pětidenní strniště, a udiveně si zástupkyni změřil.

„A co radost? Mají učitelé ze své práce radost, když jste je připravili o tolik svobody?“

„Zavádíme povinné kurzy wellbeingu pro učitele,“ odvětila zástupkyně. „Připravujeme wellbeing pro žáky jako samostatný předmět. Jedni i druzí se budou učit, jak dosáhnout fyzického, duševního a emocionálního zdraví. Jsou na to metody a postupy.“

Po posledních slovech dlouholeté pedagožky ztratil Jan Amos řeč. Beze slov jsme vyšli ze školy a slunce nás pohladilo laskavými paprsky. Pobledlý „Učitel národů“ zvedl oči k nebi a tiše si povzdechl. A než se rozplynul v bezčasí, zaslechla jsem jeho slova na rozloučenou:

„Učitelé, strhněte si z očí brýle mámení a z Labyrintu školství se vraťte do Ráje svých srdcí.“

Tak dodatečně vše dobré k svátku a pevné nervy, milí kolegové.

Psáno pro MF Dnes 29. 3. 2026

Zdroje na přání adminů:

Ekniha Labyrint světa a ráj srdce zdarma ke stažení | Databáze knih

Wellbeing ve škole - Učíme společně

Rámcové vzdělávací programy - Revize RVP

Autor: Veronika Valíková Šubová | pátek 3.4.2026 13:17 | karma článku: 21,91 | přečteno: 407x

Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 504
  • Celková karma 25,31
  • Průměrná čtenost 1614x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.