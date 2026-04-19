Brutální ohýbání mladých mozků
Tak máme za sebou další přijímačky. Z deváťáků, sedmáků a páťáků spadne půlroční stres a odpadne jim pravidelné drilování testových úloh. Rodiče se podívají na účet, zda jim tam po platbách za přípravné kurzy něco zbylo, a vezmou potomky na večeři či do cukrárny. Učitelé češtiny a matematiky na základních školách si projdou letošní testy a někteří možná začnou přemýšlet o změně profese. Protože „tohle řemeslo pod taktovkou CERMATU už není pro starý“.
V přijímacích testech z čjl se dozvíte mnoho zajímavých věcí. Třeba co jsou činitelská jména, jaké básnické figury použil Erben v Kytici, zda je slovo Opuštěně v básni podstatným jménem či příslovcem a zda v jiné básni mluví stoh na měsíc nebo měsíc na stoh. Ale žádná úloha letos nepřebila můj šok ze zjištění, že v souvětí Knoflíkovitý výrůstek na jeho týlu, který připomíná druhou hlavu, slouží k oklamání nepřátel se zmínka o druhé hlavě může týkat výrůstku i týlu, který je ovšem součástí hlavy (test pro osmiletá gymnázia, 2022, 1. náhradní termín, úloha 10 + výchozí texty).
Pokud jste se s testy CERMATU doposud míjeli, doporučuji rychle nějaké otevřít. Didaktické maturitní, máte-li doma ratolest či vnuka v předmaturitním věku, nebo sady přijímacích testů pro 5., 7. a 9. třídy. Možná i vám při jejích procházení vytane na mysli scéna ze slavného filmu Čistá duše, v níž vidíme pracovní místo Russella Crowea, ty podivné pavučiny k sobě přišpendlených výstřižků, které geniálně ukazují abnormalitu myšlení hlavního hrdiny. V houštinách cermatích testů si občas připadám jako v Croweově síti výstřižků.
S prvními maturitními testy měli větší problém kreativní, přemýšliví studenti hledající v otázkách skryté významy, než jejich spolužáci, kteří chladnokrevně tipovali a podle vzoru hry bingo křížkovali odpovědi, u nichž předpokládali, že je zvolí většina. Postupně, pod tlakem veřejného mínění a češtinářských rozborů, se testy zlepšily.
Podobnou péči by si nyní zasloužily i testy přijímací, jichž CERMAT každoročně naseká asi třináct kusů, pro každý ze tří ročníků dva řádné + dva mimořádné termíny + přijímačky nanečisto pro deváťáky. To musí lézt na mozek každému tvůrci úloh a na některých otázkách z letošních přijímaček je únava patrná.
Za největší problém přijímacích testů považuji šroubovaný, úřednický jazyk, který vás u desáté otázky začne uspávat, a přemíru teoretických úloh, které nepracují s konkrétními jazykovými jevy, ale nutí už i páťáky řešit abstraktní jazykové a literárněvědné problémy, k nimž by s jinak dostali až ve vyšších ročnících II. stupně a na středních školách.
Testy navíc houfně vedou žáky k taktizování, tipování a nejrůznějším strategiím. Stromky je nutné ohýbat, dokud jsou mladé, ale proč chceme přijímačkami tak brutálně ohýbat dětské mozky, to mi zatím nikdo pořádně nevysvětlil.
Psáno pro MF Dnes, 18. 4. 2026
Zdroje na přání adminů:
Testová zadání v PDF | Jednotná přijímací zkouška
Přijímačky na SŠ 2026: Co teď čeká uchazeče a kdy budou výsledky - Metro.cz
Moje velká analýza testů, z níž jsem při psaní glosy vycházela:
Přijímací testy z češtiny: Strategie, metody a postupy místo čtení, psaní a pilování gramatiky | Názory | Lidovky.cz
Jak mne navštívil „Učitel národů"
Jan Amos v Labyrintu našeho školství. RVP a ŠVP, standardizované výstupy, hodnotový řád, wellbeing a zasloužilé pedagožky. Glosa ke Dni učitelů, ale vlastně i k Velkému pátku. Kdo se postaví systému, musí počítat s problémy.
Domácí úkoly (z češtiny) pro ministra školství
Robert Plaga; metody v rukou ředitelů; přijímací testy Cermatu; ústní maturita z čjl: rozbory z netu a povinná četba; gratulace ke Dni učitelů.
Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne
Česká televize a Český rozhlas, Václav Moravec, Asociace nezávislých divadel, demonstrace, Petr Pavel, kultura a umění, autocenzura.
Novodobé ptydepe: utopeni v hodnotách
„Hodnoty", „soudruh", „ptydepe", jak se to rýmuje? Aneb líbil by se Václavu Havlovi jazyk prezidenta Petra Pavla?
Kde se vzali dezoláti?
Zcela výjimečně vkládám krátký (a krácený) úryvek z dlouhého připravovaného textu. To proto, že je Nový rok. Více až v knize (jestli mi ji někdo vydá). Jedná se o beletrii.
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Na Den proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku dorazily desítky lidí
Dnešního Dne proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku se zúčastnilo asi 50 lidí, kteří se sešli...
Chudenice na Klatovsku otevřely v rozhledně expozici o svatém Wolfgangovi
Městys Chudenice na Klatovsku otevřel v prvním patře rozhledny Bolfánek expozici Po stopách sv....
Je kubistický, či brutalistní? Dvorecký most je obojí. Zamíchal tramvajemi a autobusy MHD
Nejčtenější a nejklikanější články o Praze posledních dnů? Bezkonkurenčně ty o novém...
Dobrovolníci dnes pracovali na obnově zahrady vily Wittal v Brně
Pomoci s obnovou zahrady vily Wittal v brněnských Pisárkách dnes přišlo asi 20 lidí. Čtyři hodiny,...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
