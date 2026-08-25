Bez dítěte k volební urně nechoď!
Zajímavá myšlenka. Takové radikální řešení problému by to bylo. Vyhnat od volebních uren lidi se zkušenostmi, kteří toho hodně viděli a pamatují jednu totalitu.
Ale postupně. Uchvátily mě dnes dvě diskuse:
1. o tom, že některé národy jsou si rovnější (respektive že jisté národy nejsou jiným národům rovny);
2. o tom, že někteří voliči by si mohli být rovnější (konkrétně že voliči nad 60 let by nemuseli mít volební právo, protože jich se budoucnost vlastně netýká).
Ano, už jsme tu v historii měli volební právo podle stavů, podle majetku, podle pohlaví. Pořád jsme to nějak vylepšovali Až jsme se dokodrcali ke všeobecnému a rovnému hlasovacímu právu pro všechny svéprávné voliče nad 18 let.
Pro někoho však začíná být tato praxe nudná, nemoderní a neefektivní! Studenti středních škol si nemohou houfně volit sobě rovné zástupce, důchodci bez budoucnosti, podléhající dezinformacím, algoritmům a dezolátům všeho druhu a zamořují volební urny hlasy pro populisty a extremisty.
Jak z toho ven?
Někdo navrhuje vrátit volební právo majetným. Někdo navrhuje voličskou maturitu. Někdo složitý systém volby, aby se otestovaly schopnosti staříků poprat se s moderními tecgnologiemi.
„Až se tobě třásti bude rukaú/ koryto ti synek udělá. (JN, sorry, Neruda, toho si nevšímejte.)
Navrhuji jinou variantu.
Vymíráme. Co takhle přidělovat volební hlasy za každé narozené dítě? O první hlas si rodiče mohou střihnout, dvě děti už jim zaručí po jednom hlase. Třetí hlas bude zase na dohodě. A tak dál, až se zaplní porodnice.
Tento sytém by se dal i vylepšit. Půlku hlasu za maturitu, druhý za nástup do zaměstnání či dokončení vysoké školy v termínu.
Studentům, které živí rodiče, bych hlas nedávala. Na rozdíl od důchodců, kteří celý život pracovali, rodili děti a odváděli daně, oni státu zatím nic tak závratného nepřinesli.
Určitě vás napadnou i další úžasné volební systémy, budu ráda, když se o ně podělíte v diskusi. Já do ní ovšem nepůjdu, jak zmiňoval kolega Nožička, admini nás s nesprávnými názory obdařili tento týden početnými bany a nerada bych je množila dál.
PS: A teď vážně.
1. Samozřejmě, že lidé, národy a rasy jsou si před Bohem i zákonem rovni/ rovny. Opačný názor zavání jednou ošklivou ideologií.
2. Ostrakizace starých ldí se zkušenostmi a adorace mládí je typická právě pro tuto ideologii a její stejně ošklivou sestru, respektive pro totalitní režimy, které na těchto ideologiích vyrostly.
Kdykoli se podobné názory ve společnosti začnou množit, zbystřeme.
Pěkný zbytek léta.
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Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
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Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
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