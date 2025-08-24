Nikdo nechápe problém extremismu

Je hodně jednoduché ukazovat na lidi se kterými nesouhlasím, ale otázkou je, kdo se dokáže podívat sám na sebe, identifikovat se jako extremista a uvědomit si svou chybu? A co je ta chyba přesně?

Uvědom si, co jsou tvoje pozitivní hodnoty a cíle. Co jsou ty věci, u kterých platí, že čím víc budou prosazeny, tím líp? A teď si vezmi, že dostaneš příležitost prosazovat tyto věci v neomezené míře. To je přece dobré, ne? Šířit dobro co nejvíc, aby zlo bylo poraženo! To může být jedině dobré, takže je to „dobrý extremismus“! A takhle bohužel myslí všichni.

Realita je, že všechno dobré je k něčemu špatné. A u mnoha dobrých věcí mohou být negativa zpočátku nepatrná, ale jakmile se ta dobrá věc hodně nafoukne, tak se nafouknou i ta negativa a možná tady to, tentokrát už velké zlo, začne někomu vadit a přijde nová revoluce dobra proti tvému zlu.

Každý, kdo propaguje cokoliv, a neuvědomuje si toho negativa, je extremista. Protože on nemá důvod se bránit extrémům. Pro něho je maximální extrém ideální stav maximalizovaného dobra. Každého extremistu chci utopit v kritice jeho modly. A to i kdybych ji sám respektoval.

Dále připomínám, že dobro a zlo jsou jen koncepty v našich hlavách a hodnoty se stále mění tak, aby byly v souladu se zájmy. Ve skutečnosti ve vesmíru platí jen fyzika a síly se přetahují mezi sebou a žádná nemá vědecky měřitelnou nálepku dobra, ani zla. S novými mozkovými zájmy přijde i nová morálka, která vše patřičně onálepkuje. Proto nejdobřejší svět bude, když budeme hledat společné zájmy.

A nic není dostatečně dobré na to, aby to převálcovalo všechno ostatní, protože nikdy nic nemůže být víc, než všechno ostatní. Kompletní okolí něčeho je vždy větší, než ta ohraničená věc. A hranice všeho jsou stejně jen v našich hlavách, ve skutečnosti je tam jen plynulý přechod v rámci všeobjímající jednoty. A pokud je něco, co zahrnuje úplně všechno, tak to jsem já.

Autor: Filip Vajdík | neděle 24.8.2025 16:02

Filip Vajdík

Lidstvo nemá vlajku!

Je ostuda, že máme milion vlajek, které poštvávají národy proti sobě, ale nemáme žádnou vlajku pro sjednocené lidstvo! Já chci sjednotit lidstvo.

1.5.2024 v 16:38

Filip Vajdík

Suprové argumenty proti eutanázii

Sestavil jsem seznam podivných argumentů proti eutanázii, které jsem postřehl. Nevím jestli jsou přesvědčivé.

9.4.2024 v 17:32

Filip Vajdík

Musíme legalizovat marihuanu, aby mohli slušní lidi dělat rap

Když neposedný vnuk nechce poslouchat babičku, tak se může zhulit trávou od kámoša a vymyslet proti ní rap. Ale slušná babička si nebude od nikoho kupovat trávu, takže mu nemůže rapem odpovědět.

24.12.2023 v 14:44

Filip Vajdík

Kultivace eg

Mám pocit, že v kultuře dostatečně neprobíhá kultivace eg. Děti se neučí jak pracovat s egem. A klepnout někomu po egu kladivem není kultivace.

16.12.2023 v 0:12

Filip Vajdík

Sebejistota je džouk

Svět je strašně velký a nikdo o něm nemá přehled. Jsme smutní, že o něm nemáme přehled a tak hledáme vůdce, který nás nasměruje. Ale ten vůdce ví prd, protože je to jenom hráč, který si s náma hraje. Je to jenom divadýlko.

15.12.2023 v 23:09
Filip Vajdík

  • Počet článků 69
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 555x
Co se týče běžného pojetí slova "já", tak stejně jako každý jiný organismus, jsem složitá molekulární struktura, kterou nelze dostatečně popsat krátkým textem. A pokud se nebudu držet běžného pojetí slova "já", tak popravdě nevidím přesnou hranici mezi tím, co je "já" a co už "já" není, takže by se dalo říct, že jsem celý vesmír.

