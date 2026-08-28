David a Goliáš: kdo může porazit Pavla
Lidi na lidi jsou jako saně,/ člověk na člověka jako kat,/ podívejte se na ně/ musíte naříkat!/ Samuelova kniha nám povídá,/ jak na žida přišla veliká bída,/ jak ti bídní filištíni válku vést nebyli líní,/ až potkali Davida./ David šel do války volky nevolky,/ z velké dálky nesl bratrům homolky,/ v pochodu se cvičil v hodu,/ dal si pro strýčka Příhodu/ tři šutry do tobolky...
Píseň zpívali Jiří Voskovec a Jan Werich ve hře Těžká Barbora, která měla premiéru v roce 1937. V sousední zemi sílil nacistický režim a oni chtěli národu připomenout, že žádný Goliáš nedoroste do nebe, pokud statečný David včas zatočí prakem na hlavou. O necelý rok dříve dopsal Karel Čapek Bílou nemoc, v níž urputný Galén odmítá léčit každého, kdo má něco společného s válkou, včetně přítele charismatického Maršála a vrchního dodavatele zbraní, barona Krüga.
V souvislosti s hradními volbami v roce 2028 se jako neporazitelný kandidát zatím jeví současný prezident, který má za sebou vojenskou kariéru i poslušnost několika centrům moci, a po boku šik opozičních stran, ústavních soudců, i angažovaných umělců a intelektuálů, kteří byli ještě nedávno latentními pacifisty. Jsou to paradoxy, jak by řekl Pavlův slavný předchůdce, ale pro část národa je zřejmě opět v kurzu padnout ve stepi za sjednocenou Evropu.
Jenže země je rozdělená a ti, kteří Petra Pavla za ideálního prezidenta nepovažují, ať kvůli jeho názorové nestabilitě, vizi Spojených států evropských či zjevné neschopnosti domluvit se s politiky jiného politického proudu, než preferují jeho poradci, by měli najít kandidáta, který bude schopen postavit se Pavlovi v televizních diskusích.
Tábor vládních stran má za sebou slušnou voličskou základnu, prezident naopak některé voliče poztrácel, výhra v prvním kole mu vyjít nemusí, Hovoří se o kandidatuře Andreje Babiše, ten však jako zkušený politik ví, že diskuse nepatří k jeho hvězdným číslům. A diskuse s Pavlem, který používá nacvičené praktiky na oslabení protivníka, už si vyzkoušel.
V této souvislosti mi nepřijde úplně od věci návrh Miloše Zemana, aby pomyslnou rukavici za ANO zvedl Radek Vondráček. V televizních diskusích je šéf Zahraničního výboru PL rozvážný, zdrženlivý, věcný a korektní. Dokáže skvěle argumentovat i držet emoce na uzdě. Debaty s ním si užívají diváci i moderátoři. V diskusním souboji s Petrem Pavlem by díky své inteligenci a právnickému vzdělání mohl obstát lépe než šéf hnutí ANO.
Nevíme, koho občané a strany do prezidentských voleb pošlou, ale píseň, kterou J. Werich později doplnil o pár veršů, by nás všechny už teď mohla inspirovat:
Když mu ale obr plivnul do očí/ David se otočí, prakem zatočí/ když začínáš no tak tu máš,/ byl jsi velkej já měl kuráž./ A jakej byl Goliáš!/… Jenže lidem nejde jenom o šosy/ ale o krk a o značné obnosy/ a proto by měly masy,/ říct své slovo všemi hlasy/ dřív než nás smrt pokosí!
Psáno pro MF Dnes, 22. 8. 2026
ODKAZY:
Vznik Spojených států evropských je jediné řešení pro Evropu, říká Petr Pavel – Deník.cz
Pavel: NATO a EU nejsou v evropské bezpečnosti konkurenty - iDNES.cz
▶ Bránit se invazi v roce 1968 by byla sebevražda, řekl Pavel v Rozstřelu - iDNES.cz
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Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
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