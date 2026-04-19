Brutální ohýbání mladých mozků

Glosa k letošním přijímacím testům z ČJL. Podrobnou analýzu testů najdete v lidovkách, časem snad na NP (podle vzoru z maturitních didakťáků).

Tak máme za sebou další přijímačky. Z deváťáků, sedmáků a páťáků spadne půlroční stres a odpadne jim pravidelné drilování testových úloh. Rodiče se podívají na účet, zda jim tam po platbách za přípravné kurzy něco zbylo, a vezmou potomky na večeři či do cukrárny. Učitelé češtiny a matematiky na základních školách si projdou letošní testy a někteří možná začnou přemýšlet o změně profese. Protože „tohle řemeslo pod taktovkou CERMATU už není pro starý“.

V přijímacích testech z čjl se dozvíte mnoho zajímavých věcí. Třeba co jsou činitelská jména, jaké básnické figury použil Erben v Kytici, zda je slovo Opuštěně v básni podstatným jménem či příslovcem a zda v jiné básni mluví stoh na měsíc nebo měsíc na stoh. Ale žádná úloha letos nepřebila můj šok ze zjištění, že v souvětí Knoflíkovitý výrůstek na jeho týlu, který připomíná druhou hlavu, slouží k oklamání nepřátel se zmínka o druhé hlavě může týkat výrůstku i týlu, který je ovšem součástí hlavy (test pro osmiletá gymnázia, 2022, 1. náhradní termín, úloha 10 + výchozí texty).

Pokud jste se s testy CERMATU doposud míjeli, doporučuji rychle nějaké otevřít. Didaktické maturitní, máte-li doma ratolest či vnuka v předmaturitním věku, nebo sady přijímacích testů pro 5., 7. a 9. třídy. Možná i vám při jejích procházení vytane na mysli scéna ze slavného filmu Čistá duše, v níž vidíme pracovní místo Russella Crowea, ty podivné pavučiny k sobě přišpendlených výstřižků, které geniálně ukazují abnormalitu myšlení hlavního hrdiny. V houštinách cermatích testů si občas připadám jako v Croweově síti výstřižků.

S prvními maturitními testy měli větší problém kreativní, přemýšliví studenti hledající v otázkách skryté významy, než jejich spolužáci, kteří chladnokrevně tipovali a podle vzoru hry bingo křížkovali odpovědi, u nichž předpokládali, že je zvolí většina. Postupně, pod tlakem veřejného mínění a češtinářských rozborů, se testy zlepšily.

Podobnou péči by si nyní zasloužily i testy přijímací, jichž CERMAT každoročně naseká asi třináct kusů, pro každý ze tří ročníků dva řádné + dva mimořádné termíny + přijímačky nanečisto pro deváťáky. To musí lézt na mozek každému tvůrci úloh a na některých otázkách z letošních přijímaček je únava patrná.

Za největší problém přijímacích testů považuji šroubovaný, úřednický jazyk, který vás u desáté otázky začne uspávat, a přemíru teoretických úloh, které nepracují s konkrétními jazykovými jevy, ale nutí už i páťáky řešit abstraktní jazykové a literárněvědné problémy, k nimž by s jinak dostali až ve vyšších ročnících II. stupně a na středních školách.

Testy navíc houfně vedou žáky k taktizování, tipování a nejrůznějším strategiím. Stromky je nutné ohýbat, dokud jsou mladé, ale proč chceme přijímačkami tak brutálně ohýbat dětské mozky, to mi zatím nikdo pořádně nevysvětlil.

Psáno pro MF Dnes, 18. 4. 2026

Zdroje na přání adminů:

Testová zadání v PDF | Jednotná přijímací zkouška

Přijímačky na SŠ 2026: Co teď čeká uchazeče a kdy budou výsledky - Metro.cz

Moje velká analýza testů, z níž jsem při psaní glosy vycházela:

Přijímací testy z češtiny: Strategie, metody a postupy místo čtení, psaní a pilování gramatiky | Názory | Lidovky.cz

Autor: Veronika Valíková Šubová | neděle 19.4.2026 21:28 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Další články autora

Veronika Valíková Šubová

Jak mne navštívil „Učitel národů"

Jan Amos v Labyrintu našeho školství. RVP a ŠVP, standardizované výstupy, hodnotový řád, wellbeing a zasloužilé pedagožky. Glosa ke Dni učitelů, ale vlastně i k Velkému pátku. Kdo se postaví systému, musí počítat s problémy.

3.4.2026 v 13:17 | Karma: 22,12 | Přečteno: 440x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Domácí úkoly (z češtiny) pro ministra školství

Robert Plaga; metody v rukou ředitelů; přijímací testy Cermatu; ústní maturita z čjl: rozbory z netu a povinná četba; gratulace ke Dni učitelů.

28.3.2026 v 9:44 | Karma: 18,30 | Přečteno: 471x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne

Česká televize a Český rozhlas, Václav Moravec, Asociace nezávislých divadel, demonstrace, Petr Pavel, kultura a umění, autocenzura.

18.3.2026 v 12:19 | Karma: 28,96 | Přečteno: 756x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Novodobé ptydepe: utopeni v hodnotách

„Hodnoty", „soudruh", „ptydepe", jak se to rýmuje? Aneb líbil by se Václavu Havlovi jazyk prezidenta Petra Pavla?

2.2.2026 v 13:17 | Karma: 32,30 | Přečteno: 986x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Kde se vzali dezoláti?

Zcela výjimečně vkládám krátký (a krácený) úryvek z dlouhého připravovaného textu. To proto, že je Nový rok. Více až v knize (jestli mi ji někdo vydá). Jedná se o beletrii.

1.1.2026 v 20:54 | Karma: 30,98 | Přečteno: 1083x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 504
  • Celková karma 25,42
  • Průměrná čtenost 1615x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.