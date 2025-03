Ztratil se pan prezident! Kde je dnes pan prezident? Kdo to ví, ať to sdělí tisku.

Pan prezident je akční a média nám s malým zpožděním oznamují kam se právě přesunul. Předevčírem byl v Moldavsku, včera v Oděse a potom v Kyjevě. Od té doby o něm nemáme žádné zprávy. Zřejmě zamířil na opačnou stranu zeměkoule!?

Pochybuji, že se ztratil. Vojákovi s takovým výcvikem se to nemůže stát. Možná si právě vybírá den dovolené a jezdí na utajeném místě na motorce v doprovodu bodygardů. Není se co divit, jeho program je skutečně nabitý. Neznám jiného politika, který se tak rychle pohybuje po naší planetě.

Už jsem slyšel, že by mohl mít dvojníka. Tak rychlé přemísťování není v silách obyčejného smrtelníka. Třeba se najde, než dokončím tento blog. Teď je 23.3.2025 14,52 a pořád žádná zpráva o něm. Snad ho nenapadlo navštívit frontovou linii na Ukrajině. To by byla velká nerozvážnost a Vladimír by toho mohl zneužít.

Je to prostě zvyk. Každé ráno zapínám rádio, abych se dozvěděl kam se náš milovaný a všemi obdivovaný prezident zase přesunul. Je docela možné, že někde odpočívá a nechce být rušen novináři. Koneckonců je to jenom (ne)obyčejný smrtelník.

Očekávám, že než půjdu dnes do hajan, bude místo jeho pobytu už dávno odhaleno. Takže mě čeká ještě 11 hodin plných nejistoty. Věřím ale, že vše dobře dopadne.