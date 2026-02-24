... to byla radost z lidí!
„Já ti teď čtrnáct dní imrvere brečela a je mi kurnik šopa líto, že to přestalo.“ dozvěděl jsem se dneska u popelnic s tříděným odpadem, kde se tu a tam sejdu s lidma, který si rádi popovídaj.
Házej do žlutý tuby od sprcháčů a „...tenhle je výbornej, po tom před nim mě svědila kůže jako daňka stará srst“. A jiní u modrý popelnice sypou sešlapaný krabice ze všech těch dodávek, do parkujou u výdejních boxů. A jak tak karton letí do popelnice, tak „...jak já tu zimu nenávidím.“ Zatímco u oranžových popelnic postává jiný příběhář a zasněně „...já tu polární záři propás.“ A od modrých popelnic zazní „...se neměl tak vožrat.“
No a včera jsem u popelnic potkal paní Jitku, malou tak akorát, aby dosáhla...
„Já ti teď čtrnáct dní imrvere brečela a je mi kurnik šopa líto, že to přestalo.“, stoupla si na špičky botech starých tak, že si určitě četly v prvních Mayovkách. Do popelnice sypala papír. Vzorně složený, aby nezabíral příliš místa.
„Proboha“, snažil jsem se překřičet zvuk sypajících se lahví od vína do zeleného kontejneru. „Někdo Vám, Jituško, umřel?“
Jituška pomalu a pozorně skládala hnědou papírovou tašku, která je lety určena k transportu drobných papírů sem na papírový hřbitov.
„Ale kde pak. To byla radost z lidí!“, usmála se na mě zezdola a posunula baret nahoru a na svět pustila krásně vyvedené vytetované obočí.
„No to se mi ulevilo, vy jedna!“, zalaškoval jsem, protože vím, že Jituška laškuje ráda.
„No...“ zapřemýšlela, „ne ze všech, to dá rozum. Copak já jsem tady od toho, abych měla každýho ráda? A už vůbec ne od toho, aby měl každej rád mě.“
„No...“ reagoval jsem, „tak je to na tom světě porichtovaný.“ a otevřel jsem tlamu žlutý popelnice a sypal do ní plast. „Takže kvůli kterejm lidem jste vlastně čtrnáct dní brečela?“, popohnal jsem dialog kupředu, protože už mi byla zima. Vyšel jsem si jako v červnu...
„No na tý olympiádě přece!“, prozradila Jituška důvod. „Jak se smáli, jak byli nervózní, jak křičeli a fandili a drželi se kolem ramen a s jakou radostí si mávali. No řekni, kdy jsi naposled někomu mával s takovou radostí? No?“, sypala to ze sebe a už taky začala podupávat, páč přituhlo.
„A víš, že ani nepamatuju? S tak obrovskou radostí...? Fakt si nevzpomínám.“
„S radostí ... to je přece pokaždý! Kdybys nebyl rád, tak nemáváš, ne?“, vystřelila Jituška. „Ale s ta ko vo u radostí! Chápeš ten rozdíl, jo? To jsem prostě bulela furt, i když jsem si vařila brambory. A olympiáda je fuč a co vidíš tady na ulicích? Objímaj se lidi? Mávaj na sebe s takovou radostí? Možná je to tim zatracenym počasim a že se to s jarem zlepší. Co?“, koukla na mě.
„Zlepší, to sem si jistej a už je mi fakt zima, tak půjdem, ne?“, zeptal jsem se.
„Já se tě na chvilku chytnu, aby neuklouzla, jo?“
A já nabíd dámě rámě a šli jsme od popelnic pomalu domu.
––-
... za zrcadlo se jeden musí dostat hlavně vlastním přičiněním. A shodou náhod. A když nám ještě mezi uši foukne štěstí... (takže vlastním přičiněním jsem šel s odpadem a shodou náhod u popelnice narazil na Jitušku a měl jsem štěstí na takový to brouzdání pocitama)
Marek Valiček
Lžou žáby?
Kam až se dokážou zašmodrchat slova? Kam může doletět úmysl a kde se ve dnech i nocích ztrácejí souvislosti? Na takové a podobné otázky encyklopedie ani Google nestačí...
Marek Valiček
Podívej, jak jsem krásně mokrá!
Ukrajina a všechno s ní spojené, hrubý domácí produkt, green deal, nebo třeba vyslovení nedůvěry. To a další podobné je pro některé nezajímavé. A mají recht!
Marek Valiček
Ze záchodových mís talíře na polévku
Doba je zlá. Někdo dokonce tvrdí, že horší už to bejt nemůže. Může. Ale nemusí. Záleží na nátuře...
Marek Valiček
Mír do tří dnů a vejce do Velikonoc
Při návštěvě New Yorku jsem si nenechal ujít „Fantoma opery“ v divadelním districtu a měl jsem štěstí být i u oslavy Dne díkuvzdání.
Marek Valiček
Jak jsme s choboty bojovali proti upadajícímu Západu
Zkusili jste někdy pobíhat po trávě s igelitovými pytlíky přes chodidla a házet v této situaci gumovým granátem???
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Pryč s rudoarmějcem z centra Brna, hlásají Piráti. Sbírají podpisy pod petici
Koalice TU! v čele s Piráty dnes začala sbírat podpisy pod petici za přesun pomníku rudoarmějce z...
Pardubický kraj žádá změnu rozdělování daní, chce spravedlivější systém
Pardubický kraj předloží poslancům dva návrhy na změnu rozpočtového určení sdílených daní. Rozhodli...
Policisté kroutili hlavami nad podivným vozítkem. České silnice ale už viděly leccos
Stal se z toho hit internetu a hlavně sociálních sítí. Netradiční futuristické vozidlo zaskočilo o...
Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím
Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 1329
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2409x