Zelenský: začínal jako komik, skončí jako tragéd? Setkání s Trumpem nebylo předjednané?

Sledoval jsem tu akci a nepochopil jsem, čeho chtěl Zelenský docílit. Bylo na něm vidět, že není ve své komfortní zóně. Názor psychologa by nám všem řekl více. Dohoda o nerostech nebyla podepsána, proč?

Je nesporné, že Rusko vpadlo na Ukrajinu. Podle mého názoru vadilo a vadí, že Zelenský chce být členem NATO. Předchozí prezidenti Kravčuk,Kučma, Juščenko, Janukovyč a Porošenko do NATO nechtěli a proto tam Rusko nevniklo. Obě země mají 1100 km dlouhou společnou hranici plus oblast Černého moře. Trump už to pochopil, Zelenský zřejmě ne.

Trumpa si zvolili Američané, Zelenského zase Ukrajinci. My jsme si někteří zvolili Pavla, když nebylo z čeho vybírat. Sleduji politické dění, ne tak celá naše společnost. Věřte, že ukrajinská televize vysílala komediální seriál Sluha národa, kde roli prezidenta hrál právě Zelenský. Byl tak populární, že ho napadlo kandidovat na skutečného prezidenta. Bez jakýchkoliv politických zkušeností. Jeden z oligarchů mu pomohl zaplatit volební kampaň a komik se stal nečekaně jejich prezidentem. Nevím, co si od toho Ukrajinci slibovali, ale zatím tři roky devastující války určitě ne. Zvolit prezidentem komika je vždy riskantní, já bych to rozhodně nedělal.

Setkání v Bílém domě ukázalo velké ego pana Zelenského, když skákal americkému prezidentovi do řeči. Po odchodu opět poděkoval Americe za pomoc, ale to je samozřejmě málo. Trump očekával profit z nerostného bohatství Ukrajiny.

Na Zelenském je vždy vidět, že má jako herec rád světla ramp a je rád středem pozornosti svého okolí. Jeho včerejší „odchod“ z jednání ale nebyl vůbec slavný.

Nemám Trumpa rád, ale už jsem několikrát napsal, že pokud se mu podaří přinést mír na Ukrajinu, napíšu o něm pochvalný blog. Já bych mu dopřál i tu Nobelovu cenu za mír. Za ty zachráněné životy mladých vojáků na obou stranách to stojí.