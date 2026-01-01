Porno je pravda

Žijeme v kultuře potlačované sexuality. Mohli bychom žít v ráji slastí, ale zakazujeme to a odsuzujeme to. Tisíce let bojujeme proti přirozenosti, jen abychom tím vyhráli velké nic.

Objevit poprvé v životě porno je velká úleva. Když člověk po letech odsuzovacího pekla najde kousíček svobodného světa, najednou se může alespoň trochu nadechnout. Kultura potlačované sexuality dusí a dusí a dusí všechny lidi. Snaží se je dohnat k sebevraždě. Někteří to nevydrží a zabijí se, někteří se s tou kulturou opravdu ztotožní, někteří se s ní jen naoko ztotožní ale každopádně: Nikdo není připraven se proti tomu postavit tváří v tvář!

To, že v učebnici anatomie můžeme teoreticky zjistit co má kdo mezi nohama je sice malý pokrok, ale to, že vznešená spasitelka mužů je za to odsouzena - to jasně ukazuje, že naše kultura je úplně mimo. Základním kritériem pro úspěšnou sexuální revoluci je, že většina společnosti nebude odsuzovat vznešené spasitelky mužů. A to znamená, že sexuální revoluce doteď neproběhla.

Nijak mě nedojímá, že až toxické substance povolí psychologické zábrany, nebo že až manželství povolí systémové zábrany, nebo že až lstivost nebo penězo-chtivost povolí morální zábrany, tak že pak snad dojde k volnému průchodu vášně. Můj sen je o výrazně lepším světě. A po mojí revoluci nezůstane kámen na kameni. Protože vše bude rezonovat.

Autor: Filip Vajdík | čtvrtek 1.1.2026 20:12

Filip Vajdík

  • Počet článků 70
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 550x
Co se týče běžného pojetí slova "já", tak stejně jako každý jiný organismus, jsem složitá molekulární struktura, kterou nelze dostatečně popsat krátkým textem. A pokud se nebudu držet běžného pojetí slova "já", tak popravdě nevidím přesnou hranici mezi tím, co je "já" a co už "já" není, takže by se dalo říct, že jsem celý vesmír.

