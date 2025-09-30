Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před

politiky, kteří útočí na demokracii (tedy opozicí)!? Jeho politické názory jsou českému národu známé již delší dobu. Opozici sice nejmenoval , ale jenom jasně naznačil. Je důležité, aby se mladí voliči dozvěděli, že Zdeněk Svěrák

byl členem KSČ v letech 1961-1969 (zdroj Wikipedie). Svěrák se tváří, že nikdy členem nebyl. Lidé, kteří vstupují dobrovolně do veřejného prostoru, musí počítat se zvýšeným zájmem o svojí minulost, protože se pohybují na velmi tenkém ledě. Ano, byl naivní, ale po okupaci 1968 prozřel. jako spousta dalších soudruhů.

Svěrák se aktivně zúčastňuje akcí Milionu chvilek pro demokracii (MCHPD). Člověk by čekal, když vypukla bitcoinová aféra, že MCHPD svolá demonstraci na Letnou, ale bylo ticho po pěšině. Stejné to bylo v případě Dozimetru. Chlapci spinkali jak blaničtí rytíři. Ale před volbami se zázračně probudili a na Staromáku si zahulákali proti extremistům.

Televizní předvolební debaty už dávno nesleduji, to může vydržet jenom masochista. Opravdu se těším, až bude po volbách. Takovou masírku pravých a jediných demokratů jsem ještě před volbami nezažil. Navíc dnes večer nám řekne svůj názor oblíbenec pana Svěráka soudruh prezident, člen KSČ v letech 1985-1989 (zdroj Wikipedie). Bývalý člen KSČ je něco jako bývalý černoch.

Projev prezidenta by měl být neutrální, nadstranický. Poslechnu si ho jenom proto, abych mohl napsat pravdivý blog. Abych byl v obraze. Jinak musím pozdravit blogera Tomáše Vodvářku, který reagoval na můj předchozí blog a předvedl, jaký je demagog. Umět číst text je zřejmě jemu utajené umění. Musím opět zklamat Viléma Ravka, diskuse nebude. Jedovaté sliny a dehonestace, tomu neříkám diskuse.

Autor: Václav Kříž | úterý 30.9.2025 14:16 | karma článku: 6,68 | přečteno: 59x

Václav Kříž

  • Počet článků 40
  • Celková karma 30,09
  • Průměrná čtenost 795x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

