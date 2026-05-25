Historie a ideologie: kdo rozpoutal druhou světovou válku
V rámci intenzivního smiřování s německými krajany ze Sudet si letos užíváme i mohutné oslavy vítězství nad hitlerovským Německem. Na sítích se střídají protektorátní týdeníky s osudy nacistických prominentů i obětí, učitelé dějepisu by měli Berndu Posseltovi děkovat za štěpný materiál do výuky.
Přispěli k tomu samozřejmě vládní poslanci a oba bývalí prezidenti svým jasným ne brněnskému sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které předtím nesměle vyjadřovali hlavně pamětníci a starší generace. Ano zní od opozice, předsedy Senátu a současného prezidenta, který opět rozčísl národ a podráždil sociální sítě.
Otevírat staré křivdy opravdu nemá smysl, jakkoli se to brněnské akci a politikům podařilo na jedničku. Co však smysl neztratilo, je péče o historická fakta, jež se v každé době pokoušejí překroutit nejrůznější ideologové. Nedávno nám neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová v televizní debatě oznámila, že nás od nacismu osvobodili výhradně Američané. Podobný nesmysl, jen z druhé strany, nám do hlavy vtloukali bolševici.
A ještě mnohem sveřepější mýtus provází počátek druhé světové války. Už delší čas nás někteří mediální mágové přesvědčují, že vinu za její rozpoutání nesou Německo společně se Stalinovým Sovětským svazem. Jenže Británie s Francií vyhlásily po napadení Polska v září 1939 válku pouze Německu - na Stalinův vpád, byť se skřípěním zubů, válečnou nótou nereagovaly. Situaci vysvětluje tehdejší britský „pvní lord admirality“, Winston Churchill, v slavných válečných pamětech, které obsahují i část jeho rozhlasového projevu z 1. října 1939:
„Rusko se řídilo chladnokrevnou politikou vlastních zájmů. Mohli jsme si přát, aby ruská vojska stála na dnešní linii jako přátelé a spojenci Polska místo jako útočníci, kteří vpadli do země. Bylo však evidentně nutné pro zabezpečení Ruska před nacistickou hrozbou, aby ruská vojska na této linii stála. V každém případě byla vytvořena jakási východní fronta, již se nacistické Německo neodvažuje napadnout… Nemohu předvídat příští akce Ruska. Je to hádanka, ale snad k ní existuje klíč. Je jím ruský národní zájem. Nemůže být v souladu s bezpečím Ruska, aby se Německo pevně uchytilo na březích Černého moře nebo aby snad ujařmilo slovanské národy jihovýchodní Evropy.
A tehdejší premiér Neville Chamberlain napsal týž den, že s Churchillovým projevem souhlasí: „Věřím, že Rusko bude vždy jednat, jak vyžadují jeho vlastní zájmy, a nemohu uvěřit, že by jeho zájmům posloužilo německé vítězství provázené německým ovládnutím Evropy.“
Premiér Velké Británie i jeho nástupce tedy shodně považovali na podzim 1939 za největší hrozbu pro Evropu nacistické Německo. Co se Ruska týče, Churchill zjevně už tehdy kalkuloval s možným budoucím, opatrným spojenectvím, i před Mnichovem nezavrhoval společný postup proti Hitlerovi, což potvrzují další jeho projevy.
Nepřepisujme historii. Slova přímých aktérů ukrytá v dobových pramenech nás totiž snadno usvědčí ze lži.
Psáno pro MF Dnes, 23. 5. 2026
Prameny a zdroje na přání adminů:
W. S. Churchill: II. světová válka, I., II…. Lidové noviny, 1992
Andrew Roberts: Churchill, Leda 2022
The First Month of the War - International Churchill Society
Moderní-Dějiny.cz | Rozhlasový projev W. Churchilla po přepadení Sovětského svazu Německem (22. 6. 1941)
Před 80 lety rozpoutal Hitler druhou světovou válku. Záminku si vytvořil - Novinky
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
