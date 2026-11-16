A co vy budete dělat 17. listopadu večer?
Letos budou jistě zahuštěné vším, čím žije část naší kulturní obce.
Ať si to na Národní užijí beze mě a bez mé praštěné ledviny. Já budu sedět doma u textu. Čas mě dohání. Večer zapálím svíci.
A na ochutnávku úryvek z generačního románu – detektivky, který se
o víkendu vydá do světa. Jen co přišiju pár knoflíků a obroubím lem.
Začíná někdy v roce 1985, končí v dubnu 2025.
Úryvky jsem pokrátila.
1989
Markéta září. Mrzne do zázraků.
Z balkónu Národního divadla nám mává Boris Rösner. Herci už o nás vědí. Dnes máme svátek a nic se nám nemůže stát.
Tereza si stěžuje na zmrzlé nohy. Průvod zastavuje.
Stojíme kdesi v jeho středu, nevidíme na přední řady. Slyšíme jen skandování:
„MÁME HOLÉ RUCE!“
U chodníku se krčí dvě zaparkovaná auta. Tereza vleze přímo mezi ně. Dav tlačí auta k sobě.
„Pomoz mi dostat ji ven!“ křičí Adam. Opřu se o jedno auto, Adam o druhé, Tereza vyklouzne a sprostě nadává.
„Co blbneš! Proč jsi tam lezla?“
„Chtěla jsem jít pro ponožky do Máje,“ frkne Tereza.
„Držte mě, nebo ji zabiju!“
Adam vypadá, že ho skolí infarkt. Z davu se vynoří spolužák Terezy, Marek Ostrý.
„Stojí tam zásahovka. Chlapi v helmách, s obušky. Holky jim dávají kytky, oni se tváří jak zfetovaní. Mladí kluci, nechápou, co tu dělají.“
„Jdeme pryč!“ říkám rázně Markétě.
„To se ti řekne! Kudy?“ Moje žena je na pokraji hysterického záchvatu. Rukama si chrání břicho, aby do něj nikdo nevrazil..
„Pojďte za mnou. Kousek odtud bydlí spolužák,“ zavelí Marek.
Mávneme na Terezu s Adamem a tlačíme se skrz Národní davem za ním. Dolehne k nám štěkot psů. Markétina ruka v mé sebou zděšeně cukne.
„Spolužačka je těhotná! Projdeme?“
Marek se prodírá davem před Markétou, ten nás opatrně propouští. Tlačenice polevuje. Proklouzneme do ulice Karolíny Světlé, kde už se připravují další policisté k uzavření východu z Národní. Marek vezme Markétu za druhou ruku a vede nás k jednomu z činžovních domů.
„Zazvoníme. Snad jsou doma.“
2018
Nová prezidentská kampaň otevřela stavidla netoleranci, urážkám a zesměšňování. Příkop mezi dvěma tábory rozděluje rodiny, pracoviště, obce, národy. Mnozí jsou přesvědčení, že ho vykopaly sociální sítě.
Ten příkop však vykopali především politici, stejně jako vzdělaní a po moci toužící intelektuálové, sociální inženýři dneška, kteří začali voličům jedné strany předhazovat, že jsou lidmi druhé kategorie. Kteří vytvořili kodex „správného voliče“, díky němuž mnozí jejich spoluobčané přestali svou volbu veřejně přiznávat.
Ta puklá země je naše země. Ten příkop rozděluje naši přítomnost i naši budoucnost.
„Souhlasím,“ kývne Janek.
„Říká jedna známá, že s ní přestaly mluvit děti. Naše generace podle nich prožrala budoucnost, zaprasila planetu a není tolerantní k alternativám.“
„Nejhorší je ta ostrakizace kvůli odlišným názorů. To vylučování z lepší společnosti.“
„Cože? Kdo tě odkud vylučuje?“
Janek se nahrbí a nepřítomně si otře čelo.
„Sandra. A její muž,“ zamumlá neochotně. „Neřekli to přímo, jen se tak divně stáhli.
Markéta vyhlédne z okna na kvetoucí třešně. Tak proto se známý advokát tak dlouho neozval. Dřív ji zval na kafe každý měsíc. Uvědomí si, že se jí z přátel na sociálních sítích i z reálného života nenápadně vytratilo několik lidí, které mívala ráda.
