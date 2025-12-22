Žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka neexistují!
BabiPan prezident apeloval na pana Turka, aby se k mediálnímu lynči postavil jako chlap. Přitom sám se k tomu tak nepostavil. Je jasné, že žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka nikdy neexistovaly.
Osobně jsem tomu nevěřil od začátku, zřejmě mu špatně poradili jeho hradní poradci. Od této chvíle panu prezidentovi soudní lidé přestanou věřit. Prezident se navíc nechal slyšet, že pokud premiér Turka navrhne na ministra životního prostředí, že ho nejmenuje.
Někdo by už měl prezidentovi vysvětlit, že v České republice vládne premiér vlády nikoliv prezident republiky! Zřejmě se u něj projevuje velitelský syndrom ze služby v armádě.
Česká republika nemá prezidentský ani poloprezidentský systém. Máme díky bohu parlamentní demokracii. Jediný, kdo rozhoduje je tedy volič. Prvním, kdo by to měl respektovat je prezident republiky. Doufám, že Babiš ten návrh na Hrad doručí co nejdříve. Pan prezident dnešní schůzku s Turkem komentoval jen v písemné zprávě. Tím se vyhnul nepříjemným dotazům novinářů (jako chlap?) Nějaký všetečný novinář by se určitě zeptal, kde má ty právní důvody.
Před chvílí jsem viděl vystoupení pirátů proti nové vládě, která byla jmenována teprve před týdnem. Opět se zesměšnili v přímém přenosu. Babiš prý bojkotuje jejich „snahu“ o výstavbu nových bytů!? Pětikolka nám po prohraných volbách neustále sděluje, že oni ví jak vyřešit všechny problémy republiky. Vtírá se kacířská otázka, proč nic neučinili za uplynulé čtyři roky.
Václav Kříž
Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.
O reparační půjčce se hovoří v souvislosti s finanční pomocí Ukrajině ze strany Evropské unie. Z toho plyne, že EU počítá s porážkou Ruska. Přitom Ukrajina by bez dalších peněz z EU ve 2. čtvrtletí musela vyhlásit bankrot.
Václav Kříž
Špatné svědomí pana prezidenta, tomu se mi nechce věřit. Každý den se vyjadřuje k Turkovi.
Schůzka prezidenta s Filipem Turkem se blíží každým dnem. Nevím proč má takovou silnou potřebu, aby se každý den vyjadřoval, proč se Turek nestane ministrem. Morální důvody bla, bla. My ale chceme slyšet něco jiného.
Václav Kříž
Fialova vláda byla nejlepší! Pražáci to pochopili, zbytek republiky ne! Vyměňte voliče!?
Je to tak. Fialova vláda byla nejlepší, a proto volby drtivě prohrála. Voliči z venkova jsou prostě nevděční a nechtějí se mít dobře, pane profesore. Samozvaní fialoví demokraté prohru stále nevstřebali a otravují veřejný prostor.
Václav Kříž
Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.
jmenovat premiérem. Tečka! Slova některých poslanců pětikolky o situaci která nastane po smrti premiéra jsou naprosto nechutná, prostě chucpe. Lidská závist a nenávist některých lidí jde takříkajíc za hrob.
Václav Kříž
Pane prezidente, kdy nám prozradíte právní důvody, které brání jmenování Turka do vlády?
Pane prezidente, 50 % české populace vám stále ještě věří, že jste čestný a nestranný. Chystáte se nás zklamat? Nedávno jste uvedl, že jmenování pana Turka brání blíže neurčené právní důvody.
