Smrt Kurta Cobaina
Smrt Kurta Cobaina v rámci hudby, je něco jako smrt Ježíše v rámci náboženství. Máš z toho takový feeling, že tady bylo něco moc dobrého, co bylo neprávem usmrceno. Kdyby to smrtka chtěla konzultovat se mnou, tak já bych jí klidně poradil, kdo v hudebním průmyslu jsou ideální adepti na smrt. Ale Kurt Cobain? Nebo John Lennon? Absolutně ne. A v náboženství měla samozřejmě sejmout Mohameda, hned jak se u něj projevily politické ambice.
Pro mě je Nirvana nejvýznamnější kapela ze všech. Zatímco třeba Linkin Park má svůj byznys model takový, že předělává smutek na agresi - smutné sloky vyeskalují na naštvaný refrén, tak Nirvana tě už od intra převede do úplně jiného světa. Intro, sloka i refrén - jiný svět. Možná, že to zprostředkovává ty zážitky z používání drog? Drogy tě taky zavedou (v lepším případě) do lepšího světa, nezávisle na reálných okolnostech tvého života.
Písně kapely Nirvana rezonují v podvědomí - takže si řekneš: „Přesně tak!“ a ani nevíš vědomě proč. Lidské podvědomí je také něco jako hudební nástroj, ale není snadné na něj brnkat, protože prostě není vědomím přímo dostupné. Ale někteří šamani, možná pod vlivem drog, získají ty klíče a poté můžou dělat velké věci, které budou rezonovat. A lidé v jádru chtějí, aby jejich vášeň dostala prostor. A šaman může nakreslit takové obrazy neomezenosti, nebo alespoň apatie. Buď mám všechno nebo je mi to úplně jedno, každopádně, trápit se nebudu. Všechny problémy můžu pozorovat z výšky.
Proč smrt?
To, že Kurt Cobain vydal skladbu „I Hate Myself And I Want To Die“ a to, že má fotku s brokovnicí v puse a to, že měl nesnesitelné bolesti břicha, by se dalo považovat za indicie, že sebevražda byla na jeho mysli. Kromě toho, byl na heroinu a koncerty a sláva ho nebavily (viz ironické tleskání).
To, co mi vrtá hlavou je, jakou roli v tom hraje jeho manželka Courtney Love, která jej podle některých výpovědí k sebevraždě nabádala. Tohle je osoba, která získala většinu slávy díky vztahu s Kurtem Cobainem. A on se s ní chtěl rozvést před tou smrtí. Oni měli spolu předmanželskou smlouvu, což znamená, že pokud on se zabije, tak ona zdědí všechno, zatímco pokud se s ní rozvede, tak ona bude mít prd a skončí jako opuštěná, bezvýznamná prostitutka.
Courtney Love o sobě zpívá, že byla tzv. “teenage whore“. A je fakt, že i Kurt Cobain vychvaloval její souloživé schopnosti. Já osobně věřím, že její souloživé schopnosti byly výjimečné. Mě ženská souloživost nijak neuráží, ale možná měla přiznat narovinu svoji promiskuitu a neslibovat věrnost a nechat Kurta, aby se tím trápil. Podle mě je potřeba začít respektovat promiskuitní ženy, aby nemusely lhát. Pokud budou ženy moci být otevřeně promiskuitní, tak si s nimi budeme moci užívat. Ale pokud budou nuceny jít do nějakých svazků, na které se vyprdnou, tak to bude produkovat jen zklamání.
Krátce po Kurtově smrti se objevilo video s El Ducem, který říká, že mu Courtney nabídla peníze za to, aby Kurta zabil. Po zveřejnění videa byl zabit sám El Duce. V rámci interview, El Duce zmínil, že ve skutečnosti to udělal Allen Wrench, se kterým také existuje video, kde se k tomu nepřímo přiznává. El Duce (podobně jako Allen Wrench) dělá hudbu v žánru „rape rock“, takže je to něco jako Řezník a horror-core u nás. Pokud se El Duce nebo Allen Wrench přiznají k vraždě Kurta Cobaina, je to něco jako by se u nás zabil nějaký populární hudebník a přihlásil se k tomu Řezník. Je potřeba to brát s rezervou. Ale to, co říká ve videu Allen Wrench je docela trefné ohledně potenciální motivace Courtney Love.
Dave Grohl, bývalý bubeník Nirvany, sice nešíří konspirační teorie o vraždě, ale po tomto incidentu vydal píseň namířenou proti Courtney Love. Ve videu se odkazuje na její údajné pohlavně přenosné choroby.
