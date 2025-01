Karel Havlíček není vždy Borovský

„Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoliv bratrsky, nýbrž nepoctivě a soběcky smýšlejí. Přibližují se s jidášským polibkem, aby nás pak strčili do kapsy...“

Takových možností a příležitostí se poučit, a - jak zjišťujeme - všechno prd platný.

Redakce „Kamsamólskyje právdy“ (už tenhle oxymorón o pravdě komsomolců...) skočila jako pověstná myš po špeku po výroku Karla Havlíčka o tom, že pokud se ANO stane vítězem voleb, přestane docházet ze strany České republiky k muniční podpoře Ukrajiny napadené Ruskem.

Psaní o politice se vyhejbám jako komunisté pravdě. Když ale jeden z lídrů silné politické strany (hnutí) vysloví i za mě něco tak ponižujícího směrem k Rusku, tak se prostě musím ozvat.

Dokážu vnímat (ne úplně pochopit), že jsou kolem nás stále lidé, co nemají potřebu pomáhat těm, kteří brání vlast proti agresorovi. Jsou to lidé, kteří „pomoc“ SSSR směrem k naší zemi stále pamatují, a přesto se už teď opakovaně chovají jako vazalové a to i přes prohlášení Ruska, že Česko je jedním z hlavních nepřátel jejich země.

I česká společnost s sebou takové lidi nese a musí s nimi koexistovat a respektovat jejich názory a konání. Ale současně mají jiní v této společnosti právo se ozvat a jednání takových lidí komentovat.

A stačí se opět podívat ke shora zmíněnému Karlu Havlíčkovi Borovském:„Buď jsi tygr, nebo lev, ale nebuď psem.“, cituji ho.

Nebo broukem Pytlíkem – vzpomněl jsem si na pana Sekoru v souvislosti s tím, kdo – podle mého názoru – získává oprávněně nálepku „užitečný idiot“.