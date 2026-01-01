Porno je pravda
Objevit poprvé v životě porno je velká úleva. Když člověk po letech odsuzovacího pekla najde kousíček svobodného světa, najednou se může alespoň trochu nadechnout. Kultura potlačované sexuality dusí a dusí a dusí všechny lidi. Snaží se je dohnat k sebevraždě. Někteří to nevydrží a zabijí se, někteří se s tou kulturou opravdu ztotožní, někteří se s ní jen naoko ztotožní ale každopádně: Nikdo není připraven se proti tomu postavit tváří v tvář!
To, že v učebnici anatomie můžeme teoreticky zjistit co má kdo mezi nohama je sice malý pokrok, ale to, že vznešená spasitelka mužů je za to odsouzena - to jasně ukazuje, že naše kultura je úplně mimo. Základním kritériem pro úspěšnou sexuální revoluci je, že většina společnosti nebude odsuzovat vznešené spasitelky mužů. A to znamená, že sexuální revoluce doteď neproběhla.
Nijak mě nedojímá, že až toxické substance povolí psychologické zábrany, nebo že až manželství povolí systémové zábrany, nebo že až lstivost nebo penězo-chtivost povolí morální zábrany, tak že pak snad dojde k volnému průchodu vášně. Můj sen je o výrazně lepším světě. A po mojí revoluci nezůstane kámen na kameni. Protože vše bude rezonovat.
Filip Vajdík
Nikdo nechápe problém extremismu
Je hodně jednoduché ukazovat na lidi se kterými nesouhlasím, ale otázkou je, kdo se dokáže podívat sám na sebe, identifikovat se jako extremista a uvědomit si svou chybu? A co je ta chyba přesně?
Filip Vajdík
Lidstvo nemá vlajku!
Je ostuda, že máme milion vlajek, které poštvávají národy proti sobě, ale nemáme žádnou vlajku pro sjednocené lidstvo! Já chci sjednotit lidstvo.
Filip Vajdík
Suprové argumenty proti eutanázii
Sestavil jsem seznam podivných argumentů proti eutanázii, které jsem postřehl. Nevím jestli jsou přesvědčivé.
Filip Vajdík
Musíme legalizovat marihuanu, aby mohli slušní lidi dělat rap
Když neposedný vnuk nechce poslouchat babičku, tak se může zhulit trávou od kámoša a vymyslet proti ní rap. Ale slušná babička si nebude od nikoho kupovat trávu, takže mu nemůže rapem odpovědět.
Filip Vajdík
Kultivace eg
Mám pocit, že v kultuře dostatečně neprobíhá kultivace eg. Děti se neučí jak pracovat s egem. A klepnout někomu po egu kladivem není kultivace.
