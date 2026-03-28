Domácí úkoly (z češtiny) pro ministra školství
Staronový ministr školství Robert Plaga svému resortu rozumí, mnohokrát o tom odbornou veřejnost přesvědčil. Přesto bych ho ho jako mnohaletá češtinářka ráda upozornila na několik problémů, které souvisí především mou aprobací.
V roce 2023 schválila schválila Sněmovna na popud současného předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla úpravu školského zákona, z něhož vypadla věta, že si učitelé smějí rozhodovat o svých metodách a formách výuky (§ 22a). Tato pravomoc nově připadla pouze ředitelům. Chápu, že ředitelé chtějí pevně držet v rukou kormidla svých institucí, ale pokud má nadřízený matikář či tělocvikář právo výrazně mluvit do práce češtinářů či angličtinářů, ztrácí studium aprobovaných učitelů 2. a 3. stupně částečně smysl a mělo by obsahovat nový předmět: Jak se zavděčit ředitelům.
Přijímací zkoušky Cermatu jsou dlouhodobě kritizované. Češtináři ze základních škol příliš nehlásí, jaké konkrétní problémy se v nich objevují a jak ovlivňují jejich práci. Netvrdím, že jsou všechny testy špatné. Přesto by se tvůrci měli zamyslet nad množstvím úkolů, týkajících se porozumění textu a teoretické stránky jazyka a literatury. První typ otázek vede žáky k přesvědčení, že na testy se nedá učit. Druhý typ vede k drilování pojmů a teorie. Malé množství úloh zaměřených na „praktický jazyk“ nemotivuje k opakování pravopisu, interpunkce, základů skladby. Na střední školy pak přicházejí „přetestovaní“ studenti, kteří mají problémy s psaním textů a reflexí vlastní četby.
A do třetice, maturita. Ministru Plagovi vděčíme za to, že se sloh a částečně i ústní zkoušení vrátily zpět do škol a v gesci státu zůstaly pouze maturitní testy. Protože je středoškolští češtináři každoročně rozebírají, zbavil Cermat testy postupně nejednoznačných otázek i množství teorie a zbytečných pojmů. Občas kolísá jejich náročnost, která se po roce 2015 skokově zvedala, ale to není zásadní problém maturity z češtiny.
Tím zůstává ústní zkoušení, jehož základem jsou ze zákona stále rozbory dvaceti literárních děl, které si student vybírá ze školního seznamu maturitní četby. Školní seznamy četby jsou mnohde jak přes kopírák a zůstávají po léta beze změny. Studenti místo četby knih stahují rozbory děl z internetu. Mnohé školy, zejména gymnázia, jimž systém nové maturity z češtiny nejvíc snížil laťku, vytvářejí své alternativní modely zkoušení, ale stále balancují na hraně zákona.
Nedomyšlený systém už se podepsal na čtenářském povědomí dnešních maturantů, neznalost příběhů a historie, kterou mnozí češtináři doučovali s literaturou, má neblahý vliv i na jejich logické myšlení a schopnost propojovat souvislosti. Věřme, že ministr Plaga změnu maturit dokoná a dovolá češtinářům vytvářet takové maturitní modely, které budou studenty k četbě motivovat, nikoli je od ní odrazovat.
Psáno pro MF Dnes, 11. 3. 2026
Zdroje:
Diskuse: Budou z učitelů loutky ředitelů? Poslanci schválili novelu, kantoři jsou v šoku - iDNES.cz
Potíže s přípravou na přijímačky. Zkušební testy kritizují i učitelé: Jsou plné chyb | TN.cz
Od roku 2021 by se měla státní maturita omezit na didaktické testy - Novinky
Veronika Valíková Šubová
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
