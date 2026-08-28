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David a Goliáš: kdo může porazit Pavla

M. Zeman, P. Pavel, A. Babiš, R. Vondráček; prezidentské volby; televizní diskuse; 100 let stará píseň V+W jako inspirace.

Lidi na lidi jsou jako saně,/ člověk na člověka jako kat,/ podívejte se na ně/ musíte naříkat!/ Samuelova kniha nám povídá,/ jak na žida přišla veliká bída,/ jak ti bídní filištíni válku vést nebyli líní,/ až potkali Davida./ David šel do války volky nevolky,/ z velké dálky nesl bratrům homolky,/ v pochodu se cvičil v hodu,/ dal si pro strýčka Příhodu/ tři šutry do tobolky...

Píseň zpívali Jiří Voskovec a Jan Werich ve hře Těžká Barbora, která měla premiéru v roce 1937. V sousední zemi sílil nacistický režim a oni chtěli národu připomenout, že žádný Goliáš nedoroste do nebe, pokud statečný David včas zatočí prakem na hlavou. O necelý rok dříve dopsal Karel Čapek Bílou nemoc, v níž urputný Galén odmítá léčit každého, kdo má něco společného s válkou, včetně přítele charismatického Maršála a vrchního dodavatele zbraní, barona Krüga.

V souvislosti s hradními volbami v roce 2028 se jako neporazitelný kandidát zatím jeví současný prezident, který má za sebou vojenskou kariéru i poslušnost několika centrům moci, a po boku šik opozičních stran, ústavních soudců, i angažovaných umělců a intelektuálů, kteří byli ještě nedávno latentními pacifisty. Jsou to paradoxy, jak by řekl Pavlův slavný předchůdce, ale pro část národa je zřejmě opět v kurzu padnout ve stepi za sjednocenou Evropu.

Jenže země je rozdělená a ti, kteří Petra Pavla za ideálního prezidenta nepovažují, ať kvůli jeho názorové nestabilitě, vizi Spojených států evropských či zjevné neschopnosti domluvit se s politiky jiného politického proudu, než preferují jeho poradci, by měli najít kandidáta, který bude schopen postavit se Pavlovi v televizních diskusích.

Tábor vládních stran má za sebou slušnou voličskou základnu, prezident naopak některé voliče poztrácel, výhra v prvním kole mu vyjít nemusí, Hovoří se o kandidatuře Andreje Babiše, ten však jako zkušený politik ví, že diskuse nepatří k jeho hvězdným číslům. A diskuse s Pavlem, který používá nacvičené praktiky na oslabení protivníka, už si vyzkoušel.

V této souvislosti mi nepřijde úplně od věci návrh Miloše Zemana, aby pomyslnou rukavici za ANO zvedl Radek Vondráček. V televizních diskusích je šéf Zahraničního výboru PL rozvážný, zdrženlivý, věcný a korektní. Dokáže skvěle argumentovat i držet emoce na uzdě. Debaty s ním si užívají diváci i moderátoři. V diskusním souboji s Petrem Pavlem by díky své inteligenci a právnickému vzdělání mohl obstát lépe než šéf hnutí ANO.

Nevíme, koho občané a strany do prezidentských voleb pošlou, ale píseň, kterou J. Werich později doplnil o pár veršů, by nás všechny už teď mohla inspirovat:

Když mu ale obr plivnul do očí/ David se otočí, prakem zatočí/ když začínáš no tak tu máš,/ byl jsi velkej já měl kuráž./ A jakej byl Goliáš!/… Jenže lidem nejde jenom o šosy/ ale o krk a o značné obnosy/ a proto by měly masy,/ říct své slovo všemi hlasy/ dřív než nás smrt pokosí!

Psáno pro MF Dnes, 22. 8. 2026

ODKAZY:

Vznik Spojených států evropských je jediné řešení pro Evropu, říká Petr Pavel – Deník.cz

Pavel: NATO a EU nejsou v evropské bezpečnosti konkurenty - iDNES.cz

▶ Bránit se invazi v roce 1968 by byla sebevražda, řekl Pavel v Rozstřelu - iDNES.cz

Optimální prezident? Radek Vondráček, je čestný a lidský, řekl Zeman

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Autor: Veronika Valíková Šubová | pátek 28.8.2026 12:09 | karma článku: 11,06 | přečteno: 186x

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Veronika Valíková Šubová

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Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

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Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

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Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
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Jsem i zde:
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Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

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