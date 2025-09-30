Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před
byl členem KSČ v letech 1961-1969 (zdroj Wikipedie). Svěrák se tváří, že nikdy členem nebyl. Lidé, kteří vstupují dobrovolně do veřejného prostoru, musí počítat se zvýšeným zájmem o svojí minulost, protože se pohybují na velmi tenkém ledě. Ano, byl naivní, ale po okupaci 1968 prozřel. jako spousta dalších soudruhů.
Svěrák se aktivně zúčastňuje akcí Milionu chvilek pro demokracii (MCHPD). Člověk by čekal, když vypukla bitcoinová aféra, že MCHPD svolá demonstraci na Letnou, ale bylo ticho po pěšině. Stejné to bylo v případě Dozimetru. Chlapci spinkali jak blaničtí rytíři. Ale před volbami se zázračně probudili a na Staromáku si zahulákali proti extremistům.
Televizní předvolební debaty už dávno nesleduji, to může vydržet jenom masochista. Opravdu se těším, až bude po volbách. Takovou masírku pravých a jediných demokratů jsem ještě před volbami nezažil. Navíc dnes večer nám řekne svůj názor oblíbenec pana Svěráka soudruh prezident, člen KSČ v letech 1985-1989 (zdroj Wikipedie). Bývalý člen KSČ je něco jako bývalý černoch.
Projev prezidenta by měl být neutrální, nadstranický. Poslechnu si ho jenom proto, abych mohl napsat pravdivý blog. Abych byl v obraze. Jinak musím pozdravit blogera Tomáše Vodvářku, který reagoval na můj předchozí blog a předvedl, jaký je demagog. Umět číst text je zřejmě jemu utajené umění. Musím opět zklamat Viléma Ravka, diskuse nebude. Jedovaté sliny a dehonestace, tomu neříkám diskuse.
Václav Kříž
Děkovná řeč Jiřího Mádla mě vrátila do dob totality. Dostal stříbrnou medaili od předsedy
senátu. Jeho řeč mě překvapila jednak intonací, frázovitostí a také délkou. Měl jsem puštěné rádio jako kulisu ale náhle jsem zpozorněl. Děkovnou řeč za všechny vyznamenané přednesl právě pan Mádl. Považoval jsem ho za slušného
Václav Kříž
My jsme ti jediní a praví demokraté! Jak nás poznáte? Když nám v diskusi chybí argumenty
skáčeme oponentům do řeči. Prostě jsme arogantní na druhou. Po čtyřech letech vládnutí máme vše připraveno. Rozuměj, splnit co jsme slíbili v předchozím vládním programu!? Zase jde o všechno, přeloženo - zase jde o naše koryta.
Václav Kříž
Korespondenční volba pro krajany zcela postrádá logiku.
Ti, co mají trvalé bydliště v republice a venku dočasně pracují nebo studují, u těch je to jasné a tato volba má logiku. U krajanů , kteří trvale žijí v zahraničí, to nemá logiku žádnou. Že mají české občanství nic neznamená.
Václav Kříž
Praha-jediná metropole, která nemá street food.
Co na tom magistrátu vymýšlejí? Praha měla za bolševika oblíbený street food - opečený buřt s chlebem a hořčicí. Vzpomínám, kde byly stánky umístěny. Jeden byl umístěn v průchodu Slovanského domu, další před Laternou magikou.
Václav Kříž
Věčná kauza Babiš-fraška české justice. Příkaz zní jasně, Babiš musí být potrestán.
A to za každou cenu! Soudci a státní zástupci dlouhodobě šikanují předsedu ANO. Podjatost vůči jeho osobě se nedá prokázat, to by se museli aktéři sami přiznat. To ale v naší justici nehrozí. Česká republika není právním státem.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Dánsko před summitem zatrhlo lety dronů. Ukrajina pošle na pomoc vojenskou misi
Ukrajina vysílá do Dánska vojenskou misi, jejímž úkolem bude při cvičení sdílet s partnery...
Kdo dělá stranám kampaň. Babiš má zrzku, STAN Slováky a Pirátům radí mág z Británie
Ve volbách nejde zdaleka jen o programy, ale také o politický marketing a show. V době sociálních...
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných...
Zpožděný let uvěznil Čechy na řeckém ostrově. Cestující na odlet čekají od pondělí
Více než tři desítky českých turistů uvízly na řeckém ostrově Skiatos. Jejich pondělní ranní let se...
Prodej hezkého udržovaného bytu 2+1 v ul. Jugoslávská v Teplicích.
Jugoslávská, Teplice
3 150 000 Kč
- Počet článků 40
- Celková karma 30,09
- Průměrná čtenost 795x