Lžou žáby?
Loni v létě ho začala bolet hlava ještě víc, než běžně a ke všem těm štrapácím s hlavou se přidaly nějaký šajsy v břiše. Trpěl, my s ním, a lékaři hledali, tápali, hledali víc a v srpnu bylo jasno.
Usadil se, hajzl jeden, v jeho hlavě. Uhnízdil se tam, kde se rodí otázky, odpovědi i pochopení. A to hnízdo si – ten kujón – vystavěl tak, že už se k němu doktoři nemohli dostat.
Rázem bylo všechno jinak. Život rozhodil kostky a jedna zůstala tak tak stát na hraně dubové fošny stolu.
Chtěl domů a bylo rozhodnuto. Paliativní domácí péče, co to půjde. Odhad dožití? Jeden měsíc.
To opravdu není čas na přemýšlení o kravinách, o zbytnostech, o tom, co se mělo udělat líp. Nastal čas udělat to nejlíp!
Byl konec léta, chalupa prohřátá jako dětská kolíbka a v ní na posteli on, co tu je, ale víme, že nebude. Brzy nebude. A on to ví také.
V prvních dnech posedávání na zahradě, on očima upřenýma na les a my kolem něj v rozhovorech, které tu tekly, tu skákali jako jarní voda mezi kameny kroutícího se potůčku.
A pak už z postele nemohl, a tlumící náplasti a jeho šeptání „proč nemůžu umřít?“ a moje odpovědi „neboj, umřeš“.
Tak hrozný odpovědi někomu, kdo se ke mně dostal ve druhém kole a koho jsem nejdříve respektoval a pak si ho zamiloval hodně moc. Tak hrozné, ale vyslovené. Pro útěchu, pro povzbuzení k smrti. Paradox.
Stále se mi ten krátký dialog honí hlavou. Vymetá ho zevnitř tu hadrem na vytírání, jindy jemně mašlovačkou z bílého peří.
Těcho krátkých popovídání proběhlo několik, ale ustávaly jeho vytížeností dojít konečně tam, kam se vydal.
A pak už stav, který domácí paliativka nezvládala, dva dny v nemocni a konec.
Odešel.
A my pak s mámou seděli v chalupě a Zorinka, po strašně dlouhý a vevemilý době s ním, byla najednu bez něj.
„Nedá se nic dělat.“ řekla, očka mokrý a stála uprostřed světnice. „Splnili jsme mu, co jsme mohli. A stejně,“ dívala se při tom z okna na posekaný pole před náma, „si myslím, že jsme mohli udělat víc.“
Stála tam bez něj sama, ale odhodlaná. Prostě Zorina, jak ji znám. Vybrečí se jindy a sama.
Po chvíli mlčení mi řekla: „Nemysli si. Taky mám hlavu plnou otázek...“, otřela si zády ke mně oči a pak se otočila.
„No jéje.“ dostal jsem se konečně do jejího monologu i já. „Tak třeba?“, hodil jsem po mámě otázku.
„Třeba?“, usmála se. „Tak jo. Tak třeba...lžou žáby?“, zasmála se. „A pojď, ohřejeme si ten guláš ze včerejška.
–-
Jirkovi. Děkuju za všechno.
Marek Valiček
Podívej, jak jsem krásně mokrá!

Marek Valiček
Ukrajina a všechno s ní spojené, hrubý domácí produkt, green deal, nebo třeba vyslovení nedůvěry. To a další podobné je pro některé nezajímavé. A mají recht!

Marek Valiček
Marek Valiček
Ze záchodových mís talíře na polévku

Marek Valiček
Doba je zlá. Někdo dokonce tvrdí, že horší už to bejt nemůže. Může. Ale nemusí. Záleží na nátuře...

Marek Valiček
Marek Valiček
Mír do tří dnů a vejce do Velikonoc

Marek Valiček
Při návštěvě New Yorku jsem si nenechal ujít „Fantoma opery" v divadelním districtu a měl jsem štěstí být i u oslavy Dne díkuvzdání.

Marek Valiček
Marek Valiček
Jak jsme s choboty bojovali proti upadajícímu Západu

Marek Valiček
Zkusili jste někdy pobíhat po trávě s igelitovými pytlíky přes chodidla a házet v této situaci gumovým granátem???

Marek Valiček
Marek Valiček
Nožičky, ručičky a všechno to ostatní...

Marek Valiček
„Žití jde ve vlnách, milej zlatej. Někdy klidnej Táááálinskej rybník, jindy vlny, který tě seberou a tak tak se stačíš nadejchnout."

Marek Valiček
