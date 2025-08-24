Nikdo nechápe problém extremismu
Uvědom si, co jsou tvoje pozitivní hodnoty a cíle. Co jsou ty věci, u kterých platí, že čím víc budou prosazeny, tím líp? A teď si vezmi, že dostaneš příležitost prosazovat tyto věci v neomezené míře. To je přece dobré, ne? Šířit dobro co nejvíc, aby zlo bylo poraženo! To může být jedině dobré, takže je to „dobrý extremismus“! A takhle bohužel myslí všichni.
Realita je, že všechno dobré je k něčemu špatné. A u mnoha dobrých věcí mohou být negativa zpočátku nepatrná, ale jakmile se ta dobrá věc hodně nafoukne, tak se nafouknou i ta negativa a možná tady to, tentokrát už velké zlo, začne někomu vadit a přijde nová revoluce dobra proti tvému zlu.
Každý, kdo propaguje cokoliv, a neuvědomuje si toho negativa, je extremista. Protože on nemá důvod se bránit extrémům. Pro něho je maximální extrém ideální stav maximalizovaného dobra. Každého extremistu chci utopit v kritice jeho modly. A to i kdybych ji sám respektoval.
Dále připomínám, že dobro a zlo jsou jen koncepty v našich hlavách a hodnoty se stále mění tak, aby byly v souladu se zájmy. Ve skutečnosti ve vesmíru platí jen fyzika a síly se přetahují mezi sebou a žádná nemá vědecky měřitelnou nálepku dobra, ani zla. S novými mozkovými zájmy přijde i nová morálka, která vše patřičně onálepkuje. Proto nejdobřejší svět bude, když budeme hledat společné zájmy.
A nic není dostatečně dobré na to, aby to převálcovalo všechno ostatní, protože nikdy nic nemůže být víc, než všechno ostatní. Kompletní okolí něčeho je vždy větší, než ta ohraničená věc. A hranice všeho jsou stejně jen v našich hlavách, ve skutečnosti je tam jen plynulý přechod v rámci všeobjímající jednoty. A pokud je něco, co zahrnuje úplně všechno, tak to jsem já.
Filip Vajdík
Lidstvo nemá vlajku!
Je ostuda, že máme milion vlajek, které poštvávají národy proti sobě, ale nemáme žádnou vlajku pro sjednocené lidstvo! Já chci sjednotit lidstvo.
Filip Vajdík
Suprové argumenty proti eutanázii
Sestavil jsem seznam podivných argumentů proti eutanázii, které jsem postřehl. Nevím jestli jsou přesvědčivé.
Filip Vajdík
Musíme legalizovat marihuanu, aby mohli slušní lidi dělat rap
Když neposedný vnuk nechce poslouchat babičku, tak se může zhulit trávou od kámoša a vymyslet proti ní rap. Ale slušná babička si nebude od nikoho kupovat trávu, takže mu nemůže rapem odpovědět.
Filip Vajdík
Kultivace eg
Mám pocit, že v kultuře dostatečně neprobíhá kultivace eg. Děti se neučí jak pracovat s egem. A klepnout někomu po egu kladivem není kultivace.
Filip Vajdík
Sebejistota je džouk
Svět je strašně velký a nikdo o něm nemá přehled. Jsme smutní, že o něm nemáme přehled a tak hledáme vůdce, který nás nasměruje. Ale ten vůdce ví prd, protože je to jenom hráč, který si s náma hraje. Je to jenom divadýlko.
