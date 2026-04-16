Výstřednost JE známka punku

A slavná píseň „Známka punku“ je ve skutečnosti jen ovce v rouchu vlčím. Je punk bát se toho, co si pomyslí nějaké normie holky? Punk je REBEL!

Punk je bezbřehost. Je to vzpoura proti všem systémům. Je v tom energie. A je ZLOČIN PROTI PUNKU vzít tuto energii a feeling k propagaci anti-punk normie názorů. Je potřeba pochopit, co se ve společnosti děje. Kdykoliv vznikne nějaká nová, dobrá energie, tak zlo ji začne překrucovat ve svůj prospěch a prodávat pod stejnou značkou. Nesmíme se nechat oklamat a kupovat každý plevel, který má dobrý marketing!

Zpěvák kapely „Visací zámek“ si namočí do kalhot pokaždé, když si nějaké holky něco o něm pomyslí. Víte, co by udělal punker? Byl by svobodný a nenechal by se utlačovat názory normíků. Co když se holky v bílých košilích naučí od vlády nebo od školy bludy a budou odsuzovat pravdu? Punker jim řekne fakta na plnou hubu a nebude se klepat strachy, že ony by ho za to odsoudily. Punker je připraven vyefkovat celý svět ve jménu svobody.

Jak se taková ne-omezenost projevuje navenek? SAMOZŘEJMĚ, že odvážným oblečením. Pokud je punk „jen v srdíčku“ a nemá žádný reálný efekt, tak je to prd-punk. To je jak říct, že „muslimka nemusí nosit hidžáb, protože islám je v srdíčku“ – houbelec! Silné a přesvědčené srdce se projevuje i navenek a bojuje s celým světem! (Mimochodem, zrovna islám je BS, ale moje pointa platí).

Na scéně frčí komerční prd-punkeři, kteří jednou odsoudí výstřednost, pak udělají reklamu na McDonald’s, pak složí píseň na podporu Babiše, a kdyby nás ovládlo Rusko, tak to přezpívají do ruštiny. A NIKDO není připraven říct nepopulární názor. Všichni se jen klepou strachy, že co by si někdo pomyslel. A propagují tady ten strach jako „rozum“. Racionalizují své slabosti a vzdávají se své svobody.

Autor: Filip Vajdík | čtvrtek 16.4.2026 17:08 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Filip Vajdík

Země by mohla být placatá

Na úvod bych chtěl upozornit, že já nevím, že nic nevím, takže jestli si někdo myslí, že něco ví, tak zdaleka nedosahuje mojí filozofické úrovně. Nikdo se nerodí s informací o tvaru Země.

1.4.2026 v 23:55 | Karma: 7,25 | Přečteno: 173x

Filip Vajdík

Porno je pravda

Žijeme v kultuře potlačované sexuality. Mohli bychom žít v ráji slastí, ale zakazujeme to a odsuzujeme to. Tisíce let bojujeme proti přirozenosti, jen abychom tím vyhráli velké nic.

1.1.2026 v 20:12 | Karma: 8,98 | Přečteno: 349x

Filip Vajdík

Nikdo nechápe problém extremismu

Je hodně jednoduché ukazovat na lidi se kterými nesouhlasím, ale otázkou je, kdo se dokáže podívat sám na sebe, identifikovat se jako extremista a uvědomit si svou chybu? A co je ta chyba přesně?

24.8.2025 v 16:02 | Karma: 5,40 | Přečteno: 199x

Filip Vajdík

Lidstvo nemá vlajku!

Je ostuda, že máme milion vlajek, které poštvávají národy proti sobě, ale nemáme žádnou vlajku pro sjednocené lidstvo! Já chci sjednotit lidstvo.

1.5.2024 v 16:38 | Karma: 5,89 | Přečteno: 105x

Filip Vajdík

Suprové argumenty proti eutanázii

Sestavil jsem seznam podivných argumentů proti eutanázii, které jsem postřehl. Nevím jestli jsou přesvědčivé.

9.4.2024 v 17:32 | Karma: 18,81 | Přečteno: 558x
Další články autora

Filip Vajdík

  • Počet článků 72
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 543x
Co se týče běžného pojetí slova "já", tak stejně jako každý jiný organismus, jsem složitá molekulární struktura, kterou nelze dostatečně popsat krátkým textem. A pokud se nebudu držet běžného pojetí slova "já", tak popravdě nevidím přesnou hranici mezi tím, co je "já" a co už "já" není, takže by se dalo říct, že jsem celý vesmír.