A co říká Courtney Love? No, ve své cover verzi na Kurtův (původně nezveřejněný) Old Age zpívá zajímavé texty. Mezi feťáckými bláboly je tam něco o muži, kterého nenávidí a ženě, která by mohla skončit jako zapomenutá konkubína.
A spojení mezi Courtney Love a El Duce ve skutečnosti existuje. El Duce (se svou kapelou The Mentors) zpívá v písni Sandwich of Love:
It´s the sandwich of love,
one below and one above
...
She hasn´t been laid in days
Now she´s covered in Mayonnaise
She´s a woman with no soul
She´s got a guy in every hole
A Courtney Love (se svou kapelou Hole) zpívá v písni Violet (“violet“ je nejspíš eufemismus pro „sexual violence“):
I want it again, but violent, more violent
Yeah, I’m the one with no soul
One above and one below!
V live verzi přidává „one above and two below“, čímž indikuje, že má jeden penis v puse, ale zároveň jeden penis v otvoru vaginálním a třetí v otvoru řitním. Přičemž já to nehejtuju a vím, že spousta žen mají trojitou penetraci rády a přeju jim to. Jen neměla předstírat věrnost.
Otázkou je, jestli by Kurt Cobain mohl tvořit takové procítěné písně, kdyby nedostával ty výjimečné erotické služby od Courtney Love. Já za sebe můžu říct, že bez holčičích zadků bych nenapsal ani jeden řádek. Umělecká tvorba je vedlejším produktem touhy.
Nesrovnalosti
Vlastníkem zbraně, kterou zemřel Kurt Cobain, byl Dylan Carlson. Předtím, než policie objevila Kurtovo tělo, soukromý detektiv Tom Grant (kterého si najala Courtney Love) a Dylan Carlson byli na místě smrti Kurta Cobaina, v době, kdy on tam už ležel mrtvý. Dylan Carlson zavedl Toma Granta do všech místností, kromě jedné, a to té, kde leželo mrtvé tělo Kurta Cobaina. Existují dvě možnosti - buď to byla místnost, do které by Kurt nešel - proč tam byl v tom případě? Anebo to byla místnost do které by Kurt šel - proč v tom případě nezavedl Dylan Carlson detektiva i tam? Z interview s Dylanem Carlsonem je zřejmé, že je pod vlivem Courtney Love a není schopen či ochoten na otázky odpovídat.
Když policie našla Kurtovo tělo, Tom Grant je chtěl informovat o tom, že byl na místě již před nimi, ale oni nad tím mávli rukou. Jelikož Kurt měl v ruce zbraň, rychle usoudili, že se zabil a neměli ani potřebu vzít ze zbraně otisky prstů. Mám pocit, že tohle je standardní postup, když najdou mrtvého člověka - pokud to vypadá jako sebevražda, tak to tak nechají a nebudou si zesložiťovat práci zkoumáním každé nesrovnalosti.
Filip Vajdík
Porno je pravda
Žijeme v kultuře potlačované sexuality. Mohli bychom žít v ráji slastí, ale zakazujeme to a odsuzujeme to. Tisíce let bojujeme proti přirozenosti, jen abychom tím vyhráli velké nic.
Filip Vajdík
Nikdo nechápe problém extremismu
Je hodně jednoduché ukazovat na lidi se kterými nesouhlasím, ale otázkou je, kdo se dokáže podívat sám na sebe, identifikovat se jako extremista a uvědomit si svou chybu? A co je ta chyba přesně?
Filip Vajdík
Lidstvo nemá vlajku!
Je ostuda, že máme milion vlajek, které poštvávají národy proti sobě, ale nemáme žádnou vlajku pro sjednocené lidstvo! Já chci sjednotit lidstvo.
Filip Vajdík
Suprové argumenty proti eutanázii
Sestavil jsem seznam podivných argumentů proti eutanázii, které jsem postřehl. Nevím jestli jsou přesvědčivé.
Filip Vajdík
Musíme legalizovat marihuanu, aby mohli slušní lidi dělat rap
Když neposedný vnuk nechce poslouchat babičku, tak se může zhulit trávou od kámoša a vymyslet proti ní rap. Ale slušná babička si nebude od nikoho kupovat trávu, takže mu nemůže rapem odpovědět.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela
Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla...
Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy
Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný...
Do soutěže architektů na nové náměstí dostal Hradec Králové 49 návrhů
Do architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci...
Karlovarský kraj zahájil kampaň, kterou chce podpořit zdravotní prevenci
Karlovarský kraj spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví. Má zvýšit povědomí o možnostech a...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 71
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 547x