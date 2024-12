Volba seriálového herce do prezidentské funkce není nejlepší nápad.

Ukrajinský televizní seriál Sluha národa jsem neviděl. Seriály jsou ztráta času a člověku to nic nedá. Po našich i cizích volbách konstatuji, co jste si zvolili, to máte. O výsledku rozhodne většina voličů, s výjimkou USA.

V USA rozhodují volitelé, ne většina voličů. Že zvítězil Trump, který vyprovokoval útok na Kapitol hodně lidí zaskočilo. Jak jsem výše uvedl, budou mít, co chtěli. Nikdy bych nevolil zjevného zločince ani seriálového herce, jako to udělali Ukrajinci. Možná, že vám něco říkají jména jako Kravčuk,Kučma,Juščenko, Janukovyč, Porošenko. Jde o předchozí ukrajinské prezidenty. Proč za jejich vlády Rus nevpadl do jejich země? Někdo může říci, že byli proruští. To samozřejmě nevím, ale možná si byli vědomi geopolitické situace, že mají dlouhou společnou hranici s jednou atomovou velmocí, která moc nemusí NATO na svých hranicích. Je velký rozdíl hrát jako herec prezidenta a být skutečným prezidentem. Řekl bych, že tento herec hraje svojí roli dál. Viděl jsem kdysi kanadský dokument o VZ. Porovnával jeho roli s jeho chováním po zvolení prezidentem. Choval se prý úplně stejně!? Vidím ho v televizi skoro každý den a mám dojem, že je stále ve své seriálové roli. Kdo byl na vojně, tak ví, že vojáci se řídí rozkazy, tam se nediskutuje. To platí v Rusku i na Ukrajině. Je mi líto těch mladých mužů na obou stranách, kteří už jsou mrtví i těch , kteří ještě budou zabiti. Stejně tak jejich rodičů. Trump prohlásil, že tu válku skončí ukončí do 24 hodin. Je nevypočitatelný a nemám ho rád, ale pokud to dokáže, napíšu o něm pochvalný blog. :-)