Důležité volby: vítězí Trump

Nechci být patetická, ale na zdánlivou objektivitu nehraji. Mám velkou radost, že v prezidentských volbách vyhrává Donald Trump. A mám k tomu vícero důvodů.

Velmi jsem si přála, aby se vlády v USA ujala Republikánská strana. Demokraté jsou pro mě v posledních letech spojeni s prezidenty, jimž nevěřím.

Barack Obama, který se velmi angažoval v kampani Kamaly Harrisové, si nikdy nezískal mou důvěru. Evropě nerozuměl, na negativní zprávy reagoval pláčem či emocemi. Ulevilo se mi, když ho vystřídal Donald Trump, který problémy řešil naprosto opačně. Trumpovo tvrzení, že za jeho vlády tolik neválčilo, považuji za pravdivé.

Nemám ráda prezidenta Joe Bidena. Nejen kvůli jeho mimózním stavům a faktu, že nevíme, kdo v té velké zemi vlastně vládne. Nemám ráda jeho slovník, jeho „silné“ výrazy o politicích jiných zemí, jeho výroky o občanech vlastní země. Vládu gerontů, kteří byli loutkou v rukou „kohosi“ ve velikém Sovětském svazu, jsem zažila ještě za bolševika a nemám na ni dobré vzpomínky.

Ale především nemám ráda témata, která demokraté prosazují. Nejvíce pak genderovou ideologii. Zakazování potratů sice není můj šálek čaje, ale ve srovnání s šílenstvím, jež rozpoutalo nejostřejší „dáblovo dílo“ (holčičky v pubertě podstupující hormonální léčbu a operativní tranzici) je tento krok v zásadě humánní. Demokraté současnosti preferují progresivismus, kolektivismus a byrokratismus. I proto jsem ráda, že vítězí, i v Kongresu, opačný tábor.

K Donaldu Trumpovi jsem se vyjádřila v předchozí glose. Nepovažuji ho za monstrum ani odpudivého člověka. Měl dvě krásné ženy, má několik slušně vychovaných dětí, jeho rodina funguje. S jeho prezidenstkkou politikou jsem byla spokojená. On své politické protivníky nedehonestuje a nešikanuje. Pravděpodobně popudí některé vysoce postavené evropské ženy, ale ne proto, že by byl z principu misogyn. Prostě má o ženách i o politice své představy. A pokud díky němu přestanou do Evropy včetně naší kotlinky téct dotace na propagandu a různé obrany hodnot, všem ve střední Evropě se uleví.

Takže gratulace novému prezidentovi USA.