„To zvládneme, Janku,“ usměje se na manžela. „Kvůli právu říkat, co si myslíme, jsme přece tenkrát odpoledne na ten Albertov šli. A nehodlám na tom po třiceti letech nic měnit.“
PS: Dnes jsem kvůli rozhlasovému rozhovoru, na který mě nalákali kvůli 17. listopadu, hledala seznam zraněných studentů a zprávu vyšetřovací komise. V rozhovoru jsme se k ničemu z toho nedostali. Vkládat na blog fotky ze seznamu asi nemohu, ale ráda je na požádání pošlu soukromě. :) Jsem tam hned pod otcem svých dětí, jehož otec, Miloš Valík, se o pár let později stal obětí Cibulkových seznamů. Vyhrál pět soudů a umřel. I o tom je moje kniha.
Klidný 17. listopad.
Veronika Valíková Šubová
Odkdy se politika dělá v ulicích?
Ovčák a vlk; opozice a ohrožení demokracie; demonstrace kvůli svobodným volbám a demonstrace kvůli poplatkům.
Veronika Valíková Šubová
Zbylo nás pět
Když přišli pro souseda, mlčel jsem. Když přišli pro druhého, mlčel jsem. Když přišli pro mě, nebyl nikdo, kdo by se mě zastal.
Veronika Valíková Šubová
Jestli jsme to s tím liberalismem ve školství nepřehnali
Inkluze a asistenti pedagoga; ministr Plaga versus Motoristé a SPD; trest za nicnedělání má být v rukou učitele.
Veronika Valíková Šubová
Národ? K čemu? Radka Denemarková ve Frankfurtu horovala pro sjednocenou Evropu
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Veronika Valíková Šubová
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Místo, kam se budete rádi vracet chalupa v klidných Přestavlkách
Sedlec-Prčice - Přestavlky, okres Příbram
3 990 000 Kč
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- Celková karma 25,07
- Průměrná čtenost 1580x
Knihy:
Sesterské domino - 7. 2. 2025
Sbírka povídek, jejichž zásadními tématy jsou sourozenecké vztahy, láska a hledání cest, které nás nezavedou do pekla. Kulisy se mění: divadlo, vodácký tábor, FFUK, nemocnice i taneční parket. Jsou to spíše ženské příběhy, ale pro pány se v knize také něco najde. Třeba povídka Jak se mistr Villon setkal se svým lyrickým subjektem či námořnická Sluneční dcera.
Češtinářky - 1. 9. 2022
Češtinářky jsem psala od roku 2014 do roku 2021. Snad je to román o českém školství, učitelích studentech a literatuře. A témata? Zásadní - láska, přátelství, souboj jedince s mocí a systémem a reakce nadřízených (mobbing a bossing)... V knize si nejvíc cením hovorů o literatuře ve třídách - ani jsem si nemusela moc vymýšlet, moji bývalí studenti vědí. Nejvíc jsem se bála při psaní kapitol o čertech a ďáblech a při učitelských poradách. Nejvíce jsem hlídala slůvka při rozhovorech s Čarodějem. A nejvíc jsem se nadřela při komponování věrohodné Kristovské paralely. Inspirací k ní mi byl skutečný příběh z jednoho gymnázia na Moravě.
Dost jsem si vymýšlela. Ale situaci v českém školství jsem snad zachytila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Soukromý nebe - 2004
Pohádka o jedné krásné porodnici, rizikových těhotenstvích a lásce v mnoha podobách. A o Čaroději Gralovi, který v té porodnici pomohl mnoha budoucím maminkám.
Moje stránky:
https://www.ver-valikova.cz/
Píšu glosy a články o literatuře do MF Dnes, nově se po vyjití v tištěných novinách objevují i v LN: https://www.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5586.
Můžete je najít i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komentare-glosy-nazory.K307000
Jsem i zde:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/veronika-valikova.N5530
Nově:
www.youtube.com/@veronika.valikova
mail: ver.valikova@seznam.cz
29. 5. v 17:00 zvu na autorské čtení do Café Martin, Sokolovská 29/75, Praha 8
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