Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bez dítěte k volební urně nechoď!

Rovnost lidí, národů i voličů; kdo by měl mít volební právo a komu by mělo být odňato; už nás nebaví demokracie? Pozor, satira!

Zajímavá myšlenka. Takové radikální řešení problému by to bylo. Vyhnat od volebních uren lidi se zkušenostmi, kteří toho hodně viděli a pamatují jednu totalitu.

Ale postupně. Uchvátily mě dnes dvě diskuse:

1. o tom, že některé národy jsou si rovnější (respektive že jisté národy nejsou jiným národům rovny);

2. o tom, že někteří voliči by si mohli být rovnější (konkrétně že voliči nad 60 let by nemuseli mít volební právo, protože jich se budoucnost vlastně netýká).

Ano, už jsme tu v historii měli volební právo podle stavů, podle majetku, podle pohlaví. Pořád jsme to nějak vylepšovali Až jsme se dokodrcali ke všeobecnému a rovnému hlasovacímu právu pro všechny svéprávné voliče nad 18 let.

Pro někoho však začíná být tato praxe nudná, nemoderní a neefektivní! Studenti středních škol si nemohou houfně volit sobě rovné zástupce, důchodci bez budoucnosti, podléhající dezinformacím, algoritmům a dezolátům všeho druhu a zamořují volební urny hlasy pro populisty a extremisty.

Jak z toho ven?

Někdo navrhuje vrátit volební právo majetným. Někdo navrhuje voličskou maturitu. Někdo složitý systém volby, aby se otestovaly schopnosti staříků poprat se s moderními tecgnologiemi.

„Až se tobě třásti bude rukaú/ koryto ti synek udělá. (JN, sorry, Neruda, toho si nevšímejte.)

Navrhuji jinou variantu.

Vymíráme. Co takhle přidělovat volební hlasy za každé narozené dítě? O první hlas si rodiče mohou střihnout, dvě děti už jim zaručí po jednom hlase. Třetí hlas bude zase na dohodě. A tak dál, až se zaplní porodnice.

Tento sytém by se dal i vylepšit. Půlku hlasu za maturitu, druhý za nástup do zaměstnání či dokončení vysoké školy v termínu.

Studentům, které živí rodiče, bych hlas nedávala. Na rozdíl od důchodců, kteří celý život pracovali, rodili děti a odváděli daně, oni státu zatím nic tak závratného nepřinesli.

Určitě vás napadnou i další úžasné volební systémy, budu ráda, když se o ně podělíte v diskusi. Já do ní ovšem nepůjdu, jak zmiňoval kolega Nožička, admini nás s nesprávnými názory obdařili tento týden početnými bany a nerada bych je množila dál.

PS: A teď vážně.

1. Samozřejmě, že lidé, národy a rasy jsou si před Bohem i zákonem rovni/ rovny. Opačný názor zavání jednou ošklivou ideologií.

2. Ostrakizace starých ldí se zkušenostmi a adorace mládí je typická právě pro tuto ideologii a její stejně ošklivou sestru, respektive pro totalitní režimy, které na těchto ideologiích vyrostly.

Kdykoli se podobné názory ve společnosti začnou množit, zbystřeme.

Pěkný zbytek léta.

Autor: Veronika Valíková Šubová | úterý 25.8.2026 20:29 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Veronika Valíková Šubová

Námořnická: občas neškodí se pomodlit

Voda, moře, plachetnice, bouře, tragédie u Splitu a pár zkušeností z námořnických let. Moře mě unese, proto ho miluju.

17.8.2026 v 14:54 | Karma: 22,98 | Přečteno: 395x | Diskuse | Cestování

Veronika Valíková Šubová

Koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. Byl by dnes K. H. Borovský hvězdou médií?

Byl by dnes K. H. Borovský hvězdou veřejnoprávních médií? Nebo by zase skončil v izolaci a přátelé by se ho báli veřejně pozdravit?

4.8.2026 v 9:59 | Karma: 26,06 | Přečteno: 573x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Vaculíkův Český snář je také román o statečnosti

Sto let od narození Ludvíka Vaculíka minulý týden; Český snář; disent; statečnost a etika v totalitě i dnes.

31.7.2026 v 0:00 | Karma: 14,99 | Přečteno: 253x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Jeden děsivý sen Winstona Churchilla

Churchill, Roosevelt, de Gaulle, Hitler, Stalin; mapa Evropy červen 1941 + 80-85 let; Ukrajina, II. světová, poválečné plány; satira.

15.6.2026 v 21:33 | Karma: 19,43 | Přečteno: 563x | Diskuse | Společnost

Veronika Valíková Šubová

Máš jiný názor, jsi komunista!

Rozmohl se nám v lepší společnosti takový nešvar. Máš jiný názor než my, jsi toxický. Zasloužíš hanbu a opovržení. Kdepak dialog, my si tě onálepkujeme! Nácek, fašoun, komunista! Můžeš si vybrat.

4.6.2026 v 11:59 | Karma: 28,70 | Přečteno: 1283x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

„Dříve se to posílalo do plynu“. Romské studenty v Jeseníku zasypaly rasistické komentáře

Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...
25. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti....

Vědci našli při průzkumu lánského zámeckého parku ohrožené orchideje i tesaříka

ilustrační snímek
25. srpna 2026  18:28,  aktualizováno  18:28

Vědci našli při průzkumu lánského zámeckého parku vzácné a ohrožené druhy, třeba orchidej vstavač...

Hradecká policie varuje před dopravními komplikacemi během čtvrtečního fotbalu

ilustrační snímek
25. srpna 2026  18:17,  aktualizováno  18:17

Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové...

Běh s Metrem je zpět. V září vyrazíme z Dvorců do Modřan a čeká nás sladký cíl

Před rokem jsme běželi po cyklostezce směrem do centra. Letos vyrazíme směrem...
25. srpna 2026  19:55

Nejde o závod, ale o večer plný pohybu, zábavy a dobré nálady. Zářijová akce Běžíme s Metrem...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Veronika Valíková Šubová

  • Počet článků 514
  • Celková karma 22,43
  • Průměrná čtenost 1597x
Češtinářka a spisovatelka, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL

Knihy:

Sesterské domino - 7. 2. 2025

Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.

Češtinářky - 1. 9. 2022

Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Soukromý nebe - 2004 

Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.

Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/

Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000

Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530

Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova

mail: ver.valikova@seznam.cz

29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.