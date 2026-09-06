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Jak chutná válka: Tři kamarádi a Jih proti Severu

1936: Čapkův Maršál chce mladé a zdravé; Remarqueovi kamarádi větří válku; Scarlett trpí ve vojenském lazaretu.

V roce 1936 byl Karel Čapek popáté nominován na Nobelovu cenu za literaturu, leč získal ji Eugene O´Neill, americký autor skvělých psychologických dramat. Čapek dokončoval Bílou nemoc, která měla premiéru v lednu 1937. Hlavním tématem jeho posledních děl byla válka. Maršál, odmítající léčení lidí na úkor zmražení válečné mašinerie, je dodnes skvělou upomínkou časů, kdy měli lidé z válečného konfliktu regulérní a přiznávaný strach.

Před devadesáti lety, už v emigraci, vydal Erich Maria Remarque slavné Tři kamarády. Přestože nepopisují válečné hrůzy jako Na západní frontě klid a Berlín na přelomu dvacátých a třicátých let v nich působí jako otevřené město, v němž spokojeně žijí Němci s emigranty jiných národností včetně svérázných Rusů, kteří mají vždy po ruce horký čaj a lahev vodky, cítíme v příběhu strunu, která propojuje minulou „velkou válku“ s tou budoucí, zatím jen tušenou.

Vždyť Robby, Otto a Gottfried jsou právě kamarádi z války, prožitek hrůz z bojiště je provází celým dospělým životem a zavede nakonec Gottfrieda do bojůvky mezi dvěma extremistickými stranami, kde ho čeká smrt. Ta zvláštní, snová atmosféra Berlína ve Třech kamarádech je možná dána vizionářským darem autora, který se loučil s podobou milovaného města před nástupem Hitlerovy totality. Staré dobré časy ostatně hrdinům nostalgicky připomíná i krásná a umírající Patricie Hollmannová.

Další slavná hrdinka, literaturou zrozená v roce 1936, válku nenávidí od samého počátku, přestože se nemůže pyšnit mírnou, klidnou povahou a rozvážným vystupováním, které od skutečné dámy vyžadovala společnost amerického jihu v polovině 19. století. Scarlett O´Harrová není vzorná vlastenka. Na rozdíl od svých vrstevnic, které vyprovázejí jásající brance do počínající války Jihu proti Severu, tuší, že se její nápadníci, potenciální manželé a milenci budou vracet domů v rakvích, bez rukou, nohou a odvahy zbavit se válečných traumat.

A když se tak stane a nemocnice v Atlantě praská pod náporem těžce zraněných chlapců, s nimiž ještě nedávno tančila na večerních slavnostech, proklíná pošetilost mužů o to víc. Ostatně, ochutnejme válku v atlantském lazaretu spolu s ní:

Bylo jí zle, když stála vedle lékaře a bránila se zvracení, jakmile blýskavým nožem zajel do odumírajícího masa! Jak strašné bylo slyšet křik z operačního sálu, kde probíhaly amputace! A ten bezmocný soucit při pohledu na zachmuřené, bledé obličeje zmrzačených mužů čekajících, až se k nim dostane lékař, mužů, kteří kolem sebe slyšeli jen výkřiky a čekali na děsivý ortel: „Lituji, chlapče, ale tu ruku ti musíme uříznout.“

Chloroform měli výjimečně, dávali ho jen při nejhorších amputacích, opium byla taková vzácnost, že se používalo k ulehčování umírání a ne k zmírňování bolestí živých. Chinin a jódová tinktura zmizely úplně.

Ta chuť se jistě nezměnila ani v dnešním civilizovaném 21. století!

Psáno pro MF Dnes, 5. 9. 2025

Autor: Veronika Valíková Šubová | neděle 6.9.2026 19:47 | karma článku: 8,50 | přečteno: 85x

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Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 516
  • Celková karma 19,60
  • Průměrná čtenost 1593x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

